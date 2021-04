Los países que tienen mayor disponibilidad de vacunas e insumos

Tras la dura crisis que enfrenta India por el covid, se conoció recientemente que Estados Unidos y otros gobiernos decidieron enviar vacunas e insumos médicos para ayudar a ese país a enfrentar la emergencia.



La Casa Blanca, además, dijo que enviará también a otros países hasta 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Este tratamiento, por ejemplo, aún no ha sido autorizado en el país, y probablemente no será necesaria para vacunas a los estadounidenses.



Una funcionaria del gobierno dijo a la prensa que los primeros 10 millones de dosis podrían estar disponibles "en las próximas semanas", después de que pasen una inspección de calidad por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La Casa Blanca anunció el envío de 60 millones de dosis de AstraZeneca a otros países. Foto: Efe

"Se estima que hay 50 millones de dosis adicionales que se encuentran en varias etapas de producción, y estas podrían completarse en fases a lo largo de mayo y junio", agregó.



Estos anuncios se producen luego de que el mundo les pidiera solidaridad a las grandes potencias en el reparto equitativo de las dosis disponibles e insumos médicos.



Con la crisis en India, otros gobiernos se unieron para compartir los insumos médicos disponibles en sus países.



Esta mañana, por ejemplo, llegó a la India un cargamento procedente del Reino Unido, que incluye 100 ventiladores y 95 concentradores de oxígeno.



China, por su parte, notificó el envió de 8.000 compresoras de oxígeno a Nueva Delhi desde Hong Kong y otra remesa de 10.000 adicionales.



Asimismo, la Unión Europea informó en un comunicado este martes que tiene previsto efectuar un envío en los siguientes días de ayuda gracias al apoyo de Irlanda, Bélgica, Rumanía, Luxenburgo, Portugal y Suecia.



En este caso, se incluyen 20.000 litros de oxígenos semanales, 75 cilindros de oxígeno, casi 800 concentradores de oxígeno, más de 500 ventiladores de respiración asistida, y 9.000 dosis del antiviral contra la covid Remdesivir.

El pedido de la OMC

La directora general de la Organización Mundial del Comercio instó a las naciones ricas a exportar más vacunas contra el covid-19, señalando al Reino Unido y a Estados Unidos mientras reiteraba la necesidad de garantizar que los países pobres no se queden atrás si el mundo quiere superar la pandemia.

La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, directora de la OMC. Foto: Fabrice Coffrini /AFP

"El nacionalismo de vacunas y la desigualdad no funcionan", dijo el lunes la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, en un evento virtual de política comercial organizado por la Comisión Europea.



La titular de la OMC elogio a la UE, China e India por sus exportaciones de vacunas. Hasta ahora, la UE ha autorizado la exportación de 136,1 millones de dosis a 43 países. Alrededor de 52,3 millones se enviaron a Japón, 16,2 millones al Reino Unido y 12,8 millones a Canadá, según un memorando al que Bloomberg tuvo acceso.



"No es aceptable que 80% o más de las dosis actuales administradas se encuentren en gran medida en los países más ricos", dijo Okonjo-Iweala.



El Reino Unido y otros países también anunciaron el envío de insumos médicos a India. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL

¿Por qué acaparar puede ser contraproducente?

Durante meses, las economías desarrolladas han acaparado vacunas contra el covid-19 y las materias primas necesarias para fabricarlas. Ahora, se ven obligadas a actuar en momentos en que un explosivo brote en India aumenta el riesgo de nuevas mutaciones del virus que podrían amenazar al mundo en general.



Algunos científicos han vinculado la segunda ola en la nación de 1.300 millones de habitantes a una cepa más virulenta, y el brote fuera de control proporciona un caldo de cultivo para que evolucionen nuevas mutaciones que podrían desafiar las vacunas que actualmente se distribuyen desde el Reino Unido hasta Israel.



"No cabe duda de que en un país del tamaño de India pueden surgir nuevas variantes que podrían suponer una amenaza en otros lugares", dijo Ramanan Laxminarayan, fundador del Center for Disease Dynamics, Economics & Policy, con sede en Nueva Delhi y Washington.



"Es de interés para el mundo garantizar que India salga de la pandemia lo antes posible, y la vacunación es la única manera".



Si bien los virus sufren cambios todo el tiempo, no todos son significativos. Pero algunas cepas nuevas en otras partes del mundo han generado preocupación porque podrían ser más contagiosas.



A principios de este ano, datos mostraron que la vacuna de AstraZeneca era menos efectiva contra una variante que surgió en Sudáfrica. La variante de India, una cepa llamada B.1.617, ya está haciendo sonar las alarmas.



Tiene dos mutaciones críticas que aumentan la probabilidad de que se transmita y escape la inmunidad previa que se ha creado, dijo a Bloomberg Anurag Agrawal, director del instituto de genómica del Consejo de Investigación Científica e Industrial de India.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*CON AFP, EFE Y BLOOMBERG.

