Conmoción por violación y asesinato de modelo y azafata filipina

En el país asiático de Filipinas hay gran conmoción por la violación y el feminicidio de una azafata de 23 años, que se encontraba en la ciudad de Makati, uno de los centros urbanos filipinos más importantes.



El nombre de la víctima era Christine Angelica Dacera, trabajaba para la empresa Philippines Airlines y se encontraba en una fiesta en el City Garden Hotel la víspera de Año Nuevo, de acuerdo con la información compartida por el medio 'CNN Filipinas'.

Su reporte apunta a que la última vez que la vieron con vida fue a las 6:23 a.m. del 1° de enero. Más tarde, a las 12:25 p.m. los empleados del hotel recibieron una angustiosa llamada de un hombre que dijo que Christine Angelica se encontraba inconsciente en una bañera.



No obstante, según la versión del diario inglés 'The Sun', la llamada se produjo sobre las 10 a.m. y fue hecha por Rommel Galida, uno de los acompañantes de la mujer durante esa noche. Galida señaló que su piel comenzaba a cambiar de color, tornándose azul.



Lo cierto es que después de encontrarla, sus compañeros de tripulación trataron de ranimarla sin éxito. Más tarde, el personal del hotel la llevó a un centro hospitalario de la ciudad de Makati. Y luego se supo que había muerto. Aunque aún es un misterio la causa del deceso, parece que fue a raíz de un aneurisma.



No obstante, la Policía señaló que tenía cortes y hematomas. "Con base en la investigación inicial, hubo abuso sexual", añadió el portavoz de la Policía de Filipinas, Ilderbrandi Usana, en conversación con el medio 'The Philippine Daily Inquirer'.



Producto de estos hallazgos, esa institución presentó cargos contra 11 hombres que se encontraban en el mismo lugar que la víctima. Además, arrestó a tres sospechosos, identificados como John Pascual Dela Serna III, Rommel Galido y John Paul Halili.



Pero este miércoles 6 de enero, todos salieron en libertad debido a que la oficina del fiscal de Makati advirtió que no había pruebas suficientes para determinar que se trataba de una violación e instó a la Policía de Flipinas a robustecer la investigación del caso.



"Del mismo modo, si se cometió un homicidio, la persona responsable aún no se ha determinado mediante más pruebas", advertía la resolución de la Fiscalía, citada por 'CNN Filipinas'.

'Un ejemplo de honor y excelencia'

Christine Angelica Dacera era modelo y tenía una cuenta en Instagram con cientos de miles de seguidores. Además, era asistente de vuelo de Philippine Airlines y también se había graduado de la Universidad de Filipinas Mindanao.

Ese centro educativo publicó un comunicado sobre su fallecimiento en el que aseguraba: "La Sra. Ica (como era conocdia) fue un ejemplo de honor y excelencia en el equilibrio entre lo académico y su pasión por las artes escénicas", relató la institución.



"Que descanses en paz y los recuerdos de tu alma bondadosa continúen bendiciendo los corazones de las personas que has tocado en tu recuerdo. Te extrañaremos, Ica ", concluyó el comunicado.

*Con información de El Universal (GDA - México)