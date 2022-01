El año 2022 estará marcado, principalmente, por las elecciones presidenciales en Brasil (en las que previsiblemente se enfrentarán Lula y Bolsonaro) y por los comicios de medio término en Estados Unidos que servirán como termómetro de la popularidad de Joe Biden.



Además, los 70 años de la coronación de la reina Isabel II, la consolidación de Xi Jinping en China y las maniobras de la oposición venezolana para hacerle contrapeso a Nicolás Maduro, también serán claves para la agenda internacional.



A continuación, le presentamos, los principales acontecimientos que serán noticia en el mundo durante el 2022.

Brasil se enfrentará a unas presidenciales cargadas de tensión

El gigante sudamericano inicia este 2022 bajo un clima de polarización extremo, el cual abarcará buena parte del año mientras se desarrolle la campaña presidencial para las cruciales elecciones presidenciales de octubre.

El expresidente de Brasil (2003-2010) Luiz Inácio Lula da Silva.

Ese ambiente de incertidumbre es protagonizado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (favorito en las encuestas con el 42 por ciento de la intención de voto) y el actual mandatario, Jair Bolsonaro (25 %).



Si bien de momento Lula no ha oficializado su candidatura, será cuestión de tiempo para que la anuncie. Y aunque sus índices de rechazo son elevados (40 por ciento), no superan los de Bolsonaro (60 por ciento). En ese sentido, quizá habrá que esperar a una segunda vuelta.



Este panorama abre la puerta para que en el inicio de este nuevo año aparezca un eventual candidato que se muestre capaz de aglutinar el centro y surgir como alternativa a la polarización.



Sin embargo, analistas temen una campaña electoral con manifestaciones violentas, de odio y de mayor incertidumbre política en Brasil, marcadas por la inflación, la recesión, el desempleo y la pandemia y, por supuesto, la latencia de un Bolsonaro que parece negarse a soltar el poder.



Uno de los principales temas del debate será la economía. Tras la histórica retracción provocada en 2020 por la pandemia, cuando el producto interno bruto (PIB) brasileño se encogió 3,9 por ciento, se estima que el país terminará 2021 con un crecimiento del 4,5 por ciento, según proyecciones.



Pero esa recuperación no fue sustentable y el país entró en recesión técnica en septiembre al encadenar dos trimestres seguidos de crecimiento negativo, lo que ha caldeado los ánimos en la población.



(En contexto: Lula se pone a disposición para 'reparar' el Brasil de Bolsonaro)

Jair Bolsonaro es presidente de Brasil desde el 1 de enero de 2019.

La previsión de los economistas es que el crecimiento de la mayor economía de América Latina se limitará al 0,5 por ciento en 2022, aunque algunos analistas, como los del Banco Itaú, ya prevén que Brasil sufrirá una nueva recesión el próximo año y que el país seguirá sin recuperarse de la recesión histórica que sufrió en 2015 y 2016.



El otro tema que mantendrá agitados los ánimos en Brasil, y que desde ya ha creado fricciones en el interior de la sociedad, es la pandemia del covid-19 y la emergencia sanitaria en momentos en que el gigante sudamericano se ubica como el segundo país con más muertes por coronavirus en el mundo después de Estados Unidos.



Uno de los principales retos del país es controlar finalmente la pandemia, lo que exige ampliar la campaña de vacunación, pese a que ya cuenta con 66 por ciento de la población totalmente inmunizada; vacunar a menores de 12 años, algo que aún depende de la voluntad del negacionista presidente Jair Bolsonaro; y adoptar medidas que impidan que nuevas variantes del covid-19 dejen la pandemia otra vez fuera de control.



Finalmente, el nuevo mandatario de Brasil tendrá el enorme reto de evitar un apagón o racionamiento energético. Este riesgo se originó el año pasado, cuando la nación enfrentó la mayor crisis hídrica en los últimos 91 años, que secó las represas hidroeléctricas (responsables de casi el 70 por ciento de la energía generada en el país).



Ese riesgo permanece ya que las presas continúan con sus aguas en niveles mínimos, por lo que un importante desafío para Brasil es adoptar nuevas medidas que permitan elevar la generación a partir de fuentes alternativas de energía y evitar las sobrecargas.

Legislativas en EE. UU., un reto para los demócratas

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que buscan renovar parte del Congreso, serán toda una prueba de fuego para el presidente demócrata, Joe Biden. Estos comicios servirán para medir la popularidad del mandatario, cuya imagen se fue a pique durante la segunda mitad del 2021.



Las votaciones están previstas para noviembre y de su resultado dependerá que Biden opte por la reelección en 2024, dado que muchos de los miembros de su partido estiman que su baja popularidad y su edad (actualmente tiene 79 años) pueden jugar en su contra para buscar un segundo mandato presidencial. Sin embargo, en caso de decidir presentarse a la reelección, lo más probable es que se enfrente contra el expresidente republicano Donald Trump, quien ya ha manifestado su intención de lanzar su campaña para buscar nuevamente las llaves de la Casa Blanca en 2024.



Además de medir la temperatura política en Estados Unidos, en estos comicios de medio mandato los demócratas tendrán que trabajar para continuar controlando ambas cámaras del Congreso.



A poco menos de un año de esa cita electoral, tradicionalmente delicada para el partido que está en el poder, los demócratas no tienen un panorama sencillo tras la derrota que sufrieron en noviembre en Virginia (donde perdieron frente a los republicanos) y una victoria más ajustada de lo esperado en Nueva Jersey.



(Vea aquí: Las razones del mal momento del presidente Joe Biden en la Casa Blanca)



De hecho, los republicanos tienen todas sus apuestas en esas elecciones de finales de 2022. Kevin McCarthy, líder de la oposición en la Cámara de Representantes, dijo recientemente que predice una oleada republicana, apostando por conseguir 60 escaños suplementarios para su partido, que tiene en la actualidad 213 (frente a los 221 de los demócratas).

El presidente estadounidense Joe Biden ha visto caer su popularidad durante su primer año de gobierno.

Oposición venezolana, en busca de unidad

Ante las dudas de la continuidad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, la oposición sigue fraccionada por buscar nuevos rumbos y hacerle contrapeso a Nicolás Maduro. Este 2022 se avizora complejo, iniciando este 9 de enero, cuando se repiten las elecciones en Barinas, cuna chavista, luego de que no se reconociera el triunfo de la oposición en las regionales de noviembre. Habrá que ver si los diálogos entre opositores y chavistas en México avanzan, así como la primera fase del referendo revocatorio contra Maduro, un mecanismo que todavía está en veremos.

Chile decidirá sobre su nueva carta magna

El proceso constituyente en Chile para redactar una nueva carta magna culminará a mediados de este año. Desde el pasado 4 de julio, los miembros de la convención que fueron elegidos a través de unos comicios están redactando una nueva Constitución que busca dejar atrás la que rige al país desde la dictadura de Augusto Pinochet.



Los constituyentes tienen 12 meses para ponerse de acuerdo y aprobar el nuevo texto, el cual debe someterse a votación 60 días después de su aprobación en la convención. Se estima que el plebiscito de aprobación será a mediados de este año

Los temores de una escalada en Ucrania

El mundo tendrá las miradas puestas este enero en las tensiones en la frontera ucraniana. El 10 de este mes, Estados Unidos y Rusia sostendrán un encuentro en Ginebra para abordar la crisis que provocó a finales de este 2021 el despliegue de unas 100.000 tropas rusas cerca de Ucrania –despertando los temores de una invasión– y las exigencias de Moscú para tratar de limitar la influencia occidental en sus fronteras. Si bien ambas partes concuerdan en una salida dialogada, habrá que ver si la diplomacia funciona antes de que una escalada avive las tensiones en Europa.

La consagración de Xi Jinping en China

Considerado a menudo el dirigente chino más poderoso desde Mao Zedong, Xi Jinping será ratificado en la segunda mitad de 2022 para un tercer mandato como jefe del partido –y, por lo tanto, del país–, durante el XX Congreso del Partido Comunista Chino.



Desde su llegada al mando del país, el líder de 68 años ha concentrado el poder en sus manos y ha modificado la Constitución para poder seguir gobernando más de dos mandatos.



(Le puede interesar: Los pilares de la expansión china en América Latina y el Caribe en pandemia)



Este incremento de su poder se ha visto acompañado de un control más estricto de la oposición, marcando el inicio de una nueva era en China.

Esta foto de archivo muestra a estudiantes universitarios mostrando la bandera del Partido Comunista de China

Las dudas sobre cumbres en el 2022

Si algo afectó la pandemia en cuanto a las relaciones multilaterales, fue la forma de comunicación entre los líderes del mundo, la cual, como en muchos otros sectores, ha pasado a ser virtual. En 2022 seguirán celebrándose cumbres, como la de la Otán prevista en España para junio (con la crisis con Rusia como telón de fondo), la de las Américas en EE. UU., que pretende tener como eje la inmigración, y la del G20 en Bali (Indonesia), en octubre. De otro lado, el G7, integrado por los países más poderosos del mundo, estará liderado por Alemania, aunque ya sin la carismática canciller Angela Merkel.

Los 70 años de la reina Isabel II

La reina Isabel II celebrará este 2022 su aniversario número 70 en el trono británico. En medio de conciertos y otros eventos, a inicios de junio se llevarán a cabo cuatro días de festejos en el llamado Jubileo de Platino, que se extenderá en todo el país y en territorios dependientes del Reino Unido. Se espera que en Londres, unos 1.400 uniformados, 200 caballos y 400 músicos participen en un gran desfile para conmemorar las siete décadas de reinado.



