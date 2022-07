Varios estados del G20, el grupo de los mayores países industrializados y emergentes, "están de acuerdo en que la guerra de Rusia contra Ucrania ha ralentizado la recuperación de la economía global que, en consecuencia, se enfrenta a un fuerte revés", tras una reunión del grupo en Bali (Indonesia).



Así reza el resumen final del encuentro entre los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, celebrado el viernes y sábado en la isla de Bali, según un comunicado divulgado la madrugada del domingo por Indonesia, el país anfitrión como presidente este año del grupo.

Según el texto elaborado por Indonesia, no se habría logrado un comunicado conjunto por las diferencias entre los miembros del G20 -al que pertenecen, entre otros, Rusia, China y la India- sobre el impacto de la invasión rusa en Ucrania en la economía global, en plena presión inflacionaria y ante la crisis de alimentos y energía.



"Muchos miembros -añade el resumen- han considerado que los retos actuales se han exacerbado, incluyendo los desequilibrios en la oferta y la demanda, y el aumento del precio de las materias primas y la energía, lo que ha agravado la presión inflacionaria y contribuido al riesgo de la seguridad alimentaria".



Por otro lado, agrega el texto sin dar más detalles, "un miembro ha expresado que las sanciones (contra Rusia por su invasión a Ucrania) están empeorando los retos actuales".



La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo el sábado al término de las reuniones, a las que también asistió una delegación rusa, que "cada país tiene una postura que no puede ser reconciliada, y quieren expresarla, en particular sobre la guerra (de Ucrania)".



(Puede leer: El proyecto de guerra europeo y el gran cambio de paradigma para la UE).



Las sesiones comenzaron el viernes en un formato híbrido (con asistencia presencial y virtual), centrándose en temas como el alza del precio de los alimentos y la energía, los mecanismos contra futuras pandemias o el cambio climático, asuntos, estos últimos, en los que sí hubo más consenso.



Pese a la falta de comunicado conjunto, la ministra aseguró que se obtuvieron "logros concretos", sobre todo en relación a las discusiones sobre el cambio climático y a los mecanismos de prevención de futuras pandemias, así como en propuestas para paliar la inseguridad alimentaria.



El G20 está formado por Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía, más la Unión Europea. Entre los países invitados se encuentran España, Holanda, Fiyi, Camboya, Ruanda, Senegal, Singapur y Emiratos Árabes Unidos. El próximo encuentro de Finanzas del G20 tendrá lugar en octubre en Washington, que ya acogió uno en abril en el que tampoco se llegó a un consenso por las divisiones por Ucrania.

