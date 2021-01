Fracaso mundial ante el covid será pagado con vidas, advierte la OMS

"El mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral, y el precio de este fracaso será pagado con vidas (...) en los países más pobres del mundo", afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El mundo se enfrentaría a un "catastrófico fracaso moral", si los países ricos acaparan las vacunas contra el covid-19 en detrimento de las naciones pobres, advirtió el máximo responsables de la OMS.



Un comité independiente, encargado por la organización, divulgó este martes un informe preliminar que evalúa la respuesta internacional ante la aparición del covid-19.



El jefe de la OMS, que considera que está en peligro un acceso equitativo en todo el mundo a la vacuna, afirmó que 39 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus ya se administraron en al menos 49 países ricos.



Al mismo tiempo, "solamente 25 dosis han sido administradas en uno de los países con ingresos más bajos. No 25 millones, no 25.000, apenas 25" se lamentó.



La OMS y la Alianza para la Vacunación (GAVI) han implementado el mecanismo Covax para distribuir vacunas anticovid a los países más pobres, pero el sistema padece la tendencia de los países ricos de mirar para sí mismos, así como de una falta de financiación.

De otro lado, el informe presentado por expertos de la OMS criticó a China por no haber alertado inmediatamente a su población ni haber impuesto el confinamiento al principio de la pandemia, cuando aún no se habían confirmado las transmisiones entre seres humanos.



La supuesta falta de transparencia de las autoridades de Wuhan, la primera ciudad donde se detectó el coronavirus a finales de 2019, y la detención por parte de la policía de los médicos locales denunciantes, acusados de "propagar rumores", también alimentaron las críticas.



Las conclusiones no solo implican críticas a China, sino a los países en general porque “muchos tomaron acciones mínimas para prevenir la propagación nacional e internacional” del coronavirus SARS-CoV-2.



Adicionalmente, dice la OMS, se cometieron errores a nivel global y nacional que contribuyeron a que el covid-19 se expandiera, como fallos de los países a la hora de evaluar sus propios niveles de preparación y de predecir su desempeño frente a la pandemia.



“Los países fracasaron en su preparación a pesar de que durante años se les advirtió de que era inevitable que apareciese una amenaza sanitaria con potencial pandémico”, lamentan los expertos.



Los problemas se acumulan porque la respuesta a la pandemia ha aumentado las desigualdades entre países y dentro de ellos, con el daño económico y el escaso acceso a las vacunas, equipos de protección e insumos (oxígeno o ventiladores mecánicos) por parte de las naciones con menores ingresos, según el

informe.

Expectativas que no cumplió la OMS

Otra crítica que recae en los Estados miembros es que cuando se entendió la gravedad de la situación todos tuvieron grandes expectativas con respecto a la actuación

OMS, pero esta no contaba con los medios adecuados para actuar en consecuencia.



“Sus poderes y su financiación para llevar a cabo sus funciones son limitados. Esto es una cuestión de recursos, herramientas, acceso y autoridad”, dijo la copresidenta del panel, Ellen Johnson Sirleaf.



Asimismo, el informe destaca que el sistema de alerta con el que cuenta la humanidad no cumple adecuadamente su propósito porque se ha quedado en la era analógica y necesita pasar a la digital.



“Cuando hay una potencial amenaza sanitaria, los países y la OMS deben utilizar más las herramientas digitales del siglo XXI para seguir el ritmo de las noticias que se transmiten instantáneamente en las redes sociales y de patógenos que se expanden rápidamente a través de los viajes”, indica el informe.



El panel considera que la evolución de los medios de información ha dejado obsoletos los procedimientos establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional, donde están definidos los derechos y obligaciones de los países a la hora de manejar situaciones y emergencias sanitarias que pueden cruzar fronteras.



El informe reconoce que, aunque se ha tratado de acelerar los procedimientos de detección y alerta de nuevos patógenos, “los virus se mueven en minutos y horas, más que en días o semanas”.



Ahora, el objetivo de la OMS es suministrar dosis para el 20 % de la población de los países que participan en Covax antes de fin de año. La agencia de la ONU espera enviar las primeras vacunas a fines de enero o en febrero. Desde que fuera detectado en China a fines de diciembre, el nuevo coronavirus ha causado la muerte de más de dos millones de personas, según datos oficiales, cifra sin duda inferior a la realidad.



Redacción Internacional

*Con información de AFP

