¿Qué le podría pasar si usted no se vacuna? Esto hacen en otros países

Las opiniones sobre la aplicación de la vacuna contra la covid-19, enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus, están divididas.



Algunos sectores apuntan a la inmunización obligatoria, imponiendo sanciones o restricciones a quienes no se quieran vacunar, y hay quienes la defienden como una disposición personal y pretenden que el Gobierno no intervenga en la decisión de cada individuo sobre si ponerse o no la vacuna.

En el caso de las Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, se recomienda a los estados que brinden la información necesaria a los ciudadanos sobre las vacunas para protegerse de la covid-19, con el fin de que ellos mismos tomen una decisión sobre la inmunización.



La organización aclara que lo ideal es no tener que obligar a las personas.

Michael Ryan, director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo en una conferencia que la primera opción es la persuasión.



“Hay circunstancias específicas en las cuales los gobiernos tendrán que exigir como requisito las vacunas, pero todos los que trabajamos en salud pública quisiéramos evitar que esto se convierta en un medio general para lograr que la gente se inmunice”, recomendó.

Michael Ryan, director ejecutivo de la organización. Foto: EFE

Pero ¿cómo está la situación en el mundo? ¿Qué decisiones están tomando los gobiernos para garantizar la vacunación de sus habitantes?

Vacunación voluntaria

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció que en su país la vacuna estará disponible de forma “universal y gratuita” para todos los ciudadanos y que será de carácter voluntario.



“Es importante aclarar que la aplicación de la vacuna es voluntaria. No es obligatoria”.

México fue uno de los primeros países del mundo en autorizar, el pasado 11 de diciembre, el uso de la vacuna de Pfizer y fue el primer país latinoamericano en recibir dosis, este 23 de diciembre.

El Gobierno de Países Bajos, antes de determinar su estrategia, investiga el efecto que tendría en la salud pública que parte de la sociedad no se vacune.



Por ahora, planea iniciar su campaña de vacunación en enero y disponer de una base de datos central para el seguimiento de quienes reciban la inmunización, para poder monitorear efectos secundarios.



El 71 % de la población neerlandesa le pide al Gobierno que introduzca un certificado de vacunación: una tarjeta que certifique que se cumplió con la inmunización y sirva como salvoconducto para entrar a comercios, bares, discotecas, museos o visitar a los adultos mayores en las residencias.

En la práctica: de haber un brote de covid-19, las discotecas, bares y restaurantes continuarían abiertos solo para aquellos que tengan el comprobante de vacunación, rechazando a las personas que no lo tengan, sea porque aún no les haya llegado el turno, o porque se niegan a ello.



Hugo de Jonge, ministro de Sanidad neerlandés, aclaró que no planea convertir la vacunación en una obligación porque, según él, podría tener un efecto contrario, aumentando el número de antivacunas.

Ese mismo camino, en el que se prioriza la decisión individual, lo recorren naciones como Suiza, Argentina y Perú. En este último país, el Congreso aprobó un proyecto de ley que estipuló que la vacuna será de acceso libre y voluntario, reportó el diario peruano ‘El Comercio’.



En Italia, por ejemplo, el Gobierno anunció que por ahora no será obligatoria la inmunización. Las autoridades sanitarias tomarán una decisión clara dependiendo del panorama cuando inicien las jornadas de vacunación.

Walter Riccardi, consejero científico del Ministerio de Sanidad italiano, explicó que, en un futuro, el Gobierno podría tomar la decisión de que sea obligatoria para algunas categorías (pacientes de riesgo o adultos mayores) o, en el caso de que se tenga que llegar a la cobertura del 90% de la población para que sea efectiva, también se estudiaría la posibilidad de la obligación.



Restricciones para quienes no se vacunen

Francia es el ejemplo más claro de esta modalidad: actualmente, está en curso de aprobación un proyecto de ley que obligaría a los ciudadanos a vacunarse contra la covid-19 para poder circular libremente.



Olivier Véran, ministro de Salud francés, aseveró que el texto brindaría al Gobierno la potestad de decretar varias prohibiciones de circulación, cierre de establecimientos y concentraciones en la vía pública.



“Estas restricciones pueden estar subordinadas a presentar los resultados de un test de detección negativo o al seguimiento de un tratamiento preventivo, incluida la administración de una vacuna”, explicó.

El asunto es delicado: de acuerdo a una encuesta reciente, el 59 % de los franceses no tiene intención de vacunarse contra la covid-19, lo que convierte a Francia en uno de los países europeos con mayor resistencia a la vacuna.



En Brasil hay un choque de poderes con respecto a la inmunización de sus habitantes. Jair Bolsonaro, presidente de la nación, afirmó que la prisa por la compra de la vacuna y su distribución no se justifica e insistió en que la pandemia está llegando a su fin en Brasil.

Esta afirmación no tiene sustento científico porque las cifras de los últimos días indican una segunda ola más letal (Brasil cerraría el año con más de 200.000 muertes por covid-19, según ‘ABC’).



Por eso, la Corte Suprema de Justicia brasileña decidió que la vacunación será obligatoria, pero no forzosa. Esto implica que los gobiernos regionales y municipales podrán imponer sanciones a quienes no se vacunen, como vetar la matrícula en los colegios a niños sin vacuna.



En contestación, Bolsonaro insistió en que, pese a lo decidido por la máxima corte, la vacunación será voluntaria.

Jefe de la OMS lanza voz de alarma por situación de covid-19 en México y Brasil El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la voz de alarma el lunes ante la rápida propagación del covid-19 en Brasil y en México, exhortando a las autoridades de ambos países a tomárselo "muy en serio". ¿Cómo está el asunto de la inmunización en el mundo?

¿Cómo será en Colombia?

En el caso de Colombia, se aprobó en el Senado un proyecto de ley que brindará incentivos tributarios a quienes donen para la búsqueda de la vacuna y para escoger la mejor opción.



El proyecto también estipula que todo colombiano tiene derecho a una vacuna gratuita contra la covid-19, pero ninguno está obligado a aplicársela.



Eso sí: se priorizará al personal médico, a los adultos mayores y a las personas con enfermedades de base en las etapas de distribución.

