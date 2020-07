Impactante foto de un fallecido por coronavirus causa revuelo mundial

La portada de agosto de la revista científica estadounidense 'National Geographic' ya fue revelada. La foto que la ilustra se volvió viral poco después de ser conocida y creó un álgido debate en las redes sociales.

La imagen, tomada por el fotógrafo documentalista Joshua Irwandi, apareció en un reportaje del periodista David Beard publicado el pasado 21 de julio por el medio estadounidense en su portal web.



Allí, Beard empieza hablando de la fotografía tomada por su compañero. El momento que retrata es de una absoluta quietud: un cuerpo humano envuelto en plástico y con los brazos pegados al cuerpo sobre una camilla de lo que parece ser un hospital. Al lado, tiene una ventana en la que se ve el cielo azul de la tarde en Indonesia.



Según los periodistas de 'Natgeo', el cadáver es de una presunta víctima de la covid-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. "Después de la muerte del paciente, las enfermeras envolvieron el cuerpo en capas de plástico y aplicaron desinfectante para evitar la propagación del virus", reza el pie de foto que acompaña la escena.



Más adelante, Beard habla de que el gobierno indonesio fue lento para tomar decisiones que le permitieran proteger a sus ciudadanos de la pandemia.



El periodista incluso señala que en marzo el presidente de ese país, Joko "Jokowi" Widodo promocionó una especie de remedio de hierbas para contrarrestar el efecto del virus y de la enfermedad. Este tratamiento no tenía ningún asidero científico.

La polémica

En el reportaje también se aborda el impacto que tuvo la aparición de la imagen en el país del sudeste asiático y el álgido debate que provocó.



"Un cantante popular con muchos seguidores acusó al fotógrafo de fabricar la noticia, dijo que la covid-19 no era tan peligrosa y opinó que no se debe permitir que un fotoperiodista tome una imagen en un hospital si la familia no pudo ver a la víctima", señaló el reportero.



Sin embargo, en el resto del mundo, fotógrafos y periodistas han resaltado el valor que tuvo Joshua Irwandi al retratar un momento tan descarnado de la pandemia. Algunos, incluso, se han atrevido a agradecerle por "humanizar" esta crisis mundial.



Además de ser publicada en 'National Geographic', la fotografía fue compartida por el fotógrafo Joshua Irwandi en su cuenta de Instagram, junto a un texto conmovedor.

"La imagen se publica hoy aquí como un recordatorio y una advertencia del peligro inminente. Para informarnos sobre el costo humano del coronavirus y cómo los gobiernos mundiales han permitido que las cosas lleguen tan lejos. A medida que avanzamos hacia la segunda ola de la pandemia, las personas deben darse cuenta de que no pueden tomar este asunto a la ligera", escribió Iwandi en la publicación.



Además, dijo que haber retratado esos momentos en Indonesia era lo más "aterrador" y "desgarrador" que había hecho en su carrera.



Según los datos de la universidad Johns Hpkins, indonesia registra más de 93.000 personas infectadas con el nuevo coronavirus y cerca de 4.500 muertes por esta misma causa. El día con más casos nuevos registrados fue el pasado 9 de julio, cuando tuvo 2.700 infecciones.

