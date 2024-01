El norte de Australia, amenazado por la formación de un ciclón en las próximas 24 horas

La Agencia Meteorológica de Australia advirtió este domingo que una tormenta tropical que se acerca al noreste del país, al estado de Queensland, continuará "fortaleciéndose" hasta convertirse en un ciclón en las próximas 24 horas.

La agencia australiana señaló hoy que el ciclón, llamado Kirrily, "probablemente se intensificará" hasta el nivel 3 (de un total de 5, con este como el más fuerte) hasta atravesar el miércoles la costa de Queensland, entre las ciudades de Cairns y Mackay.



Este organismo urgió hoy a los australianos a que se preparen para el "impacto severo" del ciclón.



El gobernador de Queensland, Steven Miles, ya recomendó lo mismo a los ciudadanos el viernes, después de una inclemente temporada climatológica, con gran parte del estado inundado debido al impacto del ciclón Jasper en diciembre.



Jasper provocó lluvias torrenciales y fuertes vientos que afectaron en particular a la remota comunidad aborigen de Wujal Wujal.



Si bien los ciclones de gran potencia no son comunes en Australia, cada cierto tiempo alguno golpea el norte del país oceánico, como el ciclón Yasi, de categoría cinco, que arrasó Queensland en febrero de 2011 y dejó un muerto y cuantiosos daños.



Queensland no es el único estado afectado por el tiempo extremo en Australia, con los estados y territorios junto a Camberra y Victoria en alerta por las altas hoy temperaturas y Sídney enfrentándose al día más caluroso en lo que va de año, con el termómetro rozando los 40 grados centígrados.



EFE