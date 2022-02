Según datos del Centro de Derechos Reproductivos, hay 73 países alrededor del mundo donde el aborto es legal. En algunos de ellos se accede bajo solicitud y suele depender del tiempo gestacional de la mujer y de la autorización de médicos o padres, por ejemplo.



Desde 1998, esta organización global de defensa legal trabaja para promover los derechos al aborto como derechos humanos para mujeres y niñas -aunque la organización utiliza pronombres femeninos, reconoce que las personas que no se identifican como mujeres también necesitan acceso al aborto en todo el mundo-.



En Latinoamérica el aborto es completamente legal en Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Guayana, Guayana Francesa y Argentina. Unas 616 millones de mujeres en "edad reproductiva", las cuales representan 36 por ciento, viven en países que permiten el aborto bajo solicitud, sin condiciones en las primeras semanas de gestación, según la organización.



El país que más recientemente le abrió la puerta al aborto es Ecuador, donde hace unos días el Congreso reglamentó el aborto voluntario para mujeres en casos de violación y dejó en firme que las menores de edad puedan interrumpir el embarazo hasta las 18 semanas de gestación.



El aborto en Cuba es legal y es la decisión de la mujer, desde 1965. Si su gestación es mayor a 12 semanas, tiene que tener el consentimiento de los médicos, y si la mujer es menor de 16 años y no está casada, el procedimiento de su aborto debe contar con el consentimiento de los padres o tutor legal.



En Guayana, el límite gestacional es de 8 semanas. En Guayana Francesa, el límite es de 12 semanas. Por su lado, Puerto Rico, la ley no tiene una limitación, por contrario de Argentina, donde el límite gestacional es de 14 semanas y en Uruguay requiere de la autorización de los padres y su limite es de 12 semanas.



En países como Colombia, Brasil y Chile está despenalizado el aborto en caso de que la vida o salud de la madre corra peligro, si la mujer fue víctima de violación o se presenta una inviabilidad del feto.



En Paraguay, Venezuela, Perú, Guatemala y Costa Rica el acceso al aborto está mas restringido y solo se despenaliza en caso de que la vida o salud de la mujer gestante esté en peligro.



Unas 616 millones de mujeres en "edad reproductiva", las cuales representan 36 por ciento, viven en países que permiten el aborto bajo solicitud, según el Centro de Derechos Reproductivos. Foto: Juan Ignacio Roncoroni / Efe

A continuación, la lista de los 73 países donde el aborto es legal bajo solicitud, según los datos de el Centro por los derechos reproductivos, donde el límite gestacional más común para los países en esta categoría es de 12 semanas:



Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camboya, Canadá, Cabo Verde, China, Croacia, Cuba, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guinea-Bissau, Guayana Francesa, Guyana, Hungría, Islandia, Irlanda, Irlanda del Norte, Italia, Kazajstán, Kosovo, Kirguistán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Maldivas, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Corea del Norte, Macedonia, Nepal, Países Bajos, Nueva Caledonia, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, Puerto Rico, Rumania, Rusia, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tayikistán, Tailandia, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam.



Si quiere saber como están los otros países donde el aborto es legal solamente en caso de que la salud de la mujer esté en juego o que en países es totalmente ilegal, puede encontrarlo aquí.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

