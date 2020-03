Las severas medidas que se toman para frenar coronavirus en el mundo

EFE

Berlín: En la capital alemana, las personas hacen filas en los diferentes centros de salud para realizarse los diversos diagnósticos y saber si contrajeron el virus o no. El país canceló la Feria Internacional de Turismo.



"ITB Berlin 2020 no tendrá lugar. Debido a la creciente difusión del nuevo coronavirus COVID-19, el Ministerio Federal de Salud y el Ministerio Federal de Economía han decidido cancelar la feria”, afirmó la empresa encargada del evento.



El gobierno tomó la decisión de cerrar la cúpula acristalada de Foster como medida preventiva para evitar que se aglomere gente y esto cause más contagios del Covid-19.