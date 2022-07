Más de 4,7 millones de colombianos residen en el exterior, según datos de la Cancillería, la mayoría de ellos radicados en países como Estados Unidos, Venezuela, España, Ecuador y Canadá.



Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado un aumento en la migración irregular por parte de connacionales a países como EE. UU. Para marzo, según la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, las autoridades detuvieron a 15.144 colombianos que intentaban ingresar ilegalmente a este país a través de la frontera sur.

El fenómeno, sin embargo, no se queda en la irregularidad. El mes pasado, de hecho, se reportó que un aumento en las búsquedas de Google sobre cómo obtener visas y pasaportes, principalmente en Bucaramanga, Cúcuta y Medellín.



En este contexto, la compañía Ocassio, especializada en trámites estudiantiles en el exterior, emitió una guía destacando la importancia de conocer con exactitud cómo realizar un proceso migratorio para no caer en trampas y hacerlo de manera informada.



¿Se vive mejor en el extranjero?

Según la agencia, depende. Para muchos colombianos migrar a otro país puede significar ganar una divisa más competitiva a la moneda nacional y vivir en un lugar con mejores índices de seguridad y calidad de vida.



Sin embargo, hay otros factores a tener en cuenta como el costo de vida, que aumenta en los países más ricos, en donde se tributa más, o la estabilidad, pues si llega alguien con su familia deberá encontrar vivienda, trabajo y estudio si están con niños, una carga importante al comenzar de cero.

Además de eso, Yuliana Martínez, directora de Ocassio, explicó que se debe ser cuidadoso con el dinero al migrar porque, contrario a la meta establecida de tener mayor libertad financiera, una persona puede terminar más endeudada a cómo estaba mientras vivía en Colombia.



"Lugares como Estados Unidos dan la opción de endeudarse más fácilmente que en Colombia. Allí las tarjetas de crédito las entregan hasta a estudiantes internacionales con cupos significativos. Entonces, si alguien no es organizado financieramente y empieza a ganar en dólares y recibe dinero semanal, puede que cometa errores o tome hábitos financieros poco saludables", recalcó la experta.



No obstante, también anotó que con un buen manejo del dinero, las personas pueden cubrir "necesidades básicas" que presentan otros países, como tener un automóvil, que para algunas ciudades es fundamental para movilizarse.

¿Qué requisitos hay para migrar?

Si el plan es hacerlo de manera legal, hay que tener en cuenta algunas pautas que recomiendan los expertos al migrar. El primero es que no es obligatorio saber el idioma del país al que se traslada, es importante aprenderlo con el fin de facilitar los trámites y obtener mejores oportunidades de empleo.



De igual manera, es falsa la afirmación que dice que para migrar se necesita ser profesional. Las personas pueden aplicar a visas de estudiante, así sea solo de un idioma, con la que posteriormente se puede aplicar a una de trabajo para establecerse en el país deseado.

Hay que tener en cuenta, además, que no hay un límite de edad para hacer este proceso. Países, especialmente en Europa, aún consideran laboralmente activos a personas que superan los 65 años, por lo que una persona de tercera edad puede aplicar a visas de trabajo.



Eso sí, se deben revisar las especificaciones para cada país y el tipo de visado que se quiera solicitar.

¿Migrar es lo mismo que viajar?

Para Ocassio, esto es un mito. El proceso migratorio, por un lado, requiere tener claros factores como permisos de estadía o residencia emitidos para el largo plazo, vivienda fija durante un determinado periodo de tiempo y un lugar de estudios o de trabajo para ejercer durante el tiempo de la migración.



Muchas personas creen que una opción para migrar es haciéndolo como turista, pero esto último requiere de planes de inversión que se deben hacer de manera previa.



"Se necesitan condiciones, costos y una mentalidad distinta, por lo que “migrar” como turista no suele ser la mejor opción, ya que, si el plan es quedarse, rápidamente se estará en la ilegalidad y se vendrán una serie de problemas que fácilmente terminarán en la deportación", afirmó Martínez.







