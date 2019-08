Un debate ha estado en el centro de la polémica en Holanda por cuenta de la alcaldesa de Ámsterdam, quien ha dicho que quiere acabar con los burdeles del Barrio Rojo.

Un reportaje publicado por la agencia AFP, titulado ‘Las prostitutas de Ámsterdam se resisten a desaparecer del Barrio Rojo’, explica que esa situación tiene disgustadas a las trabajadoras sexuales de ese lugar.



“Nuestro estudio, hecho entre 170 trabajadoras sexuales, mostró claramente que el 93% de ellas no quiere alejarse del Barrio Rojo", declaró a la agencia Felicia Anna, presidenta del sindicato Red Light United. Holanda legalizó la prostitución en el 2000.



Al otro lado del mundo, en México, se despenalizó el trabajo sexual a principios de junio, el cual está permitido en gran parte del país. Sin embargo, los Estados tienen normas diferentes y a veces poco claras, lo que significa que quienes se dedican a esto con frecuencia se encuentran con vacíos legales que los dejan expuestos a la explotación.



Pero el caso de México no es único: hay muchos otros países donde los trabajadores sexuales (hombres y mujeres) se enfrentan un dilema similar con los vacíos legales.



EL TIEMPO le cuenta cuáles son los países que permiten el trabajo sexual y cuáles los que lo prohíben, según el Instituto de Estudios del Desarrollo, con sede en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido.



¿Cómo está el panorama?

Colombia. En el país no es penalizada la prostitución, como lo determina la sentencia T-629. Sin embargo, no hay un marco jurídico que proteja a los trabajadores sexuales y regule el oficio, como coinciden expertos.



En el 2013 intentaron presentar un proyecto de ley en el Congreso que estableciera garantías para la afiliación al Sistema de Seguridad Social. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.



Canadá. El Gobierno legalizó la prostitución en el 2014, pero estableció que penalizaría a los usuarios. En ese entonces, la agencia EFE reportó que allí se perseguirá a los clientes y a las personas que faciliten esa práctica.



Brasil. El Instituto de Estudios del Desarrollo explica que el trabajo sexual es reconocido como una ocupación, lo que significa que quienes lo ejercen tienen derecho a reclamar pensiones y otros beneficios. No obstante, es ilegal beneficiarse de la prostitución de otros, como mantener u operar un burdel.



China. El trabajo sexual es prohibido, así como la promoción de esa práctica. Según las leyes chinas, la prostitución “corrompe la mente de las personas, envenena la atmósfera social y pone en peligro la estabilidad social”, según explica la organización ProCon.



Según la Universidad de Sussex, hay reportes de hasta 50.000 trabajadoras sexuales detenidas en campos de trabajo en ese país.



El caso europeo

Austria, Alemania y Suiza. En estos tres países es legal la prostitución. En Alemania, por ejemplo, se legalizó en el 2002. Allí, incluso, hay ciertas zonas definidas para los establecimientos.



Francia, Islandia, Irlanda y Suecia. En estos territorios es ilegal para quienes pagan por esta práctica. En Suecia, por ejemplo, en 1999, se determinó penalizar a los clientes. Recientemente, Francia también hizo lo mismo. Según un artículo de El País, de España, este es un movimiento abolicionista que ha surgido en Europa para acabar con el comercio sexual y la explotación.



Fabián Sanabria, antropólogo y doctor en sociología de la Universidad de la Sorbona de París, explicó que la prostitución, tanto femenina como masculina, ha estado presente desde épocas inmemoriales.



“Las prostitutas y los prostitutos no necesitan salvación. Es un trabajo sexual y, obviamente, (en algunos casos) han sido explotados. Hay condiciones de dominación, pero justamente una política de Estado libre es la que permite que haya toda una regulación para que se ejerza libremente y que no haya una condena de doble moral”.



Por su parte, la organización Amnistía Internacional ha dicho que quienes explotan o someten a abusos a los trabajadores sexuales deben ser penalizados: “Lo cierto es que las leyes que penalizan la administración de burdeles y la promoción, son a menudo causa de que se detenga y procese a los propios trabajadores”.



