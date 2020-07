Vietnam y Fiyi registran sus primeros fallecimientos por covid-19

En la mañana de este viernes se presentó un suceso sin precedentes: dos países reportaron sus primeros fallecidos por covid-19 en lo que va de emergencia sanitaria (inició, aproximadamente, a mediados de febrero).



Vietnam registró la primera muerte en su territorio a causa del nuevo coronavirus y lo mismo hicieron las islas Fiyi, dos países que, pese al avance de la pandemia en el mundo, tienen un numero reducido de contagios.

En el caso de Vietnam, las autoridades aseguraron que la vícrima fue un hombre de 70 años residente en la ciudad de Hoi An y que dio positivo a principios de semana.



Desde mediados de abril a mediados de julio, el país no había registrado ningún caso de transmisión local, pero un nuevo foco apareció el fin de semana pasado en la turística ciudad de Da Nang y se propagó a varias ciudades, donde se han reportado un centenar de nuevos casos.



Solo el viernes se registraron 45 casos en un solo día, un récord diario desde el inicio de la crisis sanitaria, según las autoridades, que no tardaron en actuar.



El gobierno teme que el virus se propague a Hanói, la capital.

Unos 21 mil habitantes de la capital, que estuvieron recientemente en este balneario, están siendo sometidos a pruebas de diagnóstico.



Desde el miércoles han cerrado los bares y se han prohibido las congregaciones. La mayoría del 1,1 millón de habitantes de Da Nang han sido invitados a permanecer en sus domicilios y los transportes para llegar a la ciudad se han interrumpido.

El primer fallecimiento en Fiyi

Las autoridades de Fiyi anunciaron este viernes la primera muerte en el país a causa de la covid-19 (un ciudadano de 66 años que se contagió en India antes de ser repatriado), mientras que el número total de contagios se mantiene en 27 desde el inicio de la pandemia.



"Las comunidades fiyianas se mantienen libres del virus, pero esto no convierte la tragedia en más llevadera. Expresamos nuestro apoyo a sus familiares y amigos", dijo el primer ministro fiyiano, Frank Bainimarama, en su cuenta de Twitter.



Fiyi, en el Pacífico Sur, mantiene su aeropuerto cerrado desde marzo para controlar la pandemia, lo que ha causado daños importantes al turismo, que contribuye a más del 30 por ciento del PIB y emplea a más de 100 mil personas.

Hasta el momento, la pandemia no ha sido grave en los países y territorios isleños del Pacífico, con 356 casos y 5 muertos en Guam, 42 contagios y 2 fallecidos en las Islas Marianas, así como 62 casos en la Polinesia Francesa y 22 en Nueva Caledonia.

