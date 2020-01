¿Cómo se escapó de Japón el expresidente de Renault y Nissan?

El expresidente ejecutivo de Renault y Nissan Carlos Ghosn, que se hallaba bajo arresto domiciliario en Tokio a la espera de ser juzgado, confirmó este martes que está en Líbano. Las circunstancias de su salida de Japón, donde la justicia lo acusa de mala conducta financiera y allanamiento de recursos corporativos para beneficio personal, siguen siendo oscuras, pero ya empiezan a surgir algunas teorías.



El Gobierno libanés recibió este jueves una circular de la Interpol para detener a

Ghosn. La circular solicita a las autoridades arrestar de forma preventiva al fugitivo de la justicia nipona, a la espera de extradición, entrega u otra acción judicial similar.

"Ahora estoy en Líbano. Ya no soy rehén de un sistema judicial japonés parcial donde prevalece la presunción de culpabilidad", escribió el martes el hombre de 65 años, que posee triple nacionalidad, libanesa, francesa y brasileña, en un documento transmitido por su portavoz.



"No he huido de la justicia, me he liberado de la injusticia y de la persecución política. Por fin puedo comunicarme libremente con los medios, lo que haré a partir de la próxima semana", agregó este empresario que tiene casa en Beirut. Una fuente de su entorno dijo que Ghosn está en Beirut "con su esposa", "libre" y "muy feliz". También indicó que sus abogados no estaban al tanto de su huida de Japón, y desmintió una información de una TV libanesa de que habría escapado escondido en una caja de instrumentos de música.



El ministro de Justicia en funciones, Albert Sarhan, indicó que la Fiscalía libanesa recibió este jueves una circular roja de Interpol, que lanzó una orden de búsqueda contra el empresario, según la agencia de noticias estatal libanesa ANN y otros medios locales.

Esta sería la casa de la que escapó Carlos Ghosn en Tokio. Foto: AFP

Las teorías del escape

Poco después de que Ghosn reapareció, Internet se iluminó con informes no confirmados y teorías de cómo Ghosn, ahora un fugitivo internacional, logró un escape digno de un thriller de Hollywood, uno que será muy difícil de olvidar para las autoridades japonesas.



Aún hay muchas más preguntas que respuestas. En un recuento especulativo, que no citó fuentes, la estación de televisión libanesa MTV supuso que Ghosn se metió en una gran caja de instrumentos musicales después de que una banda navideña visitó su residencia en Tokio. Luego fue enviado fuera del país y después ingresó a Líbano desde Turquía en un avión privado.



El diario libanés Annahar informó que Ghosn ingresó al país legalmente, con un pasaporte francés. El antiguo peso pesado de la industria tiene ciudadanía libanesa, francesa y brasileña, aunque le habían quitado todos sus pasaportes.

Entretanto, un informe de que Ghosn se reunió con el presidente libanés, Michel Aoun, fue desmentido por un funcionario en la presidencia. El periódico francés Les Echos dijo que Ghosn pudo haber salido de Japón bajo una identidad falsa con un pasaporte falsificado y a bordo de un avión privado que salió desde un aeropuerto más pequeño, donde sería menos probable que lo reconocieran.



En las redes sociales, detectives amateurs publicaron información de vuelo en jet privado de un avión que salió de Japón hacia Estambul el mismo día en que

Ghosn habría abandonado el país. El acto de desaparición de Ghosn se ha convertido en tendencia en Twitter.

Dos pasaportes franceses

Ghosn contaba con dos pasaportes franceses y uno de ellos pudo utilizarlo para entrar legalmente al Líbano, según informó el miércoles la cadena pública nipona de televisión NHK. Las condiciones fijadas para su libertad bajo fianza exigieron a Ghosn entregar a sus abogados los pasaportes que poseía, y el jefe de su equipo legal, Junichiro Hinoraka, confirmó el martes que tenía en su poder tres pasaportes.



Inicialmente, todos los pasaportes estaban en poder de los abogados, pero en mayo pasado su defensa legal pidió cambiar algunas de las condiciones de la libertad bajo fianza y el juez permitió a Ghosn conservar uno de los dos pasaportes franceses. Ese documento se encontraba en una caja de seguridad en poder de Ghosn y, según las fuentes citadas por NHK, la llave la tenían los abogados.



En sus declaraciones a los periodistas, Hinoraka no mencionó este hecho. Las autoridades del Líbano han asegurado que Ghosn entró en ese país usando un documento libanés de identidad a su nombre, así como un pasaporte francés.



Horas después de que el mismo Ghosn confirmara que se encontraba en Beirut, el juez que le autorizó la libertad bajo fianza la revocó, lo que le hizo perder la suma depositada, unos 1.500 millones de yenes (12 millones de euros o 13,8 millones de dólares).

Registro a la vivienda

Agentes de la fiscalía de Tokio ingresaron hoy en la vivienda de Ghosn para buscar pistas que indiquen cómo pudo salir clandestinamente del país. El registro comenzó este jueves, dos días después de que Ghosn confirmara su escape.



Media docena de agentes de la fiscalía de Tokio, con trajes oscuros y mascarillas blancas, llegaron este jueves a la casa en la que residía Ghosn, en el distrito tokiota de Minato, portando carpetas y maletas de mano, según las imágenes de la televisión.



Según la cadena NHK, la investigación ha comenzado por la supuesta violación de las leyes de inmigración de parte de Ghosn al salir irregularmente del país sin pasar por los controles regulares, ya que se carece de registros oficiales en Japón sobre su viaje.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

Con AFP, Efe y Reuters