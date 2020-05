Cuidado con estos promotores de noticias falsas sobre el coronavirus

'Plandemic', un video hecho por un productor de extrema derecha que comparte información falsa sobre el coronavirus, se volvió viral en las redes sociales.



Alcanzó a tener unas 8 millones de visitas y fue compartido miles de veces. Su protagonista es la doctora Judy Milkovits, una científica que estuvo en 'el ojo del huracán' durante los últimos años.

En Facebook el video tiene una advertencia que reza: "Información parcialmente falsa", y señala que ya ha sido examinada por "verificadores de datos independientes" que así lo dictaminaron. Esto, sin embargo, no impidió que fuera traducido al español y replicado miles de veces.



Y, aunque en Youtube ya no está disponible en su versión completa, hay varios canales que han publicado fragmentos cortos con los apartes más polémicos de lo expuesto por Milkovits.

En Estados Unidos,. esta producción ha causado gran polémica debido, entre otras cosas, a las teorías conspirativas que comparte y a la forma en la que se ha impulsado su difusión. Medios como 'The New York Times' han señalado que grupos de antivacunas han aprovechado las palabras de Milkovits para darle fuerza a sus propias causas.



No obstante, la científica señala en el documental que no es parte de este grupo y que, de hecho, cree en la inmunoterapia. De todas maneras, señala a las empresas farmacéuticas y al multimillonario Bill Gates como los culpables de la muerte de miles de personas en todo el mundo con la aplicación de vacunas.



Durante la entrevista que le hacen en 'Plandemic', Milkovits hace todo tipo de conjeturas sobre la pandemia del nuevo coronavirus. "Está muy claro que este virus fue manipulado. Algunos animales fueron llevados a los laboratorios y eso fue lo que liberó el virus, ya sea deliberadamente o no. Esto no puede ocurrir de forma natural", sostiene.



Esta información ha sido rebatida en numerosas ocasiones por la OMS, la cual sostiene que no hay evidencia científica que apunte a que el nuevo coronavirus se haya producido en un laboratorio.



Pero tal vez una de las afirmaciones más peligrosas de la doctora fue la que hizo respecto a la utilización del tapabocas, elemento esencial para evitar que las personas contagiadas con el virus infecten a otras, como también lo ha señalado la OMS.



"Usar un tapabocas literalmente activa tu propio virus", dijo la científica, que publicó un artículo que vinculaba un retrovirus de ratón con la enfermedad de la fatiga crónica.



Sus resultados, compartidos en 'Science', fueron desmentidos por otros investigadores y obligaron a esa revista a retractarse en 2011.

Asimismo, distintos medios han señalado que, detrás de los videos de teorías conspirativas, hay activistas de extrema derecha y 'youtubers' que están interesados en ganar visitas y dinero a partir de la gran resonancia que tienen este tipo de contenidos.



Así lo expresa 'MIT Technology Review', una revista del Instituto Técnico de Massachusetts, que reseña el caso de una entrevista de Milkovits que fue borrada de YouTube.



Pese al inmerecido boom mediático actual, Milkovits no es la única 'líder de opinión' que ha compartido teorías conspirativas basadas en información falsa sobre el nuevo coronavirus.

Rashid Buttar, un médico antivacunas

Rashid Buttar, médico antivacunas que acusa a Bill Gates de estar detrás del nuevo coronavirus. Foto: Instagram: @drbuttar

El doctor Rashid Buttar ha adquirido cierto reconocimiento en los últimos meses debido a las polémicas declaraciones que ha hecho respecto al origen y el tratamiento que se le está dando al nuevo coronavirus en el mundo.



En una entrevista para el medio conservador 'Next News Network', Buttar hace una serie de acusaciones y presenta argumentos engañosos en favor de teorías conspirativas sobre la pandemia.



Al comienzo de la entrevista, el presentador aclara: "La información presentada en este video no tiene la intención de diagnosticar, curar o prevenir cualquier enfermedad. Tampoco ha sido evaluada por la Agencia de Medicamentos y Alimentación de EE. UU. Por favor consulte con su médico antes de empezar cualquier tratamiento".



Tras ese preámbulo comienza un diálogo con el doctor Buttar, quien señala que los test utilizados para diagnosticar el coronavirus son defectuosos y que lo que está sucediendo en el mundo es una conspiración. Responsabiliza a la OMS,a Bill Gates y al doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, de propiciar un engaño masivo.

Las declaraciones y los videos en los que ha participado les han dado mucho trabajo a quienes combaten las noticias falsas, pues usa datos verdaderos para crear escenarios engañosos. Un ejemplo de esto fue un video en el que sostuvo que las patentes de virus mostraban que el nuevo coronavirus existía desde el 2006.



Sin embargo, se demostró que los virus que señalaba no eran el mismo SARS-CoV-2 y que, si bien los coronavirus que mostraba estaban relacionados, no eran iguales, como lo señaló la agencia 'Reuters'.

Las antenas 5G y su relación con el coronavirus

Robert Kennedy Jr. señala que las antenas 5 también podrían transmitir el coronavirus. Foto: Tomado de @robertfkennedyjr en Instagram

Robert F. Kennedy Jr, el hijo de un excongresista estadounidense y director de una entidad llamada 'Defensa de la Salud de los Niños', es uno de los teóricos de la conspiración más conocidos en EE. UU.



Kennedy señala que Bill Gates quiere "sacrificar y vigilar a la población mundial" no sólo aumentando sus ingresos con las vacunas que se aplicarían para acabar con el virus, sino instalando una red de vigilancia global en la que "espían" a las personas haciendo uso de las antenas 5G.



Además, acusa a Gates de entorpecer el desarrollo de una cura, pues, según él, la vacuna que se aplicará en todo el mundo sería propiedad del multimillonario.

El polémico video del pastor Arrázola

El pastor Miguel Arrázola. Foto: Facebook: Pastor Miguel Arrázola.

Miguel Arrázola es el líder principal de la iglesia Ríos de Vida, fundada junto con su esposa, María Paula García, en 1998. Esta es una de las iglesias evangélicas más importantes del país y tiene su sede principal en Cartagena.



Arrázola causó gran polémica en los últimos días después de que se volvió viral un video en el que 'discute' sobre el coronavirus. Aparece junto a su esposa y a un 'guía espiritual' llamado Ruddy Gracia.



Gracia dice que detrás de la pandemia "hay un grupo élite de nivel global que está preparándose para poner una vacuna obligatoria y con esa vacuna poner un chip que se llama ‘ID2020’, hecho por el señor Bill Gates”. Mientras tanto Arrázola y García exclaman a la vez: "Sí, lo creo".



Algo que tienen en común estos falsos líderes de opinión es la 'inquina' contra la figura de Bill Gates.



Conspiradores y activistas de extrema derecha se han manifestado frecuentemente en contra del fundador de Microsoft debido a las críticas que ha hecho de la gestión del presidente de EE. UU., Donald Trump, durante la crisis generada por el coronavirus.



Por su parte, Zignal Labs, una empresa analista de medios de comunicación, ha señalado que las acusaciones contra el magnate Bill Gates son las noticias falsas más comunes en la red. Según esa institución le confirmó al 'New York Times', los post en Facebook que tenían que ver con ese tema ya eran más de 16 mil.



"Bill Gates se transforma fácilmente en un meme y una figura relacionada con la salud porque es muy conocido", afirmó Whitney Phillips, profesora asistente en la Universidad de Syracuse que enseña ética digital, al diario estadounidense.

