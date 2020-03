Así va la carrera científica para hallar una vacuna contra la covid-19

Mientras la pandemia del coronavirus obliga a que millones de personas se queden resguardadas en casa bajo las medidas de confinamiento, las potencias avanzan en la carrera científica para conseguir una vacuna o tratamiento eficaz contra la enfermedad covid-19. Hasta el momento, el virus deja más de 500.000 personas infectadas y 20.000 fallecidos en todo el planeta.



En las últimas horas, se conoció por la agencia estatal china que el presidente Xi Jinping le pidió a través de una llamada telefónica a Donald Trump “una respuesta colectiva de la comunidad internacional” para enfrentar la pandemia.



Al tiempo que se da esa conversación entre los dos mandatarios, ambas potencias se enfrascan en una carrera frenética para ver quién logra primero hallar una vacuna, mientras compiten para demostrar su poderío mediante el envío de material médico a diferentes países afectados por la pandemia.



Sin embargo, estos dos no son los únicos países que han anunciado esfuerzos para encontrar una cura. ¿Qué están haciendo en el mundo?

Estados Unidos

El gobierno de EE. UU. autorizó esta semana a médicos de todo el país a usar el plasma de la sangre de pacientes que se recuperaron del coronavirus para tratar a aquellos en estado crítico, en lo que supone para algunos expertos la mejor solución a la espera de una cura.



El nuevo tratamiento fue autorizado este martes por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, en inglés), la agencia gubernamental que se encarga de aprobar el uso de nuevos medicamentos, vacunas y otros productos relacionados con la salud pública.



En su web, la FDA anunció que este método podrá usarse solo en pacientes que están en estado crítico y cuya vida corre peligro y, además, los doctores que lo administren tendrán que pedir autorización previa. La decisión de la agencia es inusual, porque normalmente tarda meses en autorizar nuevos tratamientos y lo hace solo cuando ha comprobado que el método es seguro y efectivo.

Francia

Mientras científicos del mundo entero se afanan en encontrar un tratamiento y una vacuna contra el coronavirus, también buscan ratones de laboratorios y no todos sirven: deben ser roedores transgénicos, de los que hay escasez. “Los ratones de laboratorio habituales no pueden ser utilizados para estudiar el Sars-Cov-2”, explicó a la agencia AFP Christophe D’Enfert, director científico del Instituto Pasteur de París.



Les falta un receptor sensible al coronavirus, el que permite a este penetrar en las células. Por lo tanto “no somos capaces de infectar a estos ratones eficazmente”, añadió D’Enfert. En ese sentido, son necesarios ratones “especiales”, llamados ACE2, genéticamente modificados y suministrados por empresas especializadas, que en estos momentos enfrentan una alta demanda.



Este tipo de roedores habían sido utilizados para estudiar el Sars, que se extendió en Asia entre 2002 y 2003, pero una vez superada la epidemia, "ya nadie se interesó" en ellos y los laboratorios dejaron de tener, según D'Enfert. "Hicimos un pedido y los recibiremos, pero tomará su tiempo", añade.



La buena noticia es que estos plazos no impiden trabajar a los científicos sobre el nuevo coronavirus, según D'Enfert. "Ralentiza un poco la investigación, pero no nos impide avanzar". Así, se puede por ejemplo probar una vacuna en un ratón normal y ver si produce anticuerpos eficaces, afirma el investigador.



Su equipo trata además de desarrollar sus propios ratones modificados y examina si algunos de los roedores disponibles en el Instituto Pasteur no tendrían por casualidad genes sensibles al SARS-CoV-2.

Alemania

Por otro lado, Alemania va a lanzar un estudio en más de 100.000 personas para determinar si son inmunes al nuevo coronavirus y permitir así evaluar la propagación del virus, indicó una portavoz del principal instituto implicado.



Susanne Thiele, del Centro Helmoltz de investigación sobre enfermedades infecciosas de Brunswick (norte), confirma así informaciones del semanario Der Spiegel según las cuales el estudio, que tiene previsto iniciarse en abril, se basará en las muestras de sangre extraídas a intervalos regulares de más de 100.000 personas.



Los investigadores analizarán si producen anticuerpos de la covid-19, prueba de que contrajeron la enfermedad y se restablecieron luego. "Una especie de carné de vacuna para personas inmunizadas podría establecerse, lo que les permitiría reanudar sus actividades pese a las restricciones aún en vigor", explicó Gérard Krause, que dirige el servicio de epidemiología del centro Helmoltz, a Der Spiegel.



Sin embargo, los primeros resultados podrían no ser totalmente concluyentes pues 90% de los adultos están ya inmunizados contra virus menos peligrosos que pertenecen a la misma familia. "Los investigadores esperan que un test más preciso estará disponible en dos o tres meses", afirma Der Spiegel.

Australia

En Australia, un equipo de investigadores anunció este viernes que ha decidido probar a gran escala una vacuna utilizada durante décadas contra la tuberculosis para comprobar si puede proteger al personal sanitario del coronavirus.



La prueba de esta vacuna, el BCG, se hará entre unos 4.000 trabajadores de hospitales australianos para verificar su capacidad de reducir los síntomas de la covid-19, precisaron los investigadores del Instituto Murdoch en Melbourne.

"Aunque originalmente se desarrolló contra la tuberculosis y aún se administra a más de 130 millones de bebés cada año, el BCG también aumenta la capacidad inmunológica básica del organismo, ayudándolo a responder a los gérmenes con más fuerza", precisaron estos investigadores en un comunicado.

Inyección de dinero en el Reino Unido

Y el Reino Unido anunció el jueves que aportará otros 210 millones de libras (255 millones de dólares, 230 millones de euros) al fondo mundial para encontrar una vacuna contra el coronavirus, llevando su contribución total a 544 millones de libras.



"Mientras nuestros médicos y enfermeros luchan contra el coronavirus en casa, este récord de financiación británica ayudará a encontrar una vacuna para el mundo entero", dijo el primer ministro Boris Johnson.



"Mi llamamiento a todos los países del G20 y a los gobiernos de todo el mundo es que aumenten los esfuerzos y nos ayuden a derrotar este virus", añadió, citado en un comunicado al término de una cumbre virtual de las principales economías del planeta.



