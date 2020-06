Los países donde el coronavirus más afecta a los afrodescendientes

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció esta semana que el coronavirus tiene un impacto mucho más grave entre los afrodescendientes que en el resto de la población.



Los países sobre los que Bachelet llamó especialmente la atención son: Brasil, Estados Unidos y el Reino Unido.



(Lea también: ¿Por qué Trump podría sacar el ejército a las calles?)

La crisis sanitaria que sufre el mundo expone una vez más las "alarmantes desigualdades" dentro de las sociedades, lamentó en una declaración que coincide con las protestas y el estupor general por la muerte de George Floyd a manos de la Policía que estaba desarmado, perpetrado por un policía blanco en EE. UU.

El caso de Estados Unidos

"En Estados Unidos, las protestas a raíz del asesinato de George Floyd ponen a la luz no solo la violencia policial contra las personas de color, sino también las desigualdades en el acceso a la salud, la educación y el empleo, y una discriminación racial endémica", recalcó la alta comisionada.



Según las estadísticas que maneja la oficina de Bachelet, la tasa de letalidad por el covid-19 entre la población estadounidense en EE. UU. es más del doble que en el resto de la población.



(Lea también: Protestas se intensifican en respuesta al tono marcial de Trump)



Incluso, un artículo de The New York Times advierte que en Chicago, por ejemplo, el 72 % de los decesos en esa ciudad por el virus corresponde a población afroestadounidense. En Illinois, esa cifra se sitúa en el 43 %; en Michigan, el 40% y en Louisiana, el 70 %.



Bachelet recordó que esta situación es producto de la marginación, la discriminación y de un acceso más limitado a los servicios de salud para las minorías.



La alta comisionada anotó que, además, esas minorías están sobrerepresentadas en los trabajos de alto riesgo en este periodo de pandemia, particularmente en el transporte urbano, los hospitales y en las actividades de limpieza.



(Lea también: Maduro y Guaidó logran acuerdo para buscar recursos contra el covid-19)



Según la universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene más de 1'800.000 casos de contagio y alrededor de 106.000 muertes por causa del virus.

La ciudad de Nueva York ha sido la más golpeada por el coronavirus en EE. UU. Foto: AFP

Reino Unido

En el Reino Unido ocurre algo similar con la población afrodescendiente, así como con las de origen paquistaní y bangladesí, según un análisis que incluye factores socioeconómicos y de salud que no explican este resultado.



Un estudio de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido reveló que el coronavirus está matando el doble a personas en las zonas menos favorecidas de Inglaterra.



(Lea aquí: El riesgo que enfrentan manifestantes en EE. UU. de contraer el virus)



Otro estudio del Instituto de Estudios Fiscales, un centro de investigación con sede en Londres, indica que el porcentaje de muertes entre la población afrodescendiente y las minorías es mucho mayor que entre la población blanca, en parte porque trabajan en ocupaciones que están más expuestas al virus.

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Foto: Efe

Brasil y el azote del virus en un barrio de Sao Paulo

Brasilandia, el barrio de Sao Paulo más azotado por el covid-19, pone en evidencia que la pandemia tiene un impacto mucho más grave entre los afrodescendientes que en el resto de la población: un 'afro' tiene hasta cuatro veces más riesgo de morir por coronavirus.



Situado en el extremo norte de la ciudad más populosa de América, la barriada encabeza el número de decesos por covid-19, con más de 200 muertos y, al lado de otros cinco humildes distritos, concentra un 30 % del total de fallecidos registrados en la capital paulista, zona cero de la enfermedad en Brasil.



Una realidad que expone el abismo social en Brasil, donde los afrodescendientes, un poco más del 50 % de la población brasileña, son los más golpeados por la pobreza.



(Lea también: 'Reabrir economías demasiado rápido puede causar un rebrote del virus')



"El coronavirus solo vino para potenciar un problema que ya existe hace décadas. Brasilandia siempre tuvo problemas en materia de salud pública y siempre sufrió con la ausencia del Estado", explicó el presidente de la Asociación de Residentes de Brasilandia, Cláudio Rodrigues Melo.



Rodrigues constató que su barrio "tiene un gran número de afros y personas que vinieron del Nordeste (de Brasil) viviendo en las favelas y comunidades más carentes".



Brasilandia es reflejo de una serie de factores históricos que hizo con que la población afrodescendiente se convertiera en una de las más marginadas de Brasil y pasara a ocupar zonas periféricas, frecuentemente golpeadas por la ausencia del poder público.



INTERNACIONAL

*CON INFORMACIÓN DE AFP Y EFE