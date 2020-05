¿Qué han hecho países donde no se han disparado casos de coronavirus?

La pandemia del nuevo coronavirus ya ha dejado más de tres millones y medio de personas contagiadas y más de 250.000 muertas en todo el mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Los gobiernos se han enfrentado a la rápida expansión del virus utilizando distintas estrategias para contenerlo. Algunas de ellas han demostrado ser más efectivas que otras, aunque están ligadas al contexto de los lugares en los cuales se aplican.



Para evaluar estas medidas hace falta tener diversos factores en cuenta, como el poder adquisitivo de los países, la calidad de sus sistemas de salud, la composición de su población y la cantidad de insumos con los que cuentan para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus.

Corea del Sur

En Corea del Sur, trabajadores de un mercado en la ciudad de Daegu usan equipo de protección para desinfectar el lugar ante el riesgo de propagación del coronavirus. Foto: AFP

Por su cercanía con China, el país en el que apareció el nuevo coronavirus, Corea del Sur fue uno de los primeros lugares del mundo en enfrentarse a la pandemia.



El primer contagio se registró el 8 de enero del 2020 y, casi cuatro meses después, se registran unos 10.800 casos de personas infectadas. Además, su tasa de mortalidad ha sido baja, pues sólo se han registrado 254 muertes desde que apareció el virus.



La estrategia de este país asiático se basó, sobre todo, en la detección temprana de las infecciones. En febrero de este año, la agencia de noticias surcoreana 'Yonhap' resaltaba la preocupación de Moon Jae-in, el primer ministro de ese país, por identificar a las personas que eran portadoras del virus.



Según datos del portal alemán 'Statista', Corea del Sur logró una tasa de 6.148 pruebas de coronavirus por cada millón de habitantes, lo que la ubica como el país que más test hace con relación a la cantidad de su población.



Estos insumos, sumados a las avanzadas tecnologías que les permiten tomar la temperatura de miles de personas y facilitar el rastreo de las cadenas de contagio, permitieron que Corea del Sur no tuviera que hacer una cuarentena estricta, sino que aplicara medidas puntuales de aislamiento social.



Taiwán

Las autoridades taiwanesas han evaluado flexibilizar restricciones para permitir la asistencia a eventos deportivos y las visitas a hospitales. Foto: EFE

Taiwán, también conocida como la República de China, fue uno de los primeros países en llamar la atención acerca de la aparición del nuevo coronavirus. De hecho, hace pocas semanas se conoció un correo que las autoridades taiwanesas le enviaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiendo que un virus estaba circulando en China.



“Los Centros para el Control de Enfermedades de Taiwán se enteraron de fuentes en línea de que había habido al menos siete casos de neumonía atípica en Wuhan, China", rezaba el comunicado que fue enviado el 31 de diciembre y que no recibió una respuesta pronta de la OMS.



Debido a la rápida detección del virus, Taiwán pudo tomar medidas prontas para frenar su propagación. Aunque es una región de casi 24 millones de habitantes, sólo registra 438 casos confirmados de contagios y 6 muertes.



Al igual que Corea del Sur, Taiwán no tuvo que decretar una cuarentena nacional, pero esto se debió a que detectó el virus de forma temprana, evitó que ciudadanos provenientes de Hong Kong y China continental entraran a su país desde comienzos de febrero y aisló a las personas que eran sospechosas de portar el virus, incluso antes de confirmar la existencia del mismo. Además, por ser una isla, su gobierno pudo hacer controles fronterizos más estrictos.



Suecia

El epidemiólogo sueco Anders Tegnell ha sido una de las caras visibles de la estrategia de Suecia para frenar la expansión del nuevo coronavirus. Foto: EFE

La estrategia de Suecia frente al coronavirus se basa en una confianza casi que absoluta del gobierno en sus ciudadanos. "Esta crisis va a continuar por un largo tiempo. Va a ser difícil. Pero nuestra sociedad es fuerte. Si todos son responsables, juntos vamos a superar esto", aseguró Stefan Löfven, el primer ministro de ese país.



Según un comunicado del gobierno sueco, el objetivo de sus esfuerzos es el mismo que el de otros estados nacionales: aplanar la curva para evitar que muchas personas se enfermen al tiempo y que eso haga colapsar el sistema de salud. Pero, para lograrlo, están usando un método que algunos expertos han calificado como poco convencional.



Se trata de lo que han denominado como "inmunidad colectiva", que no ha dado los mejores resultados en otros países (como en Países Bajos, donde ya hay más de 41.000 contagios y alrededor de 5.100 personas muertas), pero que en Suecia parece estar funcionando mejor.



Esta estrategia consiste en mantener establecimientos, como bares, restaurantes e incluso colegios abiertos, pero instando a los ciudadanos a mantener un distanciamiento social. Su premisa, defendida sobre todo por el epidemiólogo sueco Anders Tegnell, es que es más sostenible mantener medidas flexibles durante un largo período de tiempo que implementar una cuarentena que dejaría efectos negativos en la economía.



Aunque las autoridades suecas han dicho que la suya es la mejor estrategia para combatir el coronavirus, algunas proyecciones hechas por expertos y compartidas por medios locales señalan que las muertes podrían situarse entre 8.000 y 20.000.



Actualmente, Suecia cuenta con más de 23.000 casos de contagios y más de 1.500 muertes confirmadas debido al virus.

Aunque hace falta tiempo para evaluar si la estrategia de Suecia resulta mejor a largo plazo, es fundamental tener en cuenta la alta calidad de su sistema de salud y el poder adquisitivo de sus ciudadanos. Estos factores sin duda inciden en el impacto que tiene el coronavirus en sus registros.

Nueva Zelanda

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda. Foto: AFP

En contraste a las estrategias propuestas por Suecia, en Nueva Zelanda se implementó una cuarentena estricta. En la última semana de abril las declaraciones de la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, le dieron la vuelta al mundo.



En un discurso, sostuvo que su país le "había ganado la batalla" al coronavirus. "No hay transmisión comunitaria generalizada no detectada en Nueva Zelanda", señaló.



Y es que el país oceánico se mantuvo en uno de los confinamientos más rígidos del mundo. Su estrategia, según dijo la mandataria, no era de mitigación, sino de "eliminación". Desde que se conoció el primer contagio, el pasado 28 de febrero, Ardern ordenó confinar a todas las personas que vinieran del extranjero durante 14 días sin excepciones. Para el 19 de marzo, ya había cerrado por completo sus fronteras.



En un plan de cuatro fases, estableció las directrices de la lucha de Nueva Zelanda contra el coronavirus. Al llegar a la fase 3 aún no había ninguna muerte registrada por covid-19, enfermedad producida por el nuevo coronavirus. Después, implementó la fase 4, que implicaba el confinamiento total de los ciudadanos: sólo una persona podía salir por cada hogar a comprar víveres.



En los primeros días de abril, los nuevos contagios empezaron a bajar. Y el pasado 23 de abril no se registró ningún nuevo contagio.



Además del cumplimiento de las medidas por parte de la mayoría de los ciudadanos, la policía de Nueva Zelanda informó que había recibido numerosos reportes de personas que irrespetaban el aislamiento, lo cual dejaba entrever el compromiso de toda la sociedad con las medidas decretadas.



Nueva Zelanda reporta que ya no presenta casos de contagios comunitarios generalizados que no estén identificados, lo cual quiere decir que las autoridades saben dónde están las personas portadoras del virus y pueden evitar que lo propaguen. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, hasta el momento ese país reporta 20 personas fallecidas y más de 1.400 personas contagiadas.

Tendencias EL TIEMPO