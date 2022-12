¿Qué diría si el día de mañana el presidente de la nación anunciará que su país se va a acabar? Pero no por motivos económicos o políticos, sino porque realmente el planeta Tierra se va a encargar de hacerlo desaparecer del mapa.

Es la única forma de preservar pieza por pieza el país para que sus hijos y nietos puedan recordar cuál fue su hogar una vez FACEBOOK

Imagine la cantidad de historia, cultura y hechos que morirían con ello. Los recuerdos y familias que allí formaron más que solo un hogar, estarían devastados al saber que todo podría perderse.



Pues bien, ese es el caso de Tuvalu, un pequeño país que está en la cuerda floja, pues dentro de poco parte de la historia de la humanidad será borrada en las olas del mar.

Así lo dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu, Simon Kofe, desde hace varios años en diferentes comunicados en los que ha hecho un llamado internacional para detener el cambio climático que está amenazando a las 11 mil personas de su nación y la historia que hay detrás.



Gracias al progresivo aumento del nivel del mar ocasionado por el derretimiento de los polos, la isla se ha visto envuelta en una situación preocupante: se está inundando. Esto, sumado a las características propias de la región, pronto lo hará un lugar inhabitable.

El cuarto país más pequeño del mundo

Tuvalu -conocido anteriormente como las Islas Ellice- es un grupo de nueve pequeños territorios en el Pacífico Sur que se independizó del Reino Unido en 1978. Estas tienen la peculiar característica de que ningún punto se encuentra a más de 4 metros y medio sobre el nivel del mar y con el cambio climático, aquella cualidad que alguna vez fue parte de su atractivo turístico podría convertirse en un peligro muy grande.

Según la página oficial del gobierno de Tuvalu, este país es una monarquía constitucional que tiene un gabinete compuesto por el primer ministro, elegido por la mayoría de los 15 miembros del parlamento (los cuales son elegidos cada cuatro años), y varios ministros que se encargan de distintos sectores, tales como el de Cultura o de Industria y Comercio.



Por otro lado, la superficie terrestre total de Tuvalu representa menos de 26 kilómetros cuadrados, posicionándose así como el cuarto país más pequeño del mundo, detrás de la Ciudad del Vaticano, Mónaco y Nauru.

Pero esto no es lo único que caracteriza a esta pequeña nación. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Tuvalu es un país pobre en recursos debido a su geografía y a los mismos efectos del cambio climático. El suelo poroso y salado -que se ha ido transformando gracias a las constantes tormentas e inundaciones- ha hecho que este se haya vuelto casi que ‘inservible’ para plantar las pocas frutas y verduras que nacen allí.



Además, los peces también se han vuelto peligrosos. La intoxicación por ciguatera afecta a los peces de arrecife que han ingerido microalgas expulsadas por el coral blanqueado, volviéndose extremadamente tóxicos para los seres humanos.

Todo esto, sumado a la creciente amenaza de ser engullidos por el agua, ha alentado a los gobernantes a pedir ayuda o buscar soluciones para no desaparecer por completo.

Los numerosos gritos de ayuda

A pesar de las grandes dificultades que ha tenido Tuvalu para salir adelante, el mundo no había puesto sus ojos sobre el sino hasta que Kofe decidió dar diferentes declaraciones en varios videos que hicieron reflexionar a más de uno.



La más reciente fue un pequeño discurso en el que salió en medio del islote Te Afualiku, el cual parece que será el primero en quedar totalmente sumergido. Todo se ve normal en un principio hasta que la cámara comienza a alejarse a medida que el mandatario va hablando.



De repente, el fondo que era antes unas grandes palmeras cambia por un gran cielo negro y los bordes del suelo quedaron recortados como si las gráficas de un videojuego estuviesen cargando.



Esa fue la forma en la que anunció que la isla podría ser el único país -por ahora- existente en el multiverso, como medida para preservar todo lo que son.

"Tuvalu podría ser el primer país del mundo en existir únicamente en el ciberespacio, pero si el calentamiento global continúa sin control, no será el último", explicó en el video, que no solo se puede considerar como un anuncio, sino también como un último grito de ayuda.



“Es la única forma de preservar pieza por pieza el país para que sus hijos y nietos puedan recordar cuál fue su hogar una vez”, dijo en medio de la melancolía del clip.

Pero este no fue el primer llamado de atención que el ministro ha hecho. En el 2021, un video dirigido a la COP26 se viralizó por la crudeza de su mensaje. En su discurso, aparecía con la bandera de su país y la de las Naciones Unidas, un púlpito y un fondo azul.



"Pedimos la neutralidad carbono mundial para mediados de siglo", reclamó haciendo referencia al objetivo mundial de equilibrar las emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2050.



Poco a poco el plano se alejó, mostrando al hombre las rodillas empapadas y su traje gris bien puesto, en medio del océano. Fue entonces cuando comenzó a hablar de las consecuencias que ha traído el cambio climático a su país.

"Nos estamos hundiendo, pero le pasa lo mismo a todo el mundo", comentó luego de explicar que el aumento del nivel del mar es un riesgo inminente para las naciones atolones.



El clip rápidamente se hizo viral por su esencia apocalíptica que claramente mostraba el inevitable futuro al que la humanidad en general podría llegar a enfrentarse.



“No podemos esperar los discursos si el agua sube. Tenemos que tomar acciones atrevidas hoy para garantizar que haya un mañana", concluyó.

El Metaverso: ¿el nuevo refugio de la historia?

Según el profesor de periodismo y herramientas digitales Adrian Ma, de la Universidad Metropolitana de Toronto, el metaverso es un espacio virtual en donde convergen diferentes mundos en tercera dimensión. Podría llegar a confundirse con la realidad virtual, cosa que ya se ve en algunos videojuegos y plataformas a las cuales se puede acceder con un casco o gafas especiales.

No obstante, el profesor dice que: “Si bien la realidad virtual se considera un ingrediente clave de la receta del metaverso, la entrada al metaverso no se limita (y no debe) limitarse a tener un visor de realidad virtual”.



Esto se refiere a que, dentro de los objetivos planteados por grandes magnates como Mark Zuckerberg, CEO de Meta, es que cualquier persona pueda acceder a este mundo sin tener que tener un visor de realidad virtual. Es decir, se plantea la posibilidad de entrar por medio de celulares, tabletas y smartphones, con el fin de volverlo cada vez más cercano al ser humano.



Así mismo, la idea es que en este mundo en tercera dimensión, el usuario pueda tener un avatar capaz de moverse entre diferentes escenarios y realizar todo tipo de acciones sin alguna dificultad.



Ahora bien, las posibilidades que se abren con esta idea pueden ser casi que infinitas. Desde mundos dedicados al ocio y diversión, hasta países que buscan refugiarse en un mundo alterno para no morir.

Hay tres aspectos puntuales que se podrán recrear a través del metaverso: el territorio y sus parajes naturales, la soberanía del territorio y su cultura, lo cual incluye el idioma, sus normas y costumbres, así como tradiciones e historias.



Según lo que Kofe explica, estas decisiones se tomaron debido a que el mundo no los escuchó.



“Hemos visto que las proyecciones de aumento de la temperatura se mantienen muy por encima de los 1,5 grados centígrados, lo que predice la inminente desaparición de islotes como este", dijo después de haber comentado que el problema ya se había expuesto en el COP26 y asegurar que nadie hizo nada al respecto.



El proyecto de por sí es bastante ambicioso. Aunque no es una propuesta descabellada, la cantidad de desafíos tecnológicos relacionados con el diseño, programación y la capacidad de almacenamiento que necesitarán los servidores, hace que sea más difícil de lo que se piensa.



"Sin una conciencia global y un compromiso global con nuestro bienestar compartido, pronto encontraremos que el resto del mundo se unirá a nosotros en línea a medida que sus tierras desaparezcan", advirtió por última vez.

Otra forma de perpetuar su propia condena

El metaverso podría convertirse en una nueva forma de ver la historia, pero no la continuidad de la humanidad. La belleza de la naturaleza y las sensaciones que se tienen en la vida real son muy difíciles de replicar por más tecnología que se tenga.



Además, cabe resaltar que lo virtual también tiene implicaciones en la realidad, pues al final para que puedan funcionar se necesita electricidad.

En un artículo del portal australiano ‘The Conversation’ se toca el punto de la huella de carbono y como de igual manera el metaverso genera una cantidad importante de gases de efecto invernadero.



Pero, ¿cómo algo virtual puede llegar a contaminar? En una investigación realizada por la revista británica de divulgación científica ‘Nature’, un grupo de expertos estimó que para el año 2025 el 20 por ciento de la energía mundial se emplearía para temas relacionados con el internet y sus contenidos.



Alrededor del 50 por ciento de los centros de datos ahora contienen más de 5.000 servidores y, por lo general, tienen más de 1.000 metros cuadrados debido al espacio -y aspectos técnicos- que requieren. Esto se traduce en electricidad, facturas altísimas y una gran contaminación.

Por esto, al final, para mantener los servidores y lugares que proveen todos los servicios en línea que conocemos hoy, se necesitarán grandes cantidades de energía que podrían llegar a emitir hasta el 5,5 por ciento de las emisiones de carbono del mundo, cuestión que afectará al cambio climático, contribuirá a derretimiento de los polos y a que, naciones como Tuvalu, queden en el olvido del mar.

