Las cifras sobre la pandemia son un misterio en estos países

Ya pasó más de un año desde el inicio de la pandemia del coronavirus, un tiempo en el que el mundo se ha enfrentado a diferentes retos, como el de contabilizar datos, especialmente de contagiados y muertos.



Sin embargo, es una tarea que en muchos lugares no está claro cómo se lleva a cabo o no es correspondiente con las circunstancias que se viven en el territorio. Estos son los países sobre los que se conocen pocos detalles o que sus cifras sobre la pandemia se han puesto duda.



(Le puede interesar: ¿Por qué hay países que tienen una lenta vacunación contra el covid?)

Venezuela

El pasado domingo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que las autoridades reforzarían las medidas adoptadas para frenar el covid-19 ante un aumento de casos. "Estamos viendo un crecimiento que no se ha detenido, producto de diciembre, de las navidades", aseguró el mandatario.



Durante ese mismo anuncio, Maduro afirmó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy

Rodríguez, catalogó ese aumento como "preocupante". Sin embargo, Rodríguez no informó acerca del número de muertos en las últimas 24 horas, una cifra sobre la que el presidente solo añadió que "lamentablemente ha crecido".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Jhonn Zerpa. AFP.

Ese tipo de informaciones oficiales dejan un sinsabor, ya que no hay especificidad en las cifras y solo se ofrecen descripciones generales que indican si la situación en cuanto a contagiados y fallecidos por coronavirus mejora o no. De esa forma es muy poco posible determinar cuál es el avance realmente de la pandemia en el país.



Y es que para mayo de 2020, según France 24, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) y la Universidad Johns Hopkins señalaron que las cifras reportadas por Venezuela respecto al coronavirus eran "absurdas" y "no creíbles".



(Lea aquí: Así ha avanzado la pandemia un año después del primer muerto en China)



De acuerdo con el canal francés, José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, la cantidad de muertos y contagiados de ese entonces no parecía corresponder con las circunstancias que atravesaba el país en materia sanitaria, marcadas por la falta de agua, el hacinamiento y el colapso del sistema de salud.

Nicaragua

Para esa misma época, Efe informó que las autoridades nicaragüenses, después de reportar solo 8 muertos y 25 casos durante tres semanas, anunciaron un número mayor que llegaba a los 254 contagiados y los 17 fallecidos.



"Pero sigue siendo una estadística baja particularmente para un país donde el gobierno sigue sin ordenar mayores medidas de aislamiento e incluso promueve actividades masivas", escribió la BBC respecto a dicho cambio en las cifras.

Peatones con tapabocas caminan por una calle en la Ciudad de México. Foto: Alejandro Cegarra. Bloomberg

Y el medio pudo estar en lo cierto, pues el Observatorio Ciudadano Covid-19 registró 1.594 casos y 351 muertes, una situación que también deja en evidencia la poca claridad que el país tuvo con los datos de la pandemia.

México

Poniendo el foco sobre un momento más reciente, en agosto del año pasado, The New York Times hizo un análisis en el que aseguró que en Ciudad de México la cantidad de personas que murieron por el virus pudo ser tres veces mayor a la reportada.



(Lea también: ¿Por qué hay desconfianza en las vacunas contra el covid-19?)



La pregunta es si los gobiernos buscan ocultar el verdadero impacto del covid-19 en sus países o si el aparente desface en las cifras se debe a otros factores como la capacidad para hacer pruebas.



En particular, el gobierno mexicano "denegó las reiteradas solicitudes del Times de que identificara todas las muertes relacionadas con enfermedades respiratorias desde enero, aduciendo que los datos estaban incompletos".



Así, el debate que ha estado latente desde el inicio de la pandemia es el de los criterios que cada país decide usar para determinar si un fallecimiento se dio por causa del virus o no, lo que hace difícil comparar objetivamente qué lugares del mundo son los más afectados.

China

Hay una voluntad del Gobierno chino de minimizar el impacto de la crisis para preservar su imagen, sobre todo a nivel interno FACEBOOK

TWITTER

En China, donde se reportó por primera vez el virus, se esperaba que las cifras fueran mayores que en otros países. Según datos de Johns Hopkins, en este momento, el país asiático no figura entre los países con más casos o muertes en el mundo, ambas listas encabezada por Estados Unidos, India y Brasil.



El canal de televisión Euro News informó que, de acuerdo con un informe secreto realizado por Estados Unidos, "China ocultó el alcance del brote de coronavirus en el país contabilizando menos casos y fallecidos de los que realmente hubo".



De hecho, un investigador principal del Instituto Real Elcano de Madrid, le dijo al medio europeo que "hay una voluntad del Gobierno chino de minimizar el impacto de la crisis para preservar su imagen, sobre todo a nivel interno".



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de Efe

Encuentre también en Internacional:

- Evo Morales da positivo para covid-19 y empieza tratamiento médico



- Estados Unidos y el Reino Unido siguen asediados por el virus



- La delicada situación de los hospitales en Londres debido al covid-19