‘Prohibir’ el covid por decreto y más políticas absurdas en pandemia

Hasta la fecha el mundo ha registrado más de 80 millones de casos de contagio por el nuevo coronavirus. Es por eso que la mayoría de naciones se ha esforzado por fomentar el uso de protocolos de bioseguridad e implementar medidas que garanticen el distanciamiento social.



No obstante, en países como Turkmenistán, se ha decidido optar por establecer políticas que no van acorde al objetivo de reducir los contagios, sino que por el contrario, se empeñan en negar la existencia del virus.



Por otro lado, hay naciones que han implementado drásticas medidas de prevención que también han sido cuestionadas



Turkmenistán

Esta nación, ubicada en Asia central, no ha reportado ningún caso de covid-19, ni en la prensa, ni en algún documento oficial. Lo anterior no significa necesariamente que la pandemia se haya superado, sino que la prohibición del uso de este término y cualquiera que se relacione con el virus ha provocado que se pasen por alto las infecciones.



La organización Reporteros sin fronteras informó que Turkmenistán decretó la prohibición del término en todo el país, y que este ni siquiera se menciona en los folletos de información sanitaria que se distribuyen en hospitales y colegios.



“Es como si nunca hubiera existido. Los medios estatales no dicen nada sobre los efectos del coronavirus”, reportó la organización en su sitio web.



De igual forma, ‘Radio Azatlyk’, emisora que hace parte de la empresa de radiodifusión Radio Free Europe, reportó que las personas que hablen sobre el virus en espacios públicos pueden ser arrestadas por policías que visten de civil.

En Turkmenistán está prohibido hablar sobre la pandemia en espacios públicos. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Por otro lado, el país asiático también sanciona a las personas que utilicen tapabocas. Quienes lo hagan deberán enfrentarse a multas o incluso a prisión, de acuerdo con el informe de ‘Radio Azatlyk’.



En caso de que una persona de ese país presente los síntomas, será diagnosticada con “una enfermedad respiratoria” y se le recetarán remedios caseros con hierbas medicinales, entre estas, una a la que se conoce como ‘yuzarlik’, según contó el viajero Manuel Dopazo, en su blog de viajes.



En caso de que una persona de ese país presente los síntomas, será diagnosticada con 'una enfermedad respiratoria'



El presidente del país Gurbanguly Berdymukhammedov, quien ha estado en el poder desde el año 2006, ordenó aislamiento obligatorio a inicios de la pandemia. No obstante, al poco tiempo levantó esa medida e incluso organizó eventos multitudinarios, como la celebración del Día de la Salud, en abril de 2020.

Sudáfrica

En mayo de 2020 el gobierno de Sudáfrica anunció una serie de restricciones en la venta de algunos productos: zapatos abiertos, camisetas y pantalonetas.



En el comunicado se especificó que solo se permitiría la comercialización de camisetas siempre y cuando se promocionaran como prendas ‘interiores’, es decir, para usarlas debajo de otra prenda.



El caso de las pantalonetas fue similar, pues se recomendó que se utilizaran con mallas o algún tipo de ropa debajo.



“Estas nuevas regulaciones de ropa son francamente locas y parecen más adecuadas durante la década de 1980 bajo la Unión Soviética que en una democracia como Sudáfrica. Simplemente no hay justificación para que el gobierno determine qué ropa puede comprar la gente y, peor aún, cómo debe usarla”, expresó Dean Macpherson, miembro del partido opositor Alianza Democrática.



La medida fue impuesta en mayo cuando se declaró alerta nivel 4 por la pandemia. En septiembre de 2020 el país se declaró en nivel 1.

Camboya

Los turistas deben pagar un depósito para gastos relacionados con el nuevo coronavirus. Foto: iStock

Con el objetivo de promover y reactivar el turismo, el Ministerio de Salud de Camboya anunció en junio que todos los turistas extranjeros deben dejar un depósito de 3.000 dólares (10 millones de pesos), cuando lleguen al país asiático.



El dinero sería utilizado para cubrir con los gastos de las pruebas de covid-19, las comidas, la estancia en el hotel durante la cuarentena, tratamiento médico e incluso se incluye una tarifa de servicios funerarios.



Si el viajero sale negativo, se le devolverá la mayor parte (se descuenta el costo de la primera prueba de covid), pero si en el vuelo hay un caso de contagio, deberá cumplir con la cuarentena así no sea positivo y pagar los gastos que se especifiquen.



Indonesia

Las personas que no usen tapabocas en la provincia de Gresik debían ayudar a enterrar cuerpos. Foto: iStock

Las autoridades de Gresik, una provincia de la isla de Java, ubicada en Indonesia, idearon un castigo bastante polémico para quienes no utilizaran el tapabocas en espacios públicos: cavar las tumbas de los fallecidos por el nuevo coronavirus.



Suyono, jefe del distrito de Gresik, le comentó a ‘The Jakarta Post’ que “solo hay tres sepultureros disponibles en la zona, así que pensé que lo mejor sería ponerles a trabajar con ellos”.



El funcionario comentó que a cada tumba se asignarían dos personas. Una se encargaría de cavar, mientras que la otra ubicaría tablas de madera dentro del hoyo para soportar el cuerpo.



“Espero que esta medida tenga un efecto persuasivo en las personas que se saltan las regulaciones”, agregó Suyono.





