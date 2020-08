Coctel mortal: los países con más armas nucleares del mundo

EFE

Israel tiene de 80 a 90 cabezas nucleares. De acuerdo con 'El Mundo', Israel es el único país de la región de Medio Oriente que no ha firmado el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y sistemáticamente se ha opuesto a una inspección de su programa nuclear. Junto con India y Pakistán han decidió no firmar el TPN para no tener que declararse potencias nucleares y evitar las supervisiones del Organismo Internacional de Energía Atómica.