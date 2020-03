¿Cuánto tiempo van ya las cuarentenas por coronavirus en otros países?

EFE

Colombia: el país entro en cuarentena obligatoria desde el pasado martes 24 de marzo hasta el 12 de abril, aunque el presidente Iván Duque y la vicepresidente Martha Lucia Ramírez les han advertido a los colombianos que la medida puede alargarse debido a que esta pandemia no desaparecerá tan rápido.



Se cerraron todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales hasta el próximo 30 de mayo. Desde el 23 de marzo, se prohibieron todos los vuelos nacionales e internacionales. Los adultos mayores de 70 años no podrán salir a las calles hasta el próximo 31 de mayo. Esta medida se tomó debido a que son las personas más vulnerables ante esta pandemia. Los colegios y universidades están tomando clases virtuales y el Gobierno ha facilitado reducir impuestos y créditos en bancos y agencias.



“Tenemos que darnos cuenta que esto no terminará el 14 de abril”, afirmó el presidente Duque.