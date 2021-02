El ‘top’ 10 de los hoteles más caros y lujosos del mundo

El sector hotelero mundial se ha visto fuertemente afectado por causa de la pandemia del coronavirus.



Tan solo en Colombia, según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), del 8 al 25 de marzo de 2020 la disminución de ingresos ascendió a 950.000 millones de pesos, siendo las ciudades de Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Medellín, las más afectadas.



En marzo de 2020, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), detalló que peligraban, por la contingencia sanitaria y el llamado a cuarentena 75 millones de empleos a nivel mundial en ese sector.



Según estimó el WTTC, la cifra fue alarmante y evidenciaba una enorme pérdida en la contribución al PIB por parte de la industria de viajes y turismo para la economía mundial de hasta 2,1 millones de dólares durante el año pasado.



Sin embargo, desde que el sector de la hotelería y el turismo empezó a adaptarse a las medidas de bioseguridad y a los parámetros impuestos tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como por los diferentes gobiernos de cada país, el reinicio de las labores no se hizo esperar.



El mes de octubre de 2020, el reconocido portal web ‘Small Luxury Hotels of the World’, publicó una lista de los 10 mejores hoteles de lujo del mundo.



Según ‘Forbes’, estos establecimientos han persistido a pesar de las dificultades del turismo en tiempos de pandemia.



“Varios de los premios fueron votados por expertos del mundo del lujo, los viajes, el bienestar y la cocina, quienes, con base en sus criterios especializados, lograron identificar a los mejores hoteles de lujo en diferentes categorías que nos invitan a soñar con visitar dichos recintos”, indicó ‘Forbes’.



‘Top’ 10 de hoteles más lujosos del mundo

Lefay Resort & Spa Lago di Garda – Italia

Este lujoso hotel italiano logró convencer a los jueces al ser nombrado como el ‘Mejor del mundo’.



Está ubicado en Gargnano (provincia de Brescia), en el corazón de la famosa Riviera dei Limoni, razón por la cual el paisaje a su alrededor es uno de sus mayores atractivos.



La belleza de los parajes naturales da una experiencia de ensueño. Los amaneceres se reflejan en el lago de Garda y el estilo mediterráneo, combinado con las delicias gastronómicas, lo posicionaron a la cabeza de este 'top'.



Las habitaciones más económicas del hotel cuestan alrededor de 580 euros la noche (2,4 millones de pesos colombianos) y las más lujosas tienen un costo de 750 euros por noche (3,1 millones de pesos colombianos) . Los precios varían dependiendo temporadas, fines de semana y planes adquiridos.



The Norman – Tel Aviv

Este lujoso hotel está ubicado en Tel Aviv, Israel.



Tiene una arquitectura que combina diseños clásicos con toques de modernidad.



Cuenta con dos edificios totalmente remodelados. Además, tiene 50 opciones de alojamiento de primera clase en conjunto. Entre los dos edificios cuenta con un jardín perfecto para descansar y tomarse un respiro de las vidas agitadas en las ciudades.



Los precios de las habitaciones más lujosas, como un ‘pent house’, están desde 4.848 dólares por una noche (17 millones de pesos) y una habitación económica se puede agendar desde 1.000 dólares (cerca de 3,5 millones de pesos).



Chateau la Chenevière – Francia

Ubicada en la costa de Normandía, este fue reconocido en el 'top' como la ‘Mejor Casa Country Hotel del Año’.



Inicialmente era una casa solariega. Fue construida en el siglo XVIII y con el paso del tiempo ha sido adaptada..



En total, se compone de 29 habitaciones y los precios van desde los 206 euros la noche, (cerca de 875.000 pesos colombianos) hasta los 388 euros (1,6 millones de pesos colombianos)



Hotel Villa Franca – Italia

Este complejo fue premiado como ‘Mejor Hotel Resort del Año’. Está ubicado en una colina con escarpados acantilados y cerca del mar Mediterráneo. Es excelente, según las reseñas, para disfrutar Italia de una manera más romántica.



En cuanto a precios, una noche en la ‘habitación clásica’ cuesta 465 euros (alrededor de 1'971.000 pesos colombianos ) y en la HVF Master Room 2.425 (10,1 millones de pesos)



Está muy cerca del pueblo Positano, el cual también ofrece todo tipo de actividades para pasar unas buenas vacaciones. Las habitaciones cuentan con vistas pacíficas y dependiendo de la ubicación se puede ver al pueblo, el mar o una vista natural en la que los cipreses y su aroma son el encanto principal.



Hemingways Nairobi – Kenia

Es un hotel boutique cinco estrellas que combina lujo y comodidad.



Hay 45 suites en total, y todas, según portales especializados, permiten la ‘experimentación’ de las tradiciones africanas. La más barata se llama ‘Deluxe Suite’ y cuesta 375 dólares la noche (cerca de 1,3 millones de pesos) y la más costosa tiene un precio de 1.000 dólares (3,5 millones de pesos).



Castello di Reschio – Italia

Este es, sin duda, uno de los destinos más llamativos del 'top'. El Castillo di Reschio está ubicado en el corazón de la campiña de Umbría, Italia.



Cuenta con vistas llenas de naturaleza y de enormes hectáreas de espacio al aire libre. Su encanto se da por la arquitectura del castillo antiguo y lo romántico de las vistas.



Las habitaciones se encuentran en lo que alguna vez fueron antiguas granjas, con los interiores totalmente renovados con muebles de época. Los precios varían desde los 760 euros (3,2 millones de pesos) hasta los 1.000 euros (4,2 millones de pesos).



Cap Rocat – España

Este se llevó el premio por ser uno de los más privados. En su página web aseguran que son el hotel más apartado de todos y que permite un nivel de privacidad bastante alto.



Está ubicado en lo que antes fue una fortaleza para vigilar en Bahía de Palma, situada al suroeste de la isla de Mallorca, en España.



Sus habitaciones también refuerzan la premisa de ser reconocidos por ser el hotel más recóndito y privado del Mediterráneo.



La habitación más costosa cuesta 1.250 euros (unos 5,3 millones de pesos) y la más barata 340 euros (alrededor de 1,4 millones de pesos).



Castle Hot Springs – Estados Unidos

Este hotel logró conquistar a todos en la categoría ‘Wellness’ (bienestar, en español). Fue comparado con un oasis en medio de la propiedad. Cuenta con aguas termales que permiten tener un espacio completo de relajación y les da a los viajeros la posibilidad de conectarse con la naturaleza.



Las habitaciones varían en las vistas, algunas son sencillas y otras ofrecen paquetes premium con varias otras actividades, como un spa dentro del hotel.



El costo de una habitación sencilla está en 1.250 dólares (unos 4,3 millones de pesos) y las que ofrecen paquetes más sofisticados, cuestan 1.600 dólares (5,6 millones de pesos)



The George – Nueva Zelanda

Este es un elegante hotel urbano ubicado a corta distancia de Christchurch, en Nueva Zelanda.



Su locación brinda la oportunidad de tener vistas al río Avon y al Parque Hagley. Combina espacios clásicos, modernos y naturales.



Cuenta con 53 amplias habitaciones que están decoradas con suaves tonos neutros. La más barata del listado cuesta 246 dólares la noche (860 mil pesos) y la más lujosa 528 dólares (1,8 millones de pesos).



The Seminyak Beach & Resort Spa – Indonesia

La belleza de este hotel permite admirar lo exótico de Bali. Está ubicado junto al mar y el lujo elegante permite definir un nuevo concepto de placer y descanso.



El hotel fue reconocido por tener la mejor experiencia gastronómica de todo el mundo en el 'top'.



Allí se puede tener una experiencia cercana con la cultura festiva de la zona.



Las habitaciones varían en precios: van desde los 289 dólares (1 millón de pesos) hasta los 767 dólares (2,6 millones de pesos).



Eso sí: al estar ubicado en una zona paradisíaca, todas las habitaciones tienen vistas espectaculares.



