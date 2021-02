Borrachos abren ataúd de muerto por covid para darle el ‘último adiós’

En aparente estado de embriaguez, dos jóvenes de 20 y 22 años abrieron el ataúd donde se encontraban los restos de un familiar que falleció por covid-19, esto en contra de todos los protocolos sanitarios establecidos a raíz de la pandemia. El insólito hecho ocurrió en Caleta Oliva, una ciudad de la Patagonia argentina.



Tras el incidente, los jóvenes se retiraron del cementerio municipal de la metrópoli, dejando el ataúd abierto. Entretanto, los demás asistentes al lugar observaban estupefactos y acudieron a las autoridades de la comisaría cuarta.

Los jóvenes fueron detenidos y, según indicaron los agentes, explicaron que “lo único que querían era darle ‘el último adiós’ a un familiar, ya que no pudieron hacerlo antes por las condiciones vigentes que no permiten realizar velorios”, aseguró uno de los agentes de Policía al diario Clarín. (Le puede interesar: Comisión Europea admite errores en la estrategia de vacunación )



Como era de esperarse, las autoridades competentes, entre ellos funcionarios municipales, llegaron al lugar para dar cumplimiento a los protocolos del caso para volver a tapar el ataúd. Según indican las fuentes, los restos estaban a la espera de ser cremados.



Ante el carácter descomunal del suceso, la Policía tuvo que dispersar a la gente que se encontraba en el cementerio y que se acercó al lugar a observar la desgarradora escena. La pandemia es algo nuevo y es de esperarse que algo tan inusual no haya ocurrido antes. Según medios argentinos, no se recuerda en Caleta Oliva un hecho semejante. (Lea también: Así se reportó la lluvia de estrellas que se presentó en México)

La pandemia no solo ha cambiado los hábitos y costumbres de la gente, sino también tradiciones culturales sobre los ritos funerarios. Por indicaciones sanitarias, es necesario evitar las aglomeraciones que se veían antiguamente en las salas de velación e incluso los cementerios han modificado sus políticas respecto a los entierros, pues las personas que fallecen por covid-19 deben ser cremadas, una práctica que se impuso sin importar las creencias.



Según protocolos del ministerio de Salud de Argentina, a pesar de que no existe una guía específica para el manejo de cadáveres de personas fallecidas por covid-19, pueden ser aplicadas las Directrices de la Organización Mundial de la Salud publicadas en 2014, sobre prevención y control de las infecciones respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica, aún cuando no hay evidencia sólida de riesgo de infección a partir de los fallecidos por el virus. (Le sugerimos leer: Video muestra cómo policía asesina a malabarista indefenso en Chile)



Los cadáveres de personas fallecidas por covid-19 deben ser considerados como cadáveres del Grupo II según lo establecido en el documento de Manejo Seguro de cadáveres del Ministerio de Salud de la Nación (Categorización de infecciones en cadáveres según riesgo de contagio y modo de transmisión).

