Se ha dicho que las elecciones presidencial y parlamentaria que se celebran hoy en Turquía son las más importantes en los años recientes del país.



(También: La 'Antítesis' a Erdogan que apunta a la presidencia de Turquía)



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por la sigla en turco) lleva desventaja en las encuestas respecto de su principal oponente, Kemal Kiliçdaroglu, líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), que cuenta con el respaldo de una amplia alianza opositora.

Una derrota de Erdogan les brindará a los comicios proyección internacional, al demostrar que la erosión mundial de las democracias en tiempos recientes es reversible, y que incluso a líderes autoritarios afianzados en el poder se les puede decir ‘adiós’.



Aunque en los últimos años han perdido elecciones otros líderes de similar talante que Erdogan, como los expresidentes de los Estados Unidos y de Brasil, Donald Trump y Jair Bolsonaro, respectivamente, la oposición turca enfrenta una tarea más difícil.



A diferencia de Estados Unidos y Brasil, la conversión de Turquía a un modelo plenamente autoritario está casi completa. Erdogan lleva más de veinte años en el poder, mucho más que Trump o que Bolsonaro, y usó ese tiempo para moldear el Estado a su imagen y semejanza.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Recep Erdogan. Foto: Adem Altan / AFP

Una autocracia

Formal o informalmente, Erdogan controla todas las instituciones políticas de Turquía, lo que centraliza aún más un Estado que ya de por sí es centralizado. Su ejercicio del Poder Ejecutivo casi no tiene contrapesos: el Parlamento se ha convertido en una mera escribanía y la justicia está a sus órdenes.



Las fuerzas armadas están domesticadas y la policía le es leal. Su alianza con el derechista Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) implica que tiene a su disposición una milicia civil semiorganizada (la oposición sospecha que un grupo de esa naturaleza estuvo implicado en el ataque a pedradas contra el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, y sus seguidores en un mitín de campaña que tuvo lugar en Erzurum hace ocho días). Hay una red nacional de amigos del poder y cargos políticos que depende de la corrupción del régimen, por lo que tiene mucho que perder si gana Kemal Kiliçdaroglu.



Erdogan también mantiene un firme control de los medios turcos. La mayoría de las publicaciones impresas y de los canales de televisión presentan todo el tiempo una cobertura favorable al AKP, mientras que los candidatos de la oposición tienen que hacer campaña con entrevistas virtuales y en las redes sociales. Selahattin Demirtas, anterior líder del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), hace campaña desde la prisión.

Facebook Twitter Linkedin

El opositor turco Kemal Kiliçdaroglu. Foto: EFE/ Aysegül Uçar

Muchos observadores internacionales tienen razones comprensibles para dudar de que la oposición vaya a ganar (o mejor dicho, que Erdogan permita una derrota). Al fin y al cabo, cuando un líder acumula tanto poder, no es común que lo ceda de buen grado. A los votantes de la oposición se les advierte que no deben hacerse demasiadas ilusiones.



(Le puede interesar: Fuerte inflación en Turquía debilita el apoyo a Erdogan)



Pero ese ‘realismo’ pasa por alto un punto fundamental: el hecho de que estemos especulando sobre la posibilidad de que Erdogan pierda el poder hoy (o antes de fin de mes, si la elección va a segunda vuelta) es resultado de la empecinada negativa del bloque opositor a renunciar a la esperanza. Como dijo Max Weber en su conferencia de 1919 ‘La política como vocación’, “el hombre no hubiera logrado lo posible sin intentar una y otra vez lo imposible”.



Suele olvidarse que una crítica habitual a la Turquía de antes de Erdogan era que sus ciudadanos no tenían suficiente cultura cívica y no comprendían bien la democracia. Se decía que siempre esperaban que las fuerzas armadas los sacaran de las crisis políticas. Pero si este retrato fuera real, la oposición turca ya estaría tan acobardada como la rusa. Y, sin embargo, aquí estamos.



Cualquiera sea el resultado del domingo, las fuerzas democráticas de Turquía han dado una prueba real de su resiliencia. La mayoría de los partidos de oposición turcos se han unido detrás del único candidato presidencial, que prometió restaurar el sistema parlamentario anulado por Erdogan en 2017. Aunque muchos periodistas, políticos y líderes de la sociedad civil están en prisión, otros siguen trabajando. Muchos ciudadanos comunes han sido detenidos por acusaciones espurias de insultar a Erdogan o por sus publicaciones en las redes sociales, pero, aun así, la gente sigue criticando al régimen.



(Podría leer: Arrodillar a la justicia, la fórmula predilectade las autocracias)



Ha habido numerosos ofrecimientos de voluntarios para fiscalizar la elección y proteger las urnas. Grupos de la sociedad civil están organizando el traslado en autobús de personas desplazadas por el reciente terremoto a sus lugares de votación. Todas estas iniciativas parten de la creencia en que ningún “hombre fuerte” es tan fuerte como parece cuando tiene enfrente una oposición decidida.



Además, los defensores de la democracia en Turquía saben que están solos y no pueden esperar nada, ni de las fuerzas armadas, ni tan siquiera de la comunidad internacional. Aunque Erdogan recibe apoyo más visible de otros líderes autocráticos, también los gobiernos democráticos le han dado vía libre. Por más que la dirigencia occidental critique a Erdogan, está dispuesta a acordar con él cuando lo necesita, sea para reducir las migraciones irregulares o para reiniciar las exportaciones de granos ucranianos. En ciertos modos, una victoria de la oposición crearía más incertidumbre para Occidente.



Si la oposición obtiene más votos que Erdogan, todo el crédito será de la ciudadanía turca. Haciéndole frente a un autócrata, ha demostrado una vez más que la demanda de democracia no es exclusiva de Occidente. Pase lo que pase el domingo o después, el compromiso de los ciudadanos turcos es la mejor garantía de que la democracia prevalecerá.



AYSE ZARAKOL (*)

PROJECT SYNDICATE

CAMBRIDGE



(*) Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Cambridge.

Más noticias en eltiempo.com