Predecir el resultado de las elecciones nacionales puede ser un juego de tazas. Las encuestas a menudo están equivocadas, y adivinar cómo votará la gente puede dejar incluso al especialista electoral más inteligente con un huevo en la cara.



En resumen, hay demasiadas incógnitas: el estado de la economía, los choques políticos tardíos e incluso el clima el día de las elecciones. La democracia está en los tarjetones en varias naciones en este 2023.



Así mismo, temas comunes como el manejo de la inflación y la corrupción pueden determinar cómo les va a los gobiernos y presidentes de turno como a quienes se disputan el poder en las urnas.



The Conversation pidió a cinco expertos que proporcionaran información sobre lo que está en juego en los comicios claves.

Nigeria (25 de febrero)

Algunas de las dinámicas de campaña de cara a las elecciones presidenciales nigerianas parecerán familiares para aquellos que siguen noticias del país, con una política profundamente entrelazada con la división geográfico-religiosa entre un norte predominantemente musulmán y un sur cristiano. Después de ocho años de un presidente norteño, Muhammadu Buhari, el debate gira en torno a si el poder debe ‘desplazarse’ hacia el sur.



Buhari, de acuerdo con la constitución, renunciará después de cumplir dos mandatos de cuatro años, y eso cambia el panorama electoral. Por segunda vez, desde la transición a un gobierno civil, en 1999, no hay un candidato presidencial titular.

El hecho de que no haya un titular que busque la reelección ha aumentado históricamente las posibilidades de victoria de los partidos de oposición en África.



Podría decirse que por primera vez desde la década de 1980, cada uno de los tres principales grupos étnicos en Nigeria ha producido un serio contendiente presidencial: Atiku Abubakar, que es de ascendencia hausa-fulani, el ex gobernador yoruba de Lagos, Bola Tinubu, y el ex gobernador de Anambra, Peter Obi, miembro de los igbo.



Si bien esto puede parecer un progreso, con el que avanza la cooperación interétnica en campañas presidenciales, también aumenta drásticamente el riesgo de que no haya un ganador claro bajo la fórmula de la constitución, que necesita pluralidad de votos y distribución geográfica del apoyo. Nunca antes se ha celebrado una segunda vuelta y la comisión electoral tendría solo una semana para organizarla.



La seguridad y la pobreza son temas electorales clave. Buhari ganó en 2015 al priorizar el crecimiento económico, la lucha contra la corrupción y la derrota de la insurgencia más mortífera del mundo, Boko Haram.



Sin embargo, hoy en día, más de 80 millones de nigerianos siguen en la pobreza, mientras que la inseguridad asola el país. La escala de violencia que azota a Nigeria no se ha visto desde que terminó la guerra civil en 1970, mientras que el alcance geográfico no tiene precedentes. Tan solo el 15 por ciento de los nigerianos sienten más lealtad a su nación que a su grupo étnico.



Esto plantea un espectro de violencia electoral e intimidación de los votantes en el período previo a la votación del 23 de febrero. La violencia política, tanto entre partidos políticos como dentro de ellos, aumentó en 2022. A pesar de esto, los candidatos se han postulado en gran medida con mensajes esperanzadores sobre la diversificación económica, la lucha contra la corrupción y las oportunidades para los jóvenes de Nigeria.



Por: Carl LeVan, profesor de estudios comparativos y regionales en American University.

Turquia (18 de junio)

La gente en Turquía suele etiquetar a cada elección presidencial de histórica, pero las elecciones de junio de 2023 serán realmente históricas. Determinarán si el gobierno cada vez más autocrático del presidente Recep Tayyip Erdogan continuará dominando la política del país o no. Lo que está en juego no es simplemente ‘política’ en el sentido estricto del término, sino también las políticas económicas, religiosas, de educación, entre otras.



Si Erdogan gana, podría presagiarse una mayor erosión de la oposición que queda en la vida pública, dado su historial de autoritarismo y venganza. De hecho, ya existe la sospecha de que los posibles candidatos presidenciales están siendo atacados. Por ejemplo, el alcalde de Estambul fue condenado a prisión en diciembre. Si esta se mantiene en apelación, le impediría postularse para cualquier cargo político.



El peligro es que la oposición turca pierda la esperanza para el futuro y que se exacerbe el problema de la ‘fuga de cerebros’ del país, ya que las personas bien educadas, incluidos médicos, académicos y empresarios, emigran a los países occidentales, debilitando a la oposición.



Una derrota de Erdogan tendría enormes consecuencias. Aquellos que han sido silenciados bajo su gobierno podrán hablar de nuevo. Más de cien mil personas han sido encarceladas como parte de la purga política de Erdogan. No me sorprendería que en el caso de que pierda se tomen medidas legales contra él y sus funcionarios por presuntos abusos y contra sus capitalistas compinches por presunta corrupción.



El resultado de las elecciones también determinará el futuro de las relaciones religión-estado. La Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía, que controla 80.000 mezquitas, es un importante aliado de Erdogan. Cualquier cambio en la administración es probable que resulte en la reducción de los poderes de esta entidad.



En las elecciones presidenciales de 2023 se disputarán la política, la economía y la religión. Si Erdogan gana, se erigirá como el segundo fundador de Turquía, después de Mustafa Kemal Ataturk. Si pierde, sus aliados políticos, empresariales y religiosos enfrentarán el riesgo de ser eliminados.



Por: Ahmet Kuru, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de San Diego

Zimbabue (julio-agosto)

Las elecciones de 2023 en Zimbabue serán la segunda votación nacional que tendrá lugar en el país después de la caída del exlíder Robert Mugabe.



Las últimas elecciones, en 2018, ocurrieron un año después de que un golpe militar pusiera fin al opresivo liderazgo de 37 años de Mugabe. Pero, contrario a las esperanzas de muchos zimbabuenses y gobiernos extranjeros, esa votación no resultó una ruptura trascendental con la extensa historia de elecciones violentas, lo que genera problemas sistémicos y elecciones defectuosas en Zimbabue.



Si el país puede finalmente organizar una elección que sea universalmente aceptada como creíble es una de las cuestiones clave en 2023, aunque en sí misma no traerá consigo reformas políticas, económicas y sociales consecuentes. Pero los estados occidentales y los donantes internacionales como el Fondo Monetario Internacional buscarán un voto nacional intachable como requisito previo para un compromiso económico y diplomático serio con Zimbabue después de años de relaciones tensas.



Los observadores también esperan mejoras en los derechos políticos de las mujeres. El género del liderazgo político, la violencia, las campañas y el comportamiento electoral han impedido la representación equitativa de las mujeres en la política zimbabuense. Solo 26 de las 210 circunscripciones electorales en las elecciones parlamentarias de 2018 fueron ganadas por candidatas. Aunque cuatro mujeres se postularon para la Presidencia en 2018, ninguna logró más del 4 por ciento de los votos.



El futuro de la política de oposición también está en el tarjetón electoral. Desde 2018, el principal partido de oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), ha tenido que lidiar con la represión estatal, las divisiones internas y la falta de financiación. En los años transcurridos no ha logrado que un gran número de nuevos votantes se inscriban en el registro electoral.



Si el partido gobernante ZANU PF logra la abrumadora victoria electoral por la que está trabajando, es probable que la oposición se vea aún más cargada por la división y la desilusión, lo que representa una amenaza existencial para el tipo de política de oposición vibrante liderada por el MDC en las últimas dos décadas. Y sin una fuerte oposición para desafiar y mantener un control sobre ZANU PF, el peligro es que el gobierno autoritario se solidifique.



Por: Miles Tendi, profesor asociado de política en la Universidad de Oxford.

Argentina (Octubre)

Incluso con una Copa del Mundo para saborear, muchos argentinos son escépticos de cara al año electoral por una buena razón. La economía de la nación ha estado en los patines durante mucho tiempo y tiene una de las deudas per cápita más altas de América Latina. Además de esto, hay una inflación altísima, salarios bajos y un crecimiento deficiente, todo empeorado por el manejo de la pandemia.



No todos estos problemas son obra exclusiva del presidente Alberto Fernández y su poderosa vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ambos de la facción peronista de centroizquierda. De hecho, el expresidente Mauricio Macri acumuló niveles masivos de deuda con el FMI antes de ser expulsado en 2019. Pero es justo decir que Fernández y Fernández de Kirchner no han podido resolver los problemas económicos del país.



Además, la pareja política ha estado plagada de otros problemas, en particular la corrupción. De hecho, el 6 de diciembre, Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años de cárcel por un escándalo de un esquema de sobornos que dio contratos públicos para un amigo a cambio de sobornos.



Algunos incluso predicen que la combinación del mal manejo de la economía y el escándalo de corrupción podría poner fin al peronismo, la filosofía política que ha gobernado Argentina durante gran parte de los últimos 70 años. De hecho, los peronistas parecen estar luchando por unificarse en torno a un candidato para disputar las elecciones.



Mientras tanto, el partido de Mauricio Macri está dividido de manera similar, con el expresidente enfrentando fuertes desafíos dentro de su propio partido.



Estas circunstancias políticas y económicas pueden favorecer a un tercer contendor: Javier Milei, un libertario populista que ha estado subiendo en las encuestas y cuyo estilo brusco ha generado comparaciones con Donald Trump.



Por: Eduardo Gamarra, profesor de política y relaciones internacionales en la Universidad Internacional de Florid

Pakistán (finales de 2023)

Las elecciones paquistaníes tienen que ver con el poder. En particular, este será sobre si el derrocado primer ministro Imran Khan puede obtener la mayoría de dos tercios que dice que quiere para gobernar Pakistán. Cualquier cosa no satisfará a la ex estrella nacional de cricket.



Una gran pregunta es cuándo se llevarán a cabo los comicios. En Pakistán, las elecciones generales no se celebran bajo un Gobierno en funciones. En cambio, un gobierno interino, generalmente compuesto por tecnócratas, se hace a cargo y la elección debe tener lugar dentro de los 90 días.



Pero con la coalición gobernante aparentemente decidida a mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, mientras el país enfrenta una crisis económica, un desastre ambiental y una crisis de credibilidad no está claro cuándo se disolverá la asamblea nacional y un gobierno interino asumirá el control. Y eso podría significar retrasar las elecciones hacia fin de año.



Queda por ver si el actual gobierno de coalición, que derrocó al partido Tehreek-e-Insaf de Khan el año pasado, se mantendrá unido, ya que consta de varios partidos.



De cualquier manera, es poco probable que las elecciones de 2023 sean la respuesta a los problemas de Pakistán. Quien quiera que esté a cargo tendrá que tapar las grietas económicas con la ayuda del Fondo Monetario Internacional; sin un nuevo rescate, Pakistán no tendrá la liquidez que necesita para funcionar.



Nunca se puede descartar la violencia electoral. Pakistán está inundado de armas y está muy polarizado. La violencia empañó las elecciones de 2013 y ha habido violencia reciente en el norte de Pakistán, así como el tiroteo de Khan en un mitin.



Dicho esto, la esperanza es que las fuerzas de seguridad de la nación puedan controlar la violencia durante las elecciones.



Por: Ayesha Jalal, profesora de historia en la Universidad de Tufts.

