En el planeta hay cerca de 245.000 judíos supervivientes del Holocausto nazi

Cerca de 245 mil sobreviventes do Holocausto seguem vivos. Uma pesquisa realizada pelo Museu Memorial do Holocausto dos EUA estima que cerca de 245 mil sobreviventes do Holocausto ainda estão vivos em todo o mundo. A maioria dos sobreviventes vive na Europa, Israel e nos EUA.