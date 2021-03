Covid: más países suspenden el uso de la vacuna de AstraZeneca

El gobierno de Venezuela no aprobará el uso en su territorio de la vacuna AstraZeneca contra el covid-19 por sus supuestos efectos secundarios, que han provocado que su aplicación fuese suspendida en media docena de países de Europa, anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Siete países europeos suspendieron este lunes la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, extendiendo la lista de los que toman medidas por temor a efectos secundarios pese al respaldo de la OMS, y asestando un golpe a la campaña global de inmunización.



(En contexto: Covid: los países de Europa que suspenden vacunación con AstraZeneca)



A eso se sumó la decisión de Venezuela, que, según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, "no dará permiso a la vacuna AstraZeneca (...) en razón de las situaciones, las complicaciones, que se han presentado".



"El presidente Nicolás Maduro ha decidido, tomando en cuenta los informes técnicos (...), no aprobar y no otorgar licencia de uso de esta vacuna en el territorio venezolano", agregó.



Esas vacunas se esperaban a través del sistema Covax, apoyado por la OMS para garantizar el acceso, pero su envío está trabado por deudas con la organización. Mientras, Venezuela aplica la vacuna rusa Sputnik V y la china de Sinopharm.

Europa frena masivamente uso del biológico

Una tercera ola de la pandemia obligó a Italia a reconfinarse el lunes y generó nuevas medidas en países como Alemania, Francia y Chile. Pese a ello, Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Eslovenia y Letonia suspendieron este lunes la administración de la vacuna de AstraZeneca, y esperan el dictamen de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).



(Además: ¿Por qué Italia entró este lunes en un nuevo confinamiento?)



Antes de que los siete europeos decidieran suspender el fármaco de AstraZeneca, otros lo habían hecho: Holanda e Irlanda marcaron la pausa el domingo ante temores de coágulos sanguíneos, tras informes de Noruega y aunque no se haya demostrado que sea efecto directo de la vacuna.



El país nórdico había suspendido el uso la semana pasada, al igual que Dinamarca, Islandia y Bulgaria. También Austria interrumpió el uso por una muerte, sobre la cual la EMA descartó preliminarmente una relación.

Lotes de la vacuna de AstraZeneca (Foto de archivo). Foto: Dhiraj Singh/Bloomberg

Vacuna es crucial para países pobres

En el mundo se administraron más de 373 millones de dosis de vacunas anticovid. La de AstraZeneca, una de las más baratas, es crucial para las naciones más pobres, ya que son mayoría en el programa Covax.



Pese a los contratiempos, la OMS respaldó la vacuna, aunque anunció que sus expertos se reunirán este martes para analizar la situación.



"No queremos que la gente entre en pánico y, por el momento, recomendamos que los países sigan vacunando con AstraZeneca", dijo la responsable científica de la institución, Soumya Swaminathan.



La EMA anunció que celebrará una "reunión extraordinaria" el jueves sobre esta vacuna, pero aseguró que sus beneficios siguen siendo mayores que los riesgos.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

