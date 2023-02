Como todos los 14 de febrero, el ambiente de amor atraviesa la atmósfera y rebota por las paredes. Los regalos, dulces, flores y peluches gigantes se ven en las calles. Mientras las parejas conmemoran el día del amor, otros varios solteros buscan cómo pasar su velada.



Pero algunos países en el mundo se niegan a celebrar esta festividad originaria de occidente. Estas naciones no celebran el Día de San Valentín de forma oficial por motivos religiosos o por una tradición distante a la de occidente.



(También: Estos son los 20 países más peligrosos para viajar en este 2023)

Es importante recordar que en diversos países del mundo existen tradiciones fuertemente arraigadas y celebraciones propias ajenas al mundo cristiano occidental. Estas festividades son tan legítimas como las nuestras.



(Además: ¿Vive o quiere vivir en Estados Unidos?: estos son los impuestos que debe pagar)



Esta fiesta, difundida por Estados Unidos y Europa al resto del mundo, no ha logrado tener aceptación en algunas regiones, especialmente aquellas de Oriente Medio.

Rusia

Facebook Twitter Linkedin

En Rusia no se celebra el Día de San Valentín. Foto: EFE

Si bien Rusia no celebra el tradicional Día de San Valentín como en gran parte del mundo, sí tiene una festividad similar, pero diferente a como la conocemos.



La celebración de San Valentín ocurre de forma muy similar en Rusia el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer.



(Siga leyendo: ¿Teletrabaja y quiere vivir en España?; esta es la visa que se lo permite)



En esta festividad es tradicional regalar flores y chocolate, así como recibir a sus parejas y celebrar la unión y el amor.

Pakistán

Este país islámico ha vivido muchas protestas en contra de la celebración de San Valentín. Esto debido a motivos religiosos que chocan con la cultura cristiana occidental.



En 2014, por ejemplo, las universidades de Peshawar y Pakistán se enfrentaron por las contradicciones que trae esta festividad a la luz de la ley del Islam. El conflicto estalló al punto de enfrentamientos físicos entre los disputantes y terminó con tres estudiantes heridos.



(Le recomendamos: Estas son las profesiones con las que puede obtener una visa en Australia)



Esto llevó a que el 7 de febrero de 2018, el Tribunal Superior de Islamabad prohibiera el Día de San Valentín, bajo el argumento de que esta no es una festividad propia de la tradición religiosa, y que se trata de una celebración importada de occidente en contra de la ley del Islam.

Irán

Facebook Twitter Linkedin

Esta festividad ha sido acogida en algunas naciones, pero rechazada en otras. Esta es la razón. Foto: iStock / Christian Bruna

Desde 2012, las autoridades iraníes prohibieron la venta de rosas, flores y tarjetas de felicitación o alusivas a la celebración del Día de San Valentín.



En los últimos años, los ayatolás han intentado prohibir las celebraciones del 14 de febrero, calificando la fiesta de “costumbre occidental decadente” y amenazando a aquellos comercios, establecimientos o personas que celebren este día.



Incluso está prohibida la venta de figuras en forma de corazón. Irán califica la festividad como una "invasión cultural" ajena a sus tradiciones.



(Lea: ¿Cómo obtener la residencia permanente si su cónyuge es de EE. UU.?)



A pesar las amenazas y sanciones, algunos restaurantes de Teherán se llenan de productos referentes al día del amor. A pesar de esto, hay un despliegue oficial de vigías que se encargan de hacer cumplir la ley que prohíbe esta celebración.



En lugar del 14 de febrero, se anima a los iraníes a celebrar el Sepandārmazgān, una festividad con raíces zoroástricas que se remonta al primer imperio persa.



"La fiesta, que cae el 23 de febrero, es conocida como un día persa del amor en honor a Spandarmad, una deidad que representaba a una esposa amorosa", señala ‘National Geographic’.

India

Facebook Twitter Linkedin

la India se ha resistido a la tradición cristiana de San Valentín, la cual no ha perdurado mucho. Foto: EFE

A pesar de ser una antigua colonia británica y ser sujeto de múltiples imposiciones culturales por parte de la corona y de occidente, la India se ha resistido a la tradición cristiana de San Valentín, la cual no ha perdurado mucho.



Este año incluso, autoridades gubernamentales sugirieron que, para promover la cultura hindú y no una importación occidental, las personas salieran a abrazar vacas en San Valentín.



(Le puede interesar: Este es el calendario 2023 de días festivos en Estados Unidos)



A pesar de que las vacas son sagradas en este país, la propuesta fue cancelada debido a un mar de opiniones a favor y en contra que generó el anuncio.



En 2015, el líder político Chandra Prakash Kaushik, declaró no estar en contra de la festividad. “No estamos en contra del amor, pero si una pareja está enamorada debe casarse... si no están seguros, no deben menospreciar el amor yendo juntos abiertamente".

Arabia Saudí

Facebook Twitter Linkedin

Para Arabia Saudí, San Valentín es una celebración contraria al islam. Foto: iStock

En Arabia Saudí, es tabú tener muestras de afecto en público, por lo que un día para celebrar el amor no es algo que vaya acorde a sus tradiciones.



Sin embargo, en este país se pueden ver celebraciones y ventas de chocolates, peluches y ropa de color rojo, solo que no se le puede llamar por su nombre debido a las prohibiciones existentes a causa de la ley musulmana.



Celebrar esta festividad puede acarrear severos castigos, de acuerdo a la ley.



(Lea: ¿Cuáles son los himnos nacionales más antiguos del mundo?)



En 2014, cinco ciudadanos saudíes fueron condenados a 39 años de prisión y a 4.500 latigazos porque fueron vistos bailando el 14 de febrero con varias mujeres con las que no estaban casados.



Comprar rosas o chocolates en San Valentín también puede acarrear duras penas en este país.

Malasia

Facebook Twitter Linkedin

Kuala Lumpur, la ciudad más grande de Malasia. Foto: IStock

En lo que a Malasia respecta, desde 2005, el país asiático prohíbe celebrar San Valentín, en tanto se considera una conmemoración contraria a la ley islámica. En este país, poco más del 60 % de la población hace parte de la religión musulmana



(Le invitamos a leer: La niña de 8 años heredera de un emporio de diamantes que decidió ser monja)



El Consejo de Fatwa del país, que interpreta la ley islámica y dicta decretos, declaró la festividad antitética y opuesta al Islam, porque tenía “elementos del cristianismo”.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO