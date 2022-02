El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró este martes "prematuro" declarar una victoria contra el covid y abandonar el empeño de detener la transmisión del virus.



"Es prematuro que cualquier país capitule o se declare victorioso", dijo el responsable en una rueda de prensa, preocupado ante el aumento del número de muertes en la mayoría de las regiones del planeta.



Su llamado a la prudencia se produce en un momento en el cual algunos países buscan volver a la normalidad. Por ejemplo, Dinamarca levantó el martes las restricciones, pese a registrar un récord de casos de covid-19, estimando que la amplia cobertura de las vacunas y la menor gravedad del cuadro que produce la variante ómicron lo permite. "Más transmisión implica más muertes", afirmó el médico.



El director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, afirmó su temor de que algunos países quieran imitar a los gobiernos que eliminan las restricciones, por presiones políticas, ignorando su situación epidemiológica y su cobertura de vacunas.



Maria Van Kerkhove, encargada de la lucha contra covid-19 en la OMS, advirtió sobre un relajamiento precoz de las medidas de prevención.



"Efectuamos un llamado a la prudencia, ya que muchos países todavía no alcanzan el pico de ómicron. Muchos países tienen un nivel bajo de cobertura de vacunas", indicó la experta.

El ritmo de vacunación contra covid-19 en Europa no es el esperado, según la OMS. Foto: Tolga Akmen. AFP

Desde que la variante ómicron fue detectada por primera vez hace diez semanas, la

OMS ha recibido el reporte de 90 millones de casos.



"Estamos preocupados por el hecho de que se haya instalado un relato en ciertos países de que gracias a las vacunas y debido a la alta contagiosidad de ómicron y de su menor gravedad, no es posible prevenir el contagio", indicó el jefe de la OMS.



"Esto no puede estar más lejos de la verdad", afirmó el doctor Tedros, subrayando el virus es "peligroso", un mensaje que repite desde que apareció esta variante. "No le pedimos a los países que reinstauren los confinamientos, pero los llamamos a proteger a su población usando todos los medios disponibles y no solamente las vacunas", indicó el alto cargo de la OMS.



Además señaló que el virus va a seguir evolucionando, por lo que llamó a los países a seguir efectuando pruebas, monitoreo y secuenciación. "No podemos combatir este virus si no sabemos lo que está haciendo", afirmó el médico. El director de la

OMS estimó además que si el virus sigue evolucionando, "quizás las vacunas también deberán evolucionar".

Las camas UCI pueden no dar abasto ante un pico inminente del covid. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Aumentan las muertes por covid a nivel mundial

La OMS llamó este martes la atención sobre el aumento de muertes por covid que se ha registrado a nivel global en las últimas cuatro semanas y advirtió de que la variante ómicron todavía no ha alcanzado su pico, por lo que consideró prematuro que haya países que planeen levantar todas las medidas de prevención al mismo tiempo.



En las últimas diez semanas, coincidiendo con el inicio de la propagación de ómicron, se han registrado 90 millones de nuevos casos confirmados de covid-19, más que en todo 2020, y esta tendencia se ha empezado a reflejar en los fallecimientos.



"Pedimos cautela porque muchos países no han alcanzado el pico de ómicron todavía: Varios todavía tienen niveles bajos de vacunación, con individuos muy vulnerables dentro de su población, así que no es el momento de levantar todas las medidas a la vez, sino de hacerlo de manera progresiva, poco a poco", señaló la jefa del equipo técnico de lucha contra la pandemia en la OMS, María Van Kerkhove.



Lo que se sabe de la BA.2



Van Kerkhove dijo que se está siguiendo de cerca la evolución de la subvariante BA.2, surgida de ómicron y que pertenece "a la misma familia", puesto que no es la única pero sí la que ha llamado más la atención recientemente porque su incidencia se ha acelerado en varios países.



"Todavía no hay mucha información disponible sobre esa subvariante (...) pero hay información preliminar que indica que podría tener una capacidad de transmisión ligeramente mayor que la BA.1", indicó, en referencia a la primera subvariante de ómicron que se conoció.



"La gente debe ser consciente de que este virus sigue circulando y evolucionando, por lo cual es importante que sigamos tomando medidas para reducir nuestra exposición a cualquier variante", señaló la experta.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

