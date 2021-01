Los países que exigen prueba PCR negativa para poder ingresar

Debido al alto número de contagios y, en algunos casos, de fallecimientos por el covid-19 en varios países del mundo, las autoridades gubernamentales tomaron la decisión tanto de restringir el ingreso de ciudadanos de distintas partes del mundo, como de exigir pruebas PCR negativas para los viajeros.



Tal es el caso de Francia que anunció este jueves que exigirá una prueba negativa de covid-19 a todos los viajeros externos a la Unión Europea. "Vamos a endurecer las condiciones de entrada en el país y reforzar los controles fronterizos" para "evitar" que la cepa variante del virus "se extienda", anunció el primer ministro francés, Jean Castex.



A partir de este lunes 18 de enero, todos los viajeros que deseen ir a Francia desde fuera de la UE "tendrán que presentar una prueba negativa para subir a un avión o a un barco", dijo. Estas personas también tendrán que "comprometerse solemnemente a aislarse durante siete días una vez que lleguen a Francia, y luego volver a hacerse una segunda prueba", agregó.

Estados Unidos

A partir del 26 de enero, Estados Unidos implementará el requisito de presentar un resultado negativo de una prueba de coronavirus. Esta prueba debe ser tomada tres días antes del embarque del vuelo y si no es presentada no podrá subir al avión, especificaron desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Canadá

Desde el 7 de enero los viajeros de más de cinco años que ingresan a Canadá deben presentar el resultado negativo de una prueba realizada en laboratorio, por lo que debe tener en cuenta que no se aceptarán las de antígeno. Este requisito es válido desde el 14 de enero para los viajeros de Sudamérica, Centroamérica y Caribe.

En Sudamérica

Desde esta semana, el vecino país de Ecuador exige presentar un resultado de una prueba PCR con resultado negativo realizada con hasta diez días de anticipación. En caso que no sea presentada, el viajero será no ser admitido al país.



Por su parte, Brasil mantiene vigente la presentación obligatoria del resultado negativo de una prueba PCR. En caso de que el viajero no cuente con este, el embarque le será negado desde el punto de origen.



De igual manera, para ingresar a Argentina es necesario la presentación de la prueba PCR negativa que debe ser realizada hasta 72 horas antes del viaje. Los menores de seis años están exentos. Este será entregado junto a la declaración jurada.



Al igual que los otros países de la región, para viajar a Chile es necesario presentar el resultado de una prueba PCR negativa realizada con hasta 72 horas de anticipación.

Otros países

Bélgica sigue manteniendo la presentación de la prueba PCR negativa desde zonas que, según las autoridades sanitarias de ese país, están en alerta roja y que está integrada por un amplio número de países, entre estos Colombia.



Tenga en cuenta que desde el 10 de enero, Cuba exige la presentación de un resultado negativo de prueba PCR para poder embarcar el vuelo rumbo a este destino.



Esta semana, Japón también puso en vigencia la presentación de la prueba PCR realizada con hasta 72 horas de anticipación. Esto se dio por la identificación de mutaciones del virus.



Otros de los países que requieren un resultado negativo para poder ingresar a sus territorios son: Portugal, Uruguay, Perú, Grecia, Países Bajos, Túnez, Bolivia y Honduras.



