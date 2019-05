El fósil de dinosaurio que venden en internet por US$ 2.95 millones

Un particular anuncio de venta en eBay indignó a la comunidad científica de Estados Unidos. Se trata de un fósil de un tiranosaurio rex bebé de hace 68 millones de años y cuyo costo asciende a los 2.95 millones de dólares, lo que equivale a unos 10 mil millones de pesos colombianos.

Al menos 6.127 personas han marcado (como favorito) este producto y otros cientos más han visto esta particular ‘oferta’ por el despliegue mediático que tuvo en el último mes esta noticia en medios, además de un comunicado de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados (SVP, por sus siglas en inglés) rechazando la venta.



Pero, ¿cómo llegó un dinosaurio a una página de subastas y comercio electrónico?



La historia arranca en el año 2013, cuando Alan Detrich, un hombre que vive en Estados Unidos, y quien es un “cazador de fósiles profesional” según reseña The New York Times, halló en Montana, EE. UU., el tiranosaurio que mide unos 4 metros y medio de largo.

Según la descripción del producto en eBay, el esqueleto está en La Jolla, California, Estados Unidos. Foto: Tomada de eBay

En el 2017, Detrich le prestó al Museo de Historia Nacional de la Universidad de Kansas el fósil para que lo exhibiera con propósitos educativos. Pero al parecer, Detrich tenía en mente, desde un principio, ponerlo en venta.



Según un comunicado que difundió la SVP, todo esto hizo parte de una estrategia para que luego el cazador de fósiles pudiese poner en venta el tiranosaurio bebé. “La SVP está preocupada porque el fósil representa una parte única del pasado de la vida (…), y el propietario usó la importancia científica del espécimen, incluida su exhibición, como parte de una estrategia publicitaria”, dice el documento.



Además, resaltan que los fósiles de vertebrados son raros y argumentan que para la comunidad científica es importante poder examinar para descubrir nuevos hallazgos sobre el “valioso pasado” que habitó en la Tierra.



Luego de que el museo supiera que Alan Detrich puso en venta al dinosaurio, retiraron la exhibición y le devolvieron el espécimen. Este hombre le dijo a la cadena británica BBC que “si los científicos quieren estudiar el esqueleto, lo que tienen que hacer es comprarlo”.



Detrich le dijo al Times que él esperaba que la oferta en eBay pudiese atraer a millonarios que le pagaran los 2.95 millones de dólares, y reconoció que no era la primera vez que ponía en venta un fósil. En 1999, Detrich subastó otro esqueleto por 5.8 millones de dólares, sin conseguir éxito.



REDACCIÓN APP