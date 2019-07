Los lugares del mundo que tienen las condenas más severas

Joaquín ‘Chapo’ Guzmán fue condenado por una corte de Nueva York a cadena perpetua más 30 años. La justicia decidió enviarlo a la cárcel ADX Florence, también conocida como ‘Alcatraz de las montañas’.

En ese centro penitenciario están recluidos otros prisioneros quienes también han recibido condenas para toda la vida. Por ejemplo Theodore Kaczynski, un hombre que purga ocho cadenas perpetuas por atentar contra la vida de varias personas con cartas bombas. Este tipo de sentencias en Estados Unidos muestran un sistema severo que permite acumular varias penas.



Pero, ¿cómo funcionan las cadenas perpetuas en otros lugares del mundo? ¿Todas son iguales? ¿Cuáles son las estadísticas a nivel global? ¿Cuáles son los países que tienen las condenas más severas? A propósito del histórico juicio que protagonizó uno de los mayores narcotraficantes en el mundo, en EL TIEMPO le hacemos un resumen con datos para resolver esos interrogantes.(Le puede interesar: ¿Por qué en EE. UU. los jueces condenan a más de una cadena perpetua?)

El centro donde 'el Chapo' pagará sus penas también es conocido como el Alcatraz de la Rocallosas, ubicado en la ciudad Florence, en Colorado. Foto: Rick Wilking / Reuters

La cadena perpetua

En España, por ejemplo, no se contempla esta medida. Sin embargo, existe la figura 'prisión permanente revisable', una condena que se revisa para determinar si el reo puede recuperar su libertad. De hecho, medios de comunicación de ese país confirmaron este 17 de julio que la justicia española ratificó, por primera vez, este tipo de condena a un hombre que mató a golpes a su hijo.



La mayoría de países del 'viejo continente' tienen modelos similares al español, en el cual un juez revisa cada tanto la pena. En Francia, el Código Penal contempla como su condena más dura la 'reclusión criminal a perpetuidad'; Italia tiene la figura de cadena perpetua o 'ergastolo', la cual reemplazó en 1944 a la pena de muerte, según la agencia Europa Press.



En Colombia no hay cadena perpetua ni pena de muerte. La pena más alta contemplada es de 60 años.



La Reforma Penal Internacional (PRI, por sus siglas en inglés), una organización internacional no gubernamental de Inglaterra, explica que el término ‘cadena perpetua’ tiene significados que varía según el país.



“En algunos países, significa que los presos no tienen derecho a ser considerados para su liberación. En otros, los reos son considerados para su liberación después de cierto periodo (como en Europa). También hay otras sentencias que no son formalmente identificadas como perpetuas pero que tienen el poder de detener a una persona en prisión hasta su muerte”, dice PRI.



La organización asegura que la cadena perpetua formal existe en 183 países, de cuales en 65 se imponen de por vida sin posibilidades de libertad condicional. Además, PRI dice que el número de personas a las que se les impone la medida ha ido incrementando en los últimos años: entre el 2000 y el 2014 ha habido un incremento del 84%, cifra que pasó de 261.000 a 479.000 prisiones sentenciados.



Una mirada global de PRI sobre esta situación dice que: India tiene 71.632 prisioneros condenados a cadena perpetua; Sur África, 13.190; Reino Unido, 8.661; Kenia, 3.676; Alemania, 1.953; Rusia, 1.766 y Francia, 466.



“Desde la entrada del siglo XXI (y hasta el 2014), en Sur África ha habido un 818% de incremento en el número de prisioneros sentenciados. En India, el aumento es de 53,7%”, agrega.



‘El Proyecto Sentencia’, una iniciativa de EE. UU. que trabaja por la efectividad y justicia en el sistema penitenciario de ese país, dice que allí 1 de cada 7 prisioneros tiene cadena perpetua.



“Estados Unidos ha encarcelado 200.000 individuos en cárceles federales y estatales. Actualmente hay más personas que cumplen cadena perpetua que toda la población carcelaria de principios de los setenta”.

Sobrecostos, alimentos preparados sin asepsia, cocinas con ratas, comidas frías o que se entregan con retrasos de horas, entre otros, aparecen en el informe de la Contraloría. Foto: Jaime Moreno

Pena de muerte

Sobre la pena de muerte, Amnistía Internacional ha dicho que en 2018 la mayoría de ejecuciones se produjeron en China, Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak. En el caso de Estados Unidos, este país registró 23 ejecuciones por pena de muerte durante el 2017.



“China sigue siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, ya que los datos correspondientes están clasificados como secreto de Estado. En la cifra global de 2018 de al menos 690 ejecuciones, no se incluyen los miles de ellas que, según se cree, tuvieron lugar en China”, dice Amnistía.



En cuanto a otros países latinoamericanos, un artículo de la cadena británica BBC dice que en América Latina hay seis países que tienen pena de muerte: Cuba, Guatemala, Chile, Perú, El Salvador y Brasil. No obstante, el último país en ejecutar a alguien fue Cuba, en el 2003.



Redacción APP