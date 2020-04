¿Fosas o cementerios? Así entierran a los fallecidos por coronavirus

AFP

La república islámica de Irán dio comienzo a la construcción de una nueva ala aislada en el cementerio de la ciudad de Qom, primer foco de la infección en el país. El espacio estaría destinado a los muertos por la pandeia, cuya cifra, por el momento, se encuentra en más de 4.000.



El diario 'The Washington Post' difundió algunas imágenes por satélite en las que se puede observar la excavación de unas zanjas. Según los expertos entrevistados por el medio estadounidense, las imágenes podrían corresponder a fosas comunes construidas para enterrar a las víctimas de la enfermedad que genera el coronavirus, la covid-19.



Por otro lado, el diario 'The New York Times' también hizo públicas las imágenes, destacando que en los primeros días de la aparición del virus, Irán minimizó su impacto y no adoptó las medidas necesarias para prevenir su expansión.