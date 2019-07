El regreso de Berlusconi / Una vuelta al mundo

A sus 82 años debutó en el Parlamento Europeo el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, célebre por sus bacanales y por el Milan Fútbol Club, del que fue propietario por unos 30 años. Y no defraudó. Se portó como una estrella del pop, accedió a tomarse selfis con sus compañeros de bancada, firmó camisetas del Milan y hasta se dio el lujo de dormir la siesta en su resplandeciente escaño. ¡Superstar!

‘Si están descontentos, que no vengan’: Trump

Donald Trump. Foto: Kim Min Hee / EFE

Cinco mil almohadas han sido cosidas por dos mujeres del sur de Texas para hacer menos duras las condiciones de espera de los inmigrantes mientras les dan cita para sus peticiones de asilo político.



Y de verdad que las almohadas son necesarias porque el presidente Trump ya mandó decir a los inmigrantes que si no están conformes con las condiciones de los centros de detención, “que no vengan”.

La fiesta de Imelda salió mal

Al menos 2.000 invitados asistieron a un acto en homenaje a la ex primera dama de Filipinas, Imelda Marcos, que el 2 de julio cumplió 90 años. Foto: REUTERS

Imelda Marcos, la ex primera dama viuda del dictador filipino Ferdinando Marcos y célebre por su colección de más de 3.000 pares de zapatos, cumplió esta semana 90 años y ofreció una fiesta para más de 2.500 personas en Manila, con dos menús: uno para invitados vip y otro para invitados regulares. Resulta que unas 450 personas que disfrutaron del segundo menú fueron llevadas al hospital. ¡Intoxicadas!

Jair Bolsonaro y el trabajo infantil

No le salió nada bien al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la defensa que hizo recientemente del trabajo infantil al decir que desde los 9 años manejaba tractor, araba la tierra, pescaba y hacía disparos. “(...) Pero cuando ven a un menor fumando crack, nadie dice nada”, se defendió. No obstante, dijo que no presentará ningún proyecto para relajar las normas, que impiden trabajar a los menores de 14 años.

¿Cerrarán el barrio rojo de Amsterdam?

El popular Barrio Rojo de Ámsterdam, distrito de prostitución que se ha convertido en tradicional lugar de peregrinación turística, podría cambiar radicalmente debido a los problemas que el tráfico de personas y los desórdenes públicos están trayendo al vecindario. La alcaldesa Femke Halsema ha abierto un debate público para buscar soluciones sin perjudicar la actividad de la prostitución en lugares autorizados.

EDUARD SOTO GUERRERO

Editor Internacional

- @edusot