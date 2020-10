Cuáles son las medidas de países que superan el millón de contagios

Los casos globales de covid-19 ascendieron este lunes a 42,7 millones, 233.000 más que en la jornada anterior, mientras que los fallecidos en la pandemia se mantienen en 1,1 millones, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



América suma 19,6 millones de casos y le siguen como regiones más afectadas Europa (9,2 millones), el sur de Asia (8,9 millones) y Oriente Medio, con casi tres millones de positivos.



Las mismas posiciones se advierten en las estadísticas de mortalidad, donde América totaliza más de 624.000 muertes, Europa 267.000, Asia Meridional 140.000 y Próximo Oriente 74.000.



(Lea aquí: Alerta en Bélgica por ocupación de unidades de cuidados intensivos)

En las cifras nacionales, Estados Unidos sigue siendo el país con más casos absolutos, 8,4 millones. Rusia, con 1,5 millones de casos, muestra una curva de contagios rápidamente al alza, al igual que Argentina, Francia y España, que en días recientes superaron el millón de casos.



Esa cifra también la rebasó este lunes Colombia, que tras semanas de descensos en los contagios diarios muestra una gráfica en lento ascenso. Conozca cuáles son las medidas que han tomado estos países que ya superan el millón de infecciones.

España

El Gobierno español volvió a decretar este domingo el estado de alarma nacional por un período inicial de 15 días, con medidas como un toque de queda nocturno obligatorio en casi todo el país para restringir la circulación de las personas y tratar de frenar el avance imparable de la segunda ola de transmisión del coronavirus.



(Le puede interesar: Putin le ofrece gratis a la ONU la vacuna rusa contra el covid-19)

"La pandemia está siendo grave", avisó este domingo el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, que pedirá al Congreso de los Diputados la semana próxima que autorice una ampliación del estado de alarma, que ya está en vigor, hasta el 9 de mayo.



Él mismo admitió este viernes que el número real de infectados es de 3 millones en España desde que comenzó la covid-19, si bien el registro oficial está por encima del millón.



En rueda de prensa, Sánchez demandó "un abrumador respaldo parlamentario" a esa prórroga del estado de alarma, ya que gobierna en minoría y necesita los votos de otras fuerzas políticas.



(Lea también: Por qué es improbable la vacuna antes de las elecciones en EE. UU.)



Esos seis meses de alarma -una figura constitucional para situaciones extraordinarias de crisis- representan el plazo idóneo dado por los expertos sanitarios, así que ese período permitirá crear un marco estable en los ámbitos político, económico, social y jurídico, consideró Sánchez.



El Consejo de Ministros, reunido en sesión extraordinaria, aprobó el estado de alarma este lunes a petición de diez regiones para poder implantar limitaciones que afectan a las libertades fundamentales (como moverse libremente) con seguridad jurídica.

Aunque España registra poco más de un millón de contagios, Pedro Sánchez dijo que la cifra real era de tres millones (foto archivo). Foto: Lluis Gene - AFP

Algunos gobiernos regionales no habían esperado al estado de alarma y comenzaron aplicar toques de queda la noche de este sábado, mientras otros se lo estaban planteando también.



(Además: Bélgica, al borde de un segundo confinamiento)



El nuevo estado de alarma será diferente. Para empezar no habrá confinamiento domiciliario, pero sí una restricción amplia de la circulación entre las 11:00 p.m. y las 6:00 a.m. (salvo causas precisas y justificadas).



Las regiones también podrán adelantar o retrasar una hora el toque de queda y confinar perimetralmente su territorio completo o un "ámbito inferior", una ciudad, por ejemplo. Igualmente podrán limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados hasta un máximo de seis, como ya viene ocurriendo.



Las islas atlánticas de Canarias quedan excluidas de las medidas por sus buenos datos epidémicos, con una incidencia en siete días de 43,51 casos por 100.000 habitantes. Esto le permitió reactivar su importante sector turístico desde este sábado con el regreso de alemanes y británicos.



(Le recomendamos leer: Europa, en alerta máxima por los rebrotes de covid-19)

Argentina

Con más de un millón de contagios desde el inicio de la pandemia y casi 29.000 fallecidos, Argentina inicia este lunes una nueva extensión de las medidas para frenar el coronavirus, que transita entre la nueva normalidad de Buenos Aires y la delicada situación que viven algunas de las provincias del interior del país.



La nueva extensión de las restricciones, que el presidente Alberto Fernández anunció este viernes y fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, se mantendrá, por lo menos, hasta el próximo 8 de noviembre.



En aislamiento se mantiene el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y algunas poblaciones de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luís, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.



(Lea aquí: España decreta estado de alarma en Madrid para frenar la pandemia)

Buenos Aires llegó a representar el 90% de los contagios en Argentina. Foto: iStock

En estos lugares se mantienen medidas como el uso exclusivo del transporte público para los trabajadores considerados esenciales o la necesidad de aprobar protocolos de higiene y sanitarios para la reapertura de actividades económicas, mientras que las reuniones sociales se reservan a los espacios abiertos.



Hace meses la ciudad de Buenos Aires y su área metropoliatana, zonas más pobladas y motor económico del país, era el principal foco de transmisión viral, con una cifra de contagios que representaba más del 90 % del total, una tendencia que se revirtió y ahora preocupa la situación de provincias como Córdoba y Santa Fe (centro), mientras que la curva en la capital comienza a descender.



De los 9.253 nuevos casos reportados este domingo, el 28,3 % corresponden a personas con residencia en la capital o la provincia bonaerense, mientras que el 71,7 % restante se encuentran el resto del país, y es en estos lugares de mayor tránsito viral donde se mantendrán las principales restricciones a la circulación.



(Le puede interesar: Las razones por las que la ‘nueva normalidad’ falló en España)

Francia

El número de contagios reales en Francia ronda los 100.000 diarios, prácticamente el doble de los 52.010 que se notificaron este domingo, y que marcaron el cuarto récord consecutivo, según el Consejo Científico que aconseja al Gobierno.



Su presidente, Jean-François Delfraissy, dijo: "Estamos en una situación muy difícil, incluso crítica" y añadió que esta ola invade a toda Europa", incluyendo "los buenos alumnos" como Alemania o Suiza.

Preguntado sobre la necesidad de recurrir a un confinamiento señaló que hay dos posibles opciones en la actual situación: la primera sería "un toque de queda mucho más masivo" que el que se está aplicando a dos tercios de la población francesa que viven en 54 del centenar de departamentos del país entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m.



Es decir, un cierre nocturno de más horas y en un área geográfica más amplia. La segunda opción sería un confinamiento general pero "menos duro" que el que se aplicó en la primera ola entre marzo y mayo que permitiera seguir trabajando, aunque privilegiando el teletrabajo y manteniendo la actividad escolar.



(Lea también: Vacunas para todos: Una respuesta global a una crisis global)



Además, ese confinamiento iría seguido de una desescalada con toque de queda. El Gobierno debe evaluar esta semana el impacto que está teniendo el toque de queda nocturno y anticipó que si ajusta el dispositivo será para endurecerlo.

Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin - Efe

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo este jueves que por ahora no ve necesario volver a imponer medidas restrictivas en todo el país como hizo en primavera.



En Moscú, el ayuntamiento ordenó el régimen de teletrabajo para al menos el 30 % de la plantilla de las empresas y organizaciones en los casos en que no afecte mayormente a su funcionamiento, y recomendó a los mayores de 65 años y enfermos crónicos permanecer en sus domicilios.



Según el alcalde moscovita, Serguéi Sobianin, las infraestructuras sanitarias de la ciudad, con cerca de 13 millones de habitantes, disponen de momento de suficiente capacidad para soportar el nuevo embate de la epidemia.



EFE

