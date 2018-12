¿Qué pasó en el mundo esta semana?

Piroschka Van De Wouw / Reuters

La primera ministra británica, Theresa May, se enfrentó esta semana a una moción de censura por parte de diputados del Partido Conservador que están en desacuerdo por el pacto del ‘brexit’ firmado entre Reino Unido y la Unión Europea, y sobrevivió a este tras recibir 200 votos a su favor. May dijo que tratará de buscar la confianza de quienes apoyan el ‘brexit’, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que no se abrirán renegociaciones.