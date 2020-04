El hambre en el mundo podría duplicarse por cuenta del coronavirus

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) anunció que el efecto económico de la pandemia del coronavirus puede duplicar el número de personas en situación de hambre aguda, es decir, que no pueden acceder a alimentos suficientes para garantizar su supervivencia.



Según el Informe mundial sobre las crisis alimentarias, divulgado este martes por 16 agencias especializadas, en 2019 ese número ascendía a 135 millones de personas. Una proyección del PMA, anunciada en la rueda de prensa virtual en la que se dio a conocer el reporte, estima que para el final de 2020 unos 265 millones de personas podrían estar cerca de morir de hambre.



(Lea también: La OMS asegura que no escondió nada a Estados Unidos sobre la

covid-19)

“El covid-19 es potencialmente catastrófico para millones de personas que ya están pendiendo de un hilo”, dijo en un comunicado Arif Husein, economista jefe del PMA.



(Le puede interesar: América Latina: el reto de proteger vidas sin sacrificar libertades)



El informe recalca que estas personas viven en 55 países que, incluso antes de la pandemia, no estaban en capacidad de hacer frente a la situación pues dependían de la asistencia humanitaria de las agencias internacionales. “Estos países podrían enfrentarse a la decisión atroz de escoger entre la vida o el ingreso, o, en las peores circunstancias, salvar a la gente del coronavirus o dejar que la mate el hambre”, se lee en el reporte.



El 65 por ciento de ellas se encuentran en tan solo diez países, que presentan las peores crisis alimentarias del mundo: Yemen, República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela, Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Sudán, Nigeria y Haití.



(Además lea: En la cuarentena, la casa no es un lugar seguro para las mujeres)

Varios países que ya reportan graves crisis alimentarias verán empeorada su situación, pues no tienen cómo responder a la crisis. Foto: istock

Pero la preocupación de las agencias de la ONU se extiende más allá de estas naciones deterioradas por el conflicto, el cambio climático o la crisis económica. Otros países que podrían verse afectados gravemente por la pandemia son las islas en desarrollo, y aquellos de ingresos bajos o medios cuya economía depende de la exportación de petróleo, la venta de materias primas o el turismo.



“Es un golpe para millones de personas más que solo pueden comer si trabajan. Los confinamientos y la recesión económica mundial ya decimaron sus ahorros”, advirtió Husein antes de hacer un llamado a la unión: “Tenemos que enfrentar esto unidos. Si no lo hacemos el costo será demasiado alto: muchas vidas y muchos más medios de subsistencia perdidos”.

Otros países que podrían verse afectados gravemente son aquellos de ingresos bajos o medios cuya economía depende de la exportación de petróleo, la venta de materias primas o el turismo FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo afectará el coronavirus al hambre en el mundo?

Según el reporte, hay seis aspectos que pueden contribuir al aumento del hambre en el mundo como consecuencia del covid-19.



El primero es el impacto en la salud y la nutrición. En la mayoría de los 55 países de los que da cuenta el reporte, los sistemas de salud son débiles y la población ya se encuentra en situación de malnutrición o padece de enfermedades no transmisibles. Adicionalmente, muchos de los niños en estos países se alimentan fundamentalmente en sus colegios, que ahora están cerrados.



El segundo es la disponibilidad de la alimentación, que podría verse afectada por las medidas de cierre de fronteras entre los países, lo que tiene un impacto fuerte en la recolección de las cosechas, normalmente asumida por trabajadores extranjeros, sobre todo en Europa.

El cierre de fronteras puede afectar la llegada de alimentos a los países. Foto: César Melgarejo

El tercero es el acceso a la alimentación. En este sentido, el reporte consigna la preocupación por la disminución del poder adquisitivo, en especial de las personas en la economía informal, cuyo ingreso depende de su trabajo diario, generalmente incompatible con el distanciamiento social. Las restricciones de movimiento, junto con algunas medidas como la prohibición de exportaciones, también podrían elevar el precio de los alimentos.



Adicionalmente, la población desplazada y migrante se encuentra en una situación de particular vulnerabilidad, ya que, generalmente, no tiene acceso a servicios de salud, agua potable y sanidad, y frecuentemente está excluida de los servicios nacionales de protección social. A lo anterior se suma el cierre de fronteras, que priva a estas personas de la posibilidad de buscar refugio en países más seguros.



Por otra parte, la contención del coronavirus puede ser un escenario propicio para exacerbar las protestas, en particular de parte de los sectores más vulnerables de la sociedad, que hoy se ven privados del sustento diario para sus hogares. Los migrantes, las mujeres y los niños son los más vulnerables a la discriminación y la violencia.

La población desplazada y migrante se encuentra en una situación de particular vulnerabilidad, ya que, generalmente, no tiene acceso a servicios de salud, agua potable y sanidad FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, la asistencia humanitaria corre el riesgo de no poder ingresar a los lugares en donde es más necesitada, debido a las medidas puestas en marcha por diferentes países, y por la falta de fondos para movilizar los recursos que ya eran indispensables antes de la pandemia.



Precisamente, el lunes la ONU hizo un llamado urgente a los donantes internacionales para recaudar los 350 millones de dólares requeridos inmediatamente para que el PMA pueda continuar financiando la logística de la distribución de alimentos y equipos médicos en las circunstancias actuales.



En una carta abierta, los jefes de las agencias más importantes de la organización anunciaron que solo han logrado reunir la cuarta parte de los dos mil millones de dólares que había solicitado el secretario general, António Guterres, para atender la emergencia del coronavirus.



LUCÍA CASTAÑO

Para EL TIEMPO

Ginebra