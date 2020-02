Los ejércitos más poderosos del mundo en el 2020

iStock

La clasificación anual del portal 'Global Fire Power' evalúa la diversidad de las armas de cada país, pero se enfoca en el personal disponible. También se tienen en cuenta la geografía, la capacidad logística, los recursos naturales disponibles y el estado de la industria local.



Los países reconocidos por sus reservas nucleares no reciben puntaje adicional y los territorios sin litoral no tienen menos puntaje dado que no poseen marina, pero a los que sí tienen litoral se les resta puntaje en caso de que su flota carezca de diversidad.



Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) obtienen una pequeña bonificación porque la alianza, teóricamente, comparte recursos. Sin embargo, solo se les consideró el aspecto financiero y la estabilidad, pues el criterio militar fue individual.



El puntaje máximo del índice de potencia es 0.0000, cuanto más cerca están de este número, más poderosos son sus ejércitos. Algunos de los valores son estimados de acuerdo a diferentes fuentes cuando las estadísticas oficiales no están disponibles