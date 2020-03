El amor en tiempos del coronavirus, visto en fotos de todo el mundo

AFP

Científicos y veterinarios han logrado confirmar que no hay forma de que las mascotas transmitan este virus.



“Hasta el momento no existe ninguna evidencia científica que indique que las mascotas son portadoras o transmisoras del coronavirus. Todas las clínicas veterinarias siguen diariamente, desde hace muchos años, un protocolo de limpieza y desinfección riguroso y del más alto nivel", afirmó una asociación de médicos veterinarios.



Esto le genera un parte de tranquilidad a muchos dueños de animales, pues no tendrán que alejarse de sus fieles amigos.