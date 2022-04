La compañía Meta, casa matriz de las redes sociales Facebook e Instagram, descubrió que una red conformada por cientos de perfiles, páginas y grupos se dedicó a compartir contenido sobre los candidatos presidenciales en enero, antes de las elecciones en Costa Rica, infringiendo la política contra el Comportamiento Inauténtico Coordinado (CIB, por sus siglas en inglés).



Este es el término con el que la empresa se refiere a las redes de personas o páginas que trabajan en conjunto para engañar a otros sobre su identidad o sus actividades.



La indagación sobre esta red llevó a Meta hasta una agencia de relaciones públicas con sede en Costa Rica, la cual fue bloqueada en sus plataformas.



"Detectamos esta red tras revisar reportes públicos sobre una parte de su actividad fuera de la plataforma y tomamos acciones antes de las elecciones en Costa Rica. Aunque las personas detrás de la operación intentaron ocultar su actividad y coordinación, nuestra investigación encontró vínculos con individuos asociados con Noelix Media, una empresa de relaciones públicas con oficinas en Costa Rica y El Salvador. Noelix está ahora vetada de nuestra plataforma", explicó la compañía tecnológica en su primer informe global de Amenazas Adversarias del 2022.

Facebook vetó a Noelix Media, una empresa de relaciones públicas con oficinas en Costa Rica y El Salvador, según detalla en su primer informe global de Amenazas Adversarias del 2022. Así operaba esta red de troles detectada en las elecciones de Costa Ri... https://t.co/krSpUXcuEe — La Nación (@nacion) April 7, 2022

El reporte de Meta explica que, en el combate a la red que operó en las elecciones de Costa Rica, eliminó 233 cuentas de Facebook, 84 páginas, dos grupos y 27 cuentas de Instagram. FACEBOOK

La red, que también operó en El Salvador, gastó más de $128.000 en publicidad digital y llegó a más de 212.000 cuentas en redes sociales.



Un sitio web registrado como noelix.media, cuya página de Facebook aparece como "eliminada", se describe como "el aliado digital de su comando de campaña o comunicación", con experiencia en trabajo junto a "destacados clientes en proyectos electorales y gubernamentales o corporativos" en Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala El Salvador, Colombia, Brasil, México y Ecuador.



La Nación procuró contactar a la empresa, no obstante, las llamadas fueron rechazadas y los mensajes y correos electrónicos enviados no han tenido respuesta.



La firma tecnológica no reveló la lista de perfiles que cerró; no obstante, mencionó que algunas utilizaban imágenes de perfil generadas con técnicas de inteligencia artificial como las Redes Generativas Antagónicas, las cuales permiten crear fotografías altamente realistas de personas ficticias.

Todos estos perfiles, explicó la compañía, "amplificaron contenido de páginas de políticos y negocios locales" y con frecuencia divulgaron mensajes sobre "ambos bandos del espectro político, incluyendo apoyo a los candidatos políticos que competían entre sí".



Meta confirmó a La Nación que esta es la primera vez que se comprueba la presencia de Comportamiento Inauténtico Coordinado en Costa Rica, así como que los $128.000 (unos ¢85 millones) de publicidad en Facebook y en Instagram, se pagaron principalmente en dólares americanos, pero también en colones costarricenses.



El informe detalla que las personas detrás de esta actividad usaron cuentas falsas "para administrar páginas que se hacían pasar por medios de noticias, publicar memes, comentar sobre su propio contenido y el de otros y dirigir a las personas a dominios fuera de la plataforma".



La empresa detalló a este medio que la actividad se refería a múltiples partidos.



"Las personas detrás de esta actividad publicaban principalmente en español, acerca de noticias y eventos actuales en Centroamérica. También, publicaban mensajes de apoyo a una compañía de telecomunicaciones en Costa Rica y criticaban a sus competidores", dice el documento.

Algunos de los mensajes que reproducía esta red conducían a los cibernautas hasta los sitios latinoamericareporta y revistadcr.



Meta explicó que, para la desarticulación de esta red, se combinó el trabajo de equipo humano con la inteligencia artificial. El informe publicado este jueves por Facebook también informa sobre la eliminación de tres redes de ciberespionaje de Irán y Azerbaiyán y la eliminación de redes de CIB en Brasil, Rusia, Ucrania y Filipinas.

¿Quién es Noelix Media?

La compañía ofrece la gestión de prensa y el desarrollo de estrategias con manejo de redes sociales. Foto: iStock

El sitio web de la agencia de relaciones públicas asegura que la empresa tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos políticos en la región, desde sus oficinas en Costa Rica y El Salvador.



"La función primordial de nuestro equipo es brindar al suyo todas las herramientas digitales necesarias para garantizar al suyo alcanzar todas sus metas, electorales o de comunicación”, dice el apartado "filosofía Noelix" del sitio.



"Nunca en la historia de la democracia una campaña se ha logrado ganar con ideas o propuestas, la base de la comunicación política deben ser las emociones. Las ideas o propuestas tienen valor táctico o estratégico en el plan de comunicación únicamente en función a las emociones que se busque generar con ellas", dice una declaración atribuida a Jorge Porras, quien aparece como representante de la empresa.



Sobre sus servicios, Noelix menciona la "inteligencia política", con estudios de opinión y monitoreo de redes sociales, incluyendo "la generación de alertas inmediatas cada vez que es mencionada la candidata, o adversarios, información que es enviada al equipo de "respuesta Inmediata" para contrarrestar o potenciar el mensaje".



También, se ofrece la gestión de prensa y el desarrollo de estrategias con manejo de redes sociales y "activismo digital", descrito como la "coordinación y creación de equipos de apoyo digital voluntarios que den acompañamiento, potencien y defiendan a la candidata y sus mensajes".



LA NACIÓN (GDA)

COSTA RICA

