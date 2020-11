La violencia contra la mujer, un fenómeno que impacta en todo el mundo

A propósito de la conmemoración, este miércoles, del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la mujer, diferentes personalidades, instituciones y gobiernos del mundo recuerdan a las víctimas que cuentan con su ayuda para afrontar esta situación, que además se ve incrementada por la pandemia de coronavirus y los confinamientos.

El llamado a frenar la violencia contra las mujeres este miércoles no se hizo esperar. El Papa Francisco hizo parte de quienes enviaron mensajes pidiendo protección para este grupo de la sociedad.

A menudo las mujeres son ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse… Si queremos un mundo mejor, que sea casa de paz y no patio de guerra, debemos hacer todos mucho más por la dignidad de cada mujer. — Papa Francisco (@Pontifex_es) November 25, 2020

"A menudo las mujeres son ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse... Si queremos un mundo mejor, que sea casa de paz y no patio de guerra, debemos hacer todos mucho más por la dignidad de cada mujer", escribió el papa en su cuenta de Twitter.



Por otra parte, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, lamentó en una rueda que ningún país del mundo esté en la senda adecuada para lograr la igualdad de género en 2030, como plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, por lo que llamó a actuar "rápido".



La Comisión Europea (CE) apostó pues este miércoles por convertir en una prioridad de su política exterior la promoción de la igualdad de género y del empoderamiento de la mujer, al presentar una iniciativa que pretende conseguir avances en el periodo 2021-2025.



El plan propone que el 85 % de todas las nuevas acciones relacionadas con la política exterior de la Unión Europea (UE) contribuyan a la igualdad de género y al empoderamiento femenino en el año 2025.

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Foto: Sergey Dolzhenko. EFE

Pero este es uno de los tantos esfuerzos en el planeta con el que se intenta garantizar el bienestar de las mujeres en diferentes niveles. Aquí le explicamos cuáles son los planes de acción en distintos países y el comportamiento en las cifras de violencia hacia la mujer.

Francia: 'Lo esencial es que no se queden solas'

El presidente francés, Emmanuel Macron, alertó este miércoles del aumento de la violencia doméstica durante el período del confinamiento, y aseguró que esta realidad no debe "jamás convertirse en una fatalidad".



"Frenar la violencia contra las mujeres es la gran causa de mi mandato", dijo el jefe del Estado en un vídeo transmitido en su cuenta de Twitter, donde explicó los mecanismos puestos en marcha por el Gobierno para tratar de ayudar a las víctimas.



Además de dos líneas telefónicas diferentes, el Ejecutivo francés activó una página web para poder denunciar cuando se es víctima o testigo de violencia, y se alió con la red social TikTok, "la red preferida por los jóvenes", para promocionarla entre ellos. "Lo esencial es que no se queden solas", expresó Macron.

El presidente francés, Emmanuel Macron. Foto: Guilaume Horcajuelo. AFP

Durante el primer confinamiento, entre marzo y mayo, las alertas por violencia machista en línea se quintuplicaron, y la semana pasada, dos semanas después de la activación del segundo confinamiento, la misma plataforma anotó un aumento del 15 % de llamadas de víctimas.



Entre julio de 2019 y julio de 2020, 146 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas en Francia, frente a 121 en 2018, según los últimos datos del Ministerio del Interior.



Italia: una 'emergencia pública'

Según un informe del portal europeo de movilidad profesional EURES, en los primeros diez meses de este año fueron asesinadas en Italia 91 mujeres, cifra en la que no está incluida una mujer de 52 años que apareció muerte este miércoles en Catanzaro.



Loredana Scalise fue asesinada con arma blanca presuntamente por el hombre con el que mantenía una relación y que fue detenido.



El jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, calificó este miércoles de "emergencia pública" la violencia contra las mujeres y lamentó que ésta pervive "todavía en demasiadas situaciones".

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmó por su parte que "si hoy hiciéramos un censo real veríamos que las cifras serían mucho mayores" y destacó que "los episodios de feminicidio se han triplicado durante el encierro, alcanzando la tasa de uno cada tres días".



En Italia, donde las llamadas al teléfono 1522 para denunciar la violencia contra las mujeres aumentaron un 73 % durante el confinamiento, 3.344 mujeres fueron asesinadas entre el año 2000 y el 31 de octubre de 2020, lo que equivale al 30 % de los 11.133 homicidios voluntarios.

Reino Unido: 'No estás sola'

En Reino Unidos uno de cada cinco delitos registrados por la policía británica durante y justo después del primer confinamiento en Inglaterra y Gales estuvo relacionado con la violencia machista, un aumento del 7 % frente a 2019, según datos divulgados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).



Entre abril y junio de este año, los agentes detectaron 259.324 delitos de este tipo, lo que representó un repunte del 7 % frente a ese mismo periodo el año previo y un incremento del 18 % con respecto a hace dos años.



No obstante, el organismo oficial señaló que ese tipo de sucesos ha aumentado en los últimos años, con lo que no puede determinarse que la subida en los casos está relacionada directamente con la pandemia.



Según la ONS, durante los pasado abril, mayo y junio, una quinta parte de los delitos registrados (el 21 %, el 20 % y el 19 % respectivamente) estuvieron relacionados con violencia machista.



La ONS observó asimismo que se identificó un gran aumento de denuncias interpuestas por terceras partes, un factor que se atribuye a que durante el confinamiento hubo más personas en casa, que en circunstancias normales estarían trabajando fuera, que fueron testigos de incidentes violentos.



El pasado abril se puso en marcha la campaña YouAreNotAlone ("No estás sola"), que aumentó probablemente la vigilancia ciudadana ante posibles señales de abusos. Entre abril y junio, la línea telefónica nacional de ayuda a víctimas de violencia machista recibió 40.397 llamadas, un 65 % más que durante los tres primeros meses del año.

España: la vieja grieta del machismo

España honró este miércoles con un minuto de silencio institucional, mensajes de autoridades y el despliegue de prendas moradas en los balcones a todas las víctimas de la violencia machista, que dejó 1.074 mujeres asesinadas en el país desde 2003, cuando comenzó el registro, y 41 en lo que va de 2020.



"La pandemia nos pone a prueba con nuevas crisis, pero también, desgraciadamente, profundiza viejas grietas y nos recuerda la importancia de cerrarlas definitivamente. Una de ellas, de las más lacerantes, es la del machismo en todas sus formas, pero especialmente, cruelmente, la violencia machista", manifestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un vídeo institucional.



En el mismo audiovisual, los cuatro vicepresidentes del Ejecutivo y los ministros de Igualdad, Justicia e Interior recordaron a las víctimas que no están solas y que el Estado está "a sus órdenes" para ayudarlas a salir de la espiral de la violencia.



El Grupo de expertos sobre lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Grevio) del Consejo de Europa pidió este miércoles a España "reforzar las medidas para prevenir y combatir la violencia que afecta a las mujeres".



En su primer informe sobre España, basado en la visita de septiembre y octubre de 2019, Grevio señala que las mujeres están expuestas a una discriminación múltiple, por lo que se debe "integrar su perspectiva en las políticas, concienciar sobre sus derechos y los servicios de apoyo existentes, y el acceso a los mismos".



Pedro Sánchez, presidente de España. Foto: Borja Puig de la Bellacasa. AFP

Portugal: 'Yo sobreviví'

Portugal pone el nuevo foco contra la violencia machista en los testigos, que pueden dar un paso al frente y ayudar a la víctima, en una nueva campaña 'Yo sobreviví', lanzada hoy por el Gobierno y que tiene muy en cuenta cómo influye la pandemia en la situación.



La nueva campaña es una de las iniciativas preparadas para este miércoles, muy limitadas por el covid-19, que hará por ejemplo que la tradicional marcha por el centro de Lisboa se convierta en una concentración más modesta prevista para esta tarde.



En ella se reclamarán más medidas para disminuir la violencia que desde enero se ha cobrado la vida de 30 mujeres, de las cuales 16 se produjeron en contextos de relaciones de intimidad, lo que eleva a 564 el total de víctimas de violencia machista desde 2004.



En el año del coronavirus, las autoridades acogieron a través de la Red Nacional de Apoyo a las Víctimas de Violencia Doméstica a 499 mujeres y 328 niños durante la primera ola, entre mitad de marzo y finales de junio, y en la segunda, desde finales de septiembre hasta el 8 de noviembre, a 309 mujeres y 304 niños.

Israel: carencia de recursos

La violencia doméstica en Israel se multiplicó por tres durante la pandemia, denunció un informe difundido este miércoles por la Organización de Mujeres Internacional Sionista (WIZO), que atribuye este ascenso a la crisis económica y a los confinamientos.



Según el estudio, las llamadas de mujeres a teléfonos de emergencia para la prevención y el tratamiento de la violencia machista y doméstica aumentaron un 350 % desde que empezó la pandemia a finales de febrero, informó este miércoles el digital Ynet.



La presidenta de la organización, Anita Friedman, denunció que las cifras muestran que los servicios públicos carecen de recursos para ayudar a "decenas de miles de mujeres que se encontraron presas entre la pandemia del coronavirus y la pandemia de la violencia doméstica".



WIZO recuerda que desde principios de 2020 murieron en Israel 20 mujeres a manos de sus maridos, 18 de ellas durante la pandemia.

Irlanda: las mujeres 'se llevan la peor parte'

Casi la mitad de mujeres en Irlanda, el 49 %, ha sido víctima de una agresión sexual o de acoso sexual, según revela un estudio elaborado por la universidad Trinity College Dublin, publicado este miércoles.

El coautor del estudio, Frédérique Vallières, director de Centro de Salud Global del Trinity, subrayó hoy en un comunicado que la "violencia sexual es un problema de género".



"Son las mujeres las que se llevan la peor parte de la violencia sexual en la sociedad. Es el Día Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hay que recordar que son las mujeres las que más sufren esto", agregó.

Panamá: falta de 'protección efectiva'

El número de femicidios aumentó en Panamá un 53 % con respecto al año pasado, pues hasta octubre de 2020 se registraron 26 víctimas mortales por este delito, mientras que en ese mismo período el año pasado había 17, y el 2019 cerró con 21 asesinatos, según cifras oficiales.



Las denuncias por violencia doméstica bajaron, ya que en lo que va de año las estadísticas de la fiscalía registran 12.540, mientras que el mismo período del año pasado había un total de 14.294. El 2019 culminó con 16.851 denuncias.

"Las condiciones con las que se da la pandemia provocaron que no se presentaran denuncias, los horarios restrictivos y las limitaciones hicieron que no acudieran las personas como de común (...) pero en septiembre y octubre, con el levantamiento de medidas, aumentaron", explicó la fiscal Superior de Familia, Katya Meléndez.



Por su parte, la fiscal Leticia Del Cid, del área Descarga de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público de Panamá, asegura que el aumento de femicidios se puede deber a una falta de "protección efectiva a las víctimas".



"El mayor tiempo de convivencia que trae consigo la pandemia motivada por la cuarenta o aislamiento físico también restringe la movilidad y, por ende, la oportunidad de la mujer de desplazarse en busca de auxilio y protección, en determinados casos, que al igual que en otros temas la falta de preparación e improvisación ha limitado aún más el cerco de protección de la mujer", dijo la fiscal.

República Dominicana: 'terror machista'

El Gobierno dominicano anunció este martes el "plan más ambicioso jamás presentado en el país" para enfrentar la violencia machista el cual incluye un marco legal de protección a las mujeres, a propósito del maltrato hacia ellas.

El presidente del país, Luis Abinader, aseguró que hacer frente al "terror machista" requiere producir "profundos cambios" en las normas estructurales y sociales que lo reproducen en los ámbitos públicos y privados y responder a los desafíos estructurales de carácter político, social, económico, cultural y jurídico.



La iniciativa se enfocará en la prevención y atención integral; persecución y sanción; reparación integral; marco legal y normativo, y coordinación y gobernanza. Contempla, además, respuesta a la violencia en el ámbito de pareja y familiar, de la salud, laboral, educativo, institucional, político, comunitario, mediático y en el ciberespacio.



"Muchas mujeres durante demasiado tiempo han sufrido y no han tenido a la sociedad ni al Gobierno de su lado. A ellas les pedimos perdón, pero también les decimos que ya estamos aquí. Que no las vamos a dejar solas y que toda la fuerza del Estado está ahora con ellas", dijo el gobernante en un acto desde el Palacio Nacional.



Abinader reveló que someterá al Congreso Nacional (bicameral) un proyecto para crear una ley orgánica integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación para la erradicación de la violencia contra las mujeres.



Las estadísticas oficiales aseguran que entre 2005 y 2019 se produjeron 1.295 casos de feminicidios, con su secuela de niños huérfanos.



La semana pasada, la oficina en Santo Domingo de Unicef acordó brindar asistencia técnica y financiera al Ministerio de la Mujer dominicano para el fortalecimiento institucional, investigaciones, programas de formación y capacitación, que buscan promover cambios de actitudes, comportamientos y normas sociales y de género que perjudican las vidas de las niñas, las adolescentes y las mujeres.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de AFP y Efe