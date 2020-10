Vuelve la alerta máxima en el mundo por segunda ola de coronavirus

EFE

En la fotografía se observa una de las manifestaciones de los trabajadores del sector gastronómico en contra de las nuevas medidas que el Gobierno checo implementó para controlar el rebrote.



Los restaurantes y bares no podrán abrir de 10 p.m. a 6 a.m., deben garantizar un máximo de seis comensales por mesa y verificar el uso de tapabocas cuando no se consumen alimentos o bebidas.



Además, se cerraron los colegios, se limitó el aforo de las iglesias y teatros, al igual que el número de asistentes a funerales y matrimonios.