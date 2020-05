Los planes que tiene el mundo para volver a la 'nueva normalidad'

En los últimos cuatro meses, el mundo trata de adaptarse a la “nueva realidad” que el riesgo del nuevo coronavirus le impuso a la humanidad.



Mientras seis de cada diez humanos están encerrados en sus hogares para evitar que el ritmo de contagio empeore, los médicos, enfermeros y profesionales de la salud luchan en los hospitales para salvar la vida de los cientos de miles de infectados.

Y aunque han pasado poco más de 120 días desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada el 31 de diciembre sobre los primeros casos de contagio en Wuhan (China), la pandemia ya se configura como una de las peores crisis sanitarias de los últimos 100 años.



Por eso los líderes mundiales y los países ya hablan de una "nueva normalidad" para sus poblaciones.



Se refieren a esa realidad como “nueva” porque en palabras del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, “la vida no volverá a ser como antes”.



La humanidad lo entiende y sabe de las medidas rigurosas de higiene y de distanciamiento social que tienen que introducir a sus vidas para evitar rebrotes.



La hoja de ruta para la reactivación económica y el regreso a las actividades cotidianas deben ser trazada por los gobiernos en llave con las autoridades sanitarias, siempre pensando en salvaguardar la vida de sus gentes.



Estados Unidos, China, España e Italia (los países más afectados del mundo por el virus) ya han dado las primeras pinceladas de cómo serían esos planes.



¿Cómo lo pretenden hacer?



A continuación, se lo explicamos.

Italia reactiva su economía sin salas de cine ni museos

Los italianos llevan más de dos meses confinados en sus casas para tratar de frenar el devastador contagio.



A la fecha, es el segundo en el mundo con mayor número de contagios y en las últimas semanas ha registrado un esperanzado descenso de sus cifras de nuevos casos y decesos.



Por eso, el primer ministro italiano, Giusseppe Conte, presentó un plan de reapertura. La salida gradual comenzará este 4 de mayo, día en el que se abrirán nuevamente parques y jardines públicos y se permitirán las visitas a familiares.



Ese día la gente también podrá volver a realizar deporte, guardando una distancia de al menos un metro.



También se permitirán la celebración de funerales con grupos de hasta quince personas, quienes deberán llevar tapabocas, que por decreto quedaron fijadas en un máximo de 0,50 euros (cerca de 2.000 pesos colombianos).



Sin embargo, Italia se enfrenta a un duro dilema: ¿cómo enfrentar la pandemia, evitando daños "irreversibles" en la economía?



La tercera economía de Europa empezó lentamente actividades a principio de esta semana, cuando se le permitió a la industria automotriz y de la moda que arrancara nuevamente actividades.



Por otro lado, una de las últimas cosas que los italianos podrán hacer será ir al cine. El miedo al coronavirus mantendrá las salas cerradas y, para evitar su quiebra, desde el sector proponen el cine al aire libre o desde el coche de cara al verano.



Para junio ya tendrá abiertos sus museos, bibliotecas, bares, peluquerías o restaurantes. No obstante, el Gobierno no precisó cuándo se podrá ir al cine o al teatro, aunque los más optimistas creen que será posible en la mitad del segundo semestre de 2020.

En la puerta de entrada a una Corte de Nápoles (Italia) militares le toman la temperatura a una persona en traje que pretende ingresar al sitio. Foto: EFE

España ya deja jugar a los niños fuera de casa

El Gobierno español, en cabeza del presidente Pedro Sánchez, dio a conocer a principios de esta semana un plan para relajar las medidas de confinamiento.



Se trata de una hoja de ruta que prevé que el país llegue a una “nueva normalidad” dentro de seis u ocho semanas.



A partir de este 4 de mayo inicia una estrategia de cuatro etapas. En la primera (considerada como una ‘fase cero’ o inicial) se permitirán los servicios de comida a domicilio, el entrenamiento de deportistas profesionales y la preparación de los siguientes negocios y comercios que abrirán en las siguientes etapas.



En la segunda parte, se permitirán las salidas de mayores de 65 años y la apertura de algunos centros deportivos de alto rendimiento.



En la tercera, se permitirá el movimiento generalizado de personas siempre y cuando lleven consigo un tapabocas. Cada una de estas fases se espera dure dos semanas



Por otro lado, se espera que para el segundo semestre del año (aproximadamente septiembre) arranque nuevamente las clases académicas.



Entre tanto, este país también adoptó otras importantes medidas. El pasado 26 de abril fue un día especial y esperado por todos los niños menores de 14 años.



El domingo, estos menores salieron a las calles acompañados con sus padres tras casi mes y medio de encierro. A partir de ese día, el gobierno estableció que durante una hora los pequeños puedan salir a jugar y realizar actividades fuera de casa.

El pasado 26 de abril volvieron a salir nuevamente los niños españoles a las calles para jugar, luego de casi mes y medio de confinamiento. Foto: AFP

Estados Unidos y la reapertura sectorizada por estados

Aunque Estados Unidos es el país más golpeado del mundo por la pandemia con más de 60.000 muertos y más de un millón de casos positivos confirmados, algunos estados empiezan a relajar las medidas de confinamiento para reactivar la economía de la superpotencia.



El gobierno emitió una guía para ayudar a los gobernadores a tomar decisiones para salir poco a poco de la parálisis, según el número de casos.



“Nuestro enfoque esbozará tres fases para restaurar nuestra vida económica. No vamos a reabrir de una vez, sino en un proceso cuidado, paso a paso, y algunos estados van a poder abrir antes que otros”, dijo Donald Trump, presidente del país.



La primera fase de ese plan indica que el país debe cumplir 14 días consecutivos en la reducción de contagios. Además, la demanda hospitalaria debe regresar a la normalidad como condición. Esto se puede dar paulatinamente en los diferentes estados y no en todos a la misma vez.



Dependiendo del lugar y el nivel de contagios, las personas podrán asistir a eventos públicos o realizar viajes no esenciales.



En la fase dos, se pide evitar las congregaciones de más de 50 personas. Aunque, por otro lado, se habilitarían los viajes no esenciales, y se autorizaría la reapertura de colegios.



Finalmente, la fase tres contempla se levantan la mayoría de las restricciones, incluyendo las que pesan sobre los bares, hospitales y ancianatos. Se espera que este 1 de mayo EE. UU. pueda empezar a aplicar este plan de “tres fases”.



Los primeros estados en seguir estas instrucciones fueron Colorado, Minnesota, Misisipi y Tennesse. Sin embargo, el gobernador de Nueva York (epicentro del contagio en EE. UU.), Andrew Cuomo, dijo que se prepara para alargar el confinamiento en las áreas más golpeadas.



Cuomo planea permitir que fábricas y obras de construcción arranquen en algunas de las áreas menos afectadas del estado tras el 15 de mayo como parte de una reapertura por etapas.

Así están volviendo los jóvenes de China a clase

En China, donde el coronavirus apareció a finales de 2019, los estudiantes de secundaria de Pekín y Shanghái volvieron este lunes a clase bajo grandes medidas de seguridad, con mascarillas y controles de temperatura, tras cuatro meses de vacaciones por la pandemia.



Muchos jóvenes han expresado alegría de volver a retomar su ritmo académico habitual. “Estoy contenta, hacía mucho tiempo que no veía a mis compañeros de clase”, reportaron las agencias internacionales de prensa el día de la apertura en las secundarias chinas.



Sin embargo, en Pekín solo los estudiantes de último año de secundaria fueron autorizados a volver a clase este lunes para preparar los exámenes de entrada a la universidad.



En Shanghái los alumnos del ciclo de secundaria inferior también retomaron las clases. La mayoría de escuelas primarias y de universidades de China siguen sin embargo cerradas.

Estudiantes regresaron a clases en Beijing después de meses de confinamiento, durante los cuales estuvieron cerrados los colegios. Foto: EFE

El debate en Israel sobre la apertura de comercios no esenciales

Desde este domingo, todos los comercios israelíes que están en las calle reabrieron sus puertas, en un nuevo paso que toma Israel hacia la normalización del país.



Tras una semana de la retirada de las mayores restricciones del confinamiento, el Gobierno puso el pie en el acelerador para abrir la mayoría de los comercios al público, que se hace más presente en las calles y que va recobrando una sensación de normalidad.



La normalidad, aún lejana ante la ausencia de turismo y básicamente cualquier forma de vida cultural (habitual en este país), cuenta hoy con comerciantes con mascarillas, clientes haciendo fila fuera de las tiendas para entrar y con un intento, no siempre exitoso, de respetar las normas de distanciamiento social impuestas por el Ministerio de Sanidad.



Algunos portan sus mascarillas en la barbilla, otros colgando de una oreja, algunos dejan la nariz por fuera y muchos se la quitan para hablar.



La Policía, para quien los dos metros de distancia distan de ser una prioridad, reparte alguna que otra mascarilla en las calles a los habitantes y, más que aplicar las multas de 200 shéqueles (unos 230.000 pesos colombianos) a quienes no las portan, se limita a pedirles que lo hagan.



Pero algunos sectores de Israel aún debate sobre la conveniencia de estas medidas.



La decisión de permitir la reapertura casi total los negocios (no esenciales) , incluyendo peluquerías y salones de belleza y permitiendo a restaurantes vender comida para llevar, no fue, sin embargo, recibida de igual forma por toda la población.



Varios analistas y hasta miembros de alto rango del Ministerio de Sanidad cuestionaron duramente la veloz desescalada, denunciaron la falta de un plan claro y preciso de reapertura de la economía y exigieron que se hagan cumplir con severidad las reglas de distanciamiento social.

Algunas peluquerías y centros de belleza ya abrieron sus puertas en Israel. Sectores debaten si es necesaria la reapertura de este tipo de comercios no esenciales. Foto: AFP

Nueva Zelanda y su proclamación de haber derrotado a la covid-19

Nueva Zelanda sorprendió el lunes al mundo luego de que su primera ministra, Jacinda Ardern, anunciara que el país había derrotado al coronavirus. “No hay grandes contagios locales. Hemos ganado la batalla”, dijo Ardern.



A partir de la media noche de ese lunes, el gobierno rebajó el nivel de alerta de 4, que estuvo vigente durante cuatro semanas, al nivel 3. ¿Qué contempla esto?



Se prevé que un millón de trabajadores retornen a sus centros de trabajo siempre y cuando tengan un plan de control contra la pandemia y se respete las medidas de distanciamiento físico entre las personas.



Pero la mandataria pidió a sus ciudadanos seguir conservando las medidas de distanciamiento social durante esa reanudación parcial de ciertas actividades comerciales y las clases escolares, ya que suponen un mayor contacto entre los pobladores.



"Estamos abriendo la economía, pero no estamos retomando la vida social de las personas", alertó la primera ministra al instar a los pobladores a permanecer dentro de sus "burbujas" y reducir los contactos con terceros.



Arden no descartó la posibilidad de reanudar en unas semanas los vuelos entre su país y Australia y otros destinos del Pacífico.

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda. Foto: AFP

Austria permitirá entrenamientos de fútbol este 1 de mayo

El gobierno austríaco fue uno de los primeros en diseñar un plan de vuelta a la normalidad.



El 6 de abril presentaron una hoja de ruta para reactivar la economía de forma paulatina, con un primer paso que fue la reapertura de los pequeños comercios de menos de 400 metros cuadrados.



Desde las restricciones decretadas el 16 de marzo, solo establecimientos esenciales como supermercados y farmacias están abiertos al público.



Las actividades en sectores estratégicos como obra, industria y agricultura han continuado con medidas especiales de seguridad.



La reapertura de los pequeños comercios opera con limitaciones de clientes, la obligatoriedad de llevar mascarillas y medidas especiales de higiene.



El Gobierno austriaco anunció también que a partir de 1 de mayo próximo se permitirán nuevamente actividades deportivas al aire libre, incluyendo los entrenamientos de los 12 equipos de la primera división de fútbol, aunque solo en grupos pequeños de hasta seis jugadores.

Alemania y la exigencia de las mascarillas

El gobierno alemán declaró a mediados de abril que la pandemia “ya es controlable” y que prepara el regreso a clase de los estudiantes.



Las medidas de confinamiento en ese país expiran el 3 de mayo, y a partir de ese momento las restricciones deberán levantarse progresivamente.



Sin embargo, desde el 20 de abril tiendas de alimentación, librerías o concesionarios de automóviles, entre otros, abrieron al público siempre y cuando su superficie no supere los 800 metros cuadrados.



Se trata de la primera etapa de un plan de desconfinamiento elaborado por el gobierno de Merkel junto con los dirigentes de los 16 Estados federados del país. Debido al sistema federal, cada región dispone de un margen de maniobra y puede tomar decisiones autónomas.



Alemania ha sido ejemplo de cómo manejar la crisis del coronavirus por la baja cifra de mortalidad que han registrado, comparada a otros países.



Una de las medidas que introdujo a principio de semana fue el uso obligatorio de la tapabocas en todo el país.



Para los ciudadanos de Baviera y el Sarre (sur y oeste) la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público y comercios rige desde la semana pasada; en el resto del país se implantó este lunes, aunque en Berlín sólo rige la medida para los autobuses y metros.



En una reunión entre Merkel y los líderes regionales se acordó una gradual vuelta a la actividad escolar y la reapertura de los comercios pequeños o de dimensiones medias.



Cada estado lo ha implementado a su criterio, pese a la crítica pública de la canciller hacia quienes, a su juicio, se precipitaron.

Este 27 de abril, Volkswagen volvió abrir algunas de sus lineas de producción el Alemania. Foto: AFP

Francia se prepara para la reapertura del 11 de mayo

La fecha clave en Francia es el 11 de mayo.



El primer ministro francés, Edoard Phillippe, dijo que a partir de ese día todos los comercios del país, exceptuando restaurantes y cafés, podrán volver a sus funciones, y enfatizó que el uso de mascarillas en los transportes públicos debe ser obligatorio.



"Tendremos que vivir con el virus", dijo Philippe durante un discurso en el parlamento en el que detalló el plan de acción para salir gradualmente del confinamiento impuesto a los 67 millones de franceses desde hace seis semanas por la pandemia de covid-19.



¿Y qué pasa con los centros comerciales? Las autoridades locales deberán decidir sobre la apertura de estos lugares que tienen más de 40.000 metros cuadrados, en los que se puede presentar aglomeración de personas.



Desde ahora los ciudadanos podrán salir de su casa sin la declaración jurada que actualmente es obligatoria.



Sin embargo, los desplazamientos de más de 100 kilómetros del domicilio siguen prohibidos y solo se autorizarán por motivos familiares o profesionales urgentes.



INTERNACIONAL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS