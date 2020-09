75 años de la ONU: ¿qué se ha dicho durante la cumbre?

La ONU celebra este lunes su 75 º aniversario bajo la premisa de que "el multilateralismo no es una opción sino una necesidad", antes del inicio de una

Asamblea General con discursos virtuales pregrabados de los líderes a raíz de la pandemia de coronavirus y la cuarentena impuesta por Nueva York a visitantes extranjeros.

El barrio Midtown East de Manhattan donde está situado el cuartel general de las Naciones Unidas no vive este año acordonado ni vigilado por cientos de policías. No hay caravanas oficiales sin fin, ni hormigueros de gente en el gran edificio onusiano.



Apenas un diplomático de cada país, residente en Estados Unidos, podrá asistir a los discursos en la tribuna de la Asamblea General. "Para ser eficaz, la diplomacia requiere contactos personales y lamento mucho no tener la oportunidad de reunir a los gobernantes de los países" este año, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. A continuación, le hacemos un resumen de lo que han dicho algunos mandatarios durante la celebración de los 75 años de las Naciones Unidas.

Duque aboga por el multilateralismo para enfrentar la pandemia

El presidente de Colombia, Iván Duque, abogó este lunes ante la Asamblea General de Naciones Unidas por el multilateralismo como el camino adecuado para enfrentar la pandemia de coronavirus en el mundo.



"La solución está a nuestro alcance. Un problema global requiere de soluciones globales por lo que solo a través del multilateralismo, de la cooperación internacional y de la gobernanza global podremos mitigar las graves consecuencias de esta pandemia y construir así un mejor planeta", manifestó en su mensaje pregrabado para la cumbre del 75 aniversario de la ONU.



El mandatario colombiano envió un saludo de solidaridad a las naciones que enfrentan los efectos de la pandemia de covid-19 que, según el informe de este lunes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), superan los 30,9 millones de casos positivos en el mundo y ha costado la vida a 958.703 personas.



"Hoy más que nunca estamos todos unidos frente al desafío sin precedentes que se presenta ante nosotros", subrayó el presidente de Colombia.



Duque también defendió el multilateralismo para hacer frente a otros problemas y desafíos mundiales, como la crisis humanitaria en la vecina Venezuela, de donde han emigrado más de cuatro millones de personas, de los cuales más de 1,7 millones se han establecido en Colombia.



"Durante todos estos años hemos contribuido al fortalecimiento de la cooperación internacional como imperativo para la transformación de los países, por eso agradecemos el apoyo y la respuesta regional en la asistencia al éxodo masivo de hermanos venezolanos", expresó.

El llamado de Maduro

Nicolás Maduro, acusado de crímenes de lesa humanidad por una misión especial de la ONU, reapareció este lunes en la organización de manera virtual con un llamado a luchar contra la hegemonía estadounidense en el mundo.



En un mensaje también pregrabado difundido en una cumbre virtual para celebrar los 75 años de la ONU, Maduro, blanco de nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos este lunes por sus transacciones de armas con Irán, denunció a Washington como un "hegemón" (palabra inexistente en español, supuestamente derivada de hegemonía) que busca imponer su supremacía en el mundo.



"Si el mundo venció al fascismo hace 75 años, el mundo podrá vencer en esta etapa a aquellos que quieren imponerse como hegemón dominante, podrá vencer a las ideas imperialistas y podrá vencer al neofascismo", dijo el mandatario, que no asiste físicamente a las reuniones de la ONU desde 2018.



"O construimos un mundo multipolar, donde todos los Estados seamos respetados, un mundo de equilibrio con el respeto pleno del sistema de Naciones Unidas y del derecho internacional, o se impone un mundo hegemónico, dominado por un solo hegemón, un mundo unipolar", insistió Maduro.



Flanqueado a un lado por la bandera venezolana y al otro por la bandera de la ONU, el mandatario lamentó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya "tenido que soportar ataques, agravios, insultos" durante la pandemia de coronavirus.



Nicolás Maduro durante su discurso pregrabado para la Asamblea de la ONU. Foto: EFE

Las palabras de Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reclamó este lunes ante la ONU un "multilateralismo de hechos", más que de palabras, y animó a todos los países a unirse para responder a problemas como el coronavirus y el cambio climático.



"En un momento en el que la pandemia alimenta el miedo al empeoramiento, la narrativa de la impotencia colectiva, yo quiero decir muy claramente: frente a la emergencia sanitaria, frente al desafío climático, frente al deterioro de derechos, es aquí y ahora que hay que actuar", dijo Macron en un mensaje en video.



El presidente francés se expresó así durante una cumbre para conmemorar el 75 aniversario de Naciones Unidas, celebrada en un formato principalmente virtual por la amenaza de la covid-19.



Macron insistió en la necesidad de reaccionar de manera común en un momento en el que el mundo vive graves problemas y en el que se están resquebrajando las paredes del sistema internacional.



"Tabús que pensábamos inviolables se han levantado: la guerra de anexión, el uso de armas químicas, las detenciones en masa con impunidad. Derechos que creíamos adquiridos son ridiculizados y nuestro sistema internacional, prisionero de nuestras rivalidades, no tiene fuerza para sancionar esos abusos", lamentó.



Por eso, Macron aseguró que su país usará todos los foros posibles para tratar de impulsar un "multilateralismo de hechos" que haga realidad las aspiraciones de Naciones Unidas. La organización, insistió, ha cumplido con las esperanzas puestas en ella siempre que se le han dado los recursos necesarios.



El jefe del Elíseo intervino en una cumbre en la que, según la última lista facilitada por Naciones Unidas, se espera que se escuchen discursos en vídeo de más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno. La cita se celebra en vísperas del inicio de la Asamblea General de la ONU, en cuya jornada inaugural este martes volverá a participar Macron.



Macron insistió en la necesidad de reaccionar de manera común en un momento en el que el mundo vive graves problemas. (Foto archivo) Foto: EFE

Xi pide 'abandonar la mentalidad de la Guerra Fría'

El presidente de China, Xi Jinping, llamó este lunes ante Naciones Unidas a abandonar la "mentalidad de Guerra Fría" y a apostar por una cooperación de igual a igual entre países en la era postcovid-19.



"La mentalidad de Guerra Fría, las líneas ideológicas o los juegos donde nadie gana no son solución para los problemas de un país y menos una respuesta a los desafíos conjuntos de la humanidad", subrayó Xi en su intervención por vIdeo en la cumbre del 75 aniversario de la ONU.



En pleno choque con Estados Unidos, el líder chino defendió que hay que "reemplazar el conflicto con diálogo" y buscar los intereses comunes entre naciones, subrayando que todos los países deben actuar con respeto mutuo y bajo un principio de igualdad.



"Ningún país tiene derecho a dominar los asuntos globales, controlar el destino de otros o quedarse con todas las ventajas del desarrollo. Aún menos debe permitirse que uno haga lo que quiera y sea el poder hegemónico, el matón o el jefe del mundo", dijo en un mensaje dirigido a Estados Unidos.



Xi insistió en que el "unilateralismo es un callejón sin salida" y defendió que las voces del mundo en vías de desarrollo tienen que estar más representadas en la ONU, pues reflejan los intereses de la mayoría de Estados del mundo.



El presidente chino destacó los logros de Naciones Unidas desde su fundación en 1945, pero avisó de que el mundo se enfrenta ahora a varios desafíos que suponen una gran prueba, incluido el "repentino ataque de la covid-19".



"El mundo está ahora ante un nuevo punto de partida histórico", aseguró Xi, que llamó a renovar en la era que se abre tras la pandemia el compromiso con el multilateralismo y a trabajar para beneficio de todos.



Además de hablar en la cumbre del 75 aniversario, el presidente de China tiene previsto intervenir mañana martes con un discurso más amplio en la jornada inaugural de la Asamblea General de la ONU.

Perú pide vacunas universales

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, destacó que la futura vacuna y el tratamiento médico contra la covid-19 puedan ser reconocidos como "bienes públicos globales", debido a la magnitud de la pandemia que en el caso de su país ha alcanzado un récord en mortalidad.



Durante su participación remota en la sesión conmemorativa por el 75 aniversario de las Naciones Unidas, Vizcarra expresó que "la magnitud de la pandemia y la naturaleza altamente contagiosa y desconocida de la covid-19 no permitirán a nadie estar a salvo, hasta que todos estemos a salvo".



"Esto exige unirnos en esta lucha de forma efectiva, reconociendo a la vacuna y el tratamiento de este virus como bienes públicos globales y asegurando el acceso oportuno y equitativo a medicamentos y equipos necesarios para atenderlo", agregó el gobernante peruano.



Vizcarra dijo además que es necesario enfrentar "las graves consecuencias socioeconómicas generadas por la pandemia", que trascienden la complejidad del desafío sanitario, pero asimismo "ponen en relieve el valor de las Naciones Unidas para construir soluciones globales, efectivas e inclusivas, apoyadas en un sistema multilateral fortalecido".



