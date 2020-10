Karma: Trump y figuras que menospreciaron el covid-19 y se enfermaron

Captura de video

Meses atrás la edil ecuatoriana había estado envuelta en una polémica tras asegurar que el coronavirus no era mortal y por eso no era necesario el uso de tapabocas.



"Esta enfermedad del coronavirus, ojo, no es mortal, tiene un 2 % de mortalidad. No tiene por qué estar usando las mascarillas con el ánimo de la prevención, porque no es necesario y ustedes están gastando la plata”, dijo en un video que se volvió viral en el país vecino.



Además, a pesar de que Ecuador era de los primeros países de América Latina en enfrentar una crisis sanitaria a causa de la pandemia, Ávila recomendó a la población ecuatoriana cuidarse comiendo cítricos y frutas. “Para eso mejor compre naranja, limón, maracuyá o compre frutas cítricas ricas en vitamina C que nos va a aumentar el sistema inmunológico", aseguró en su momento.