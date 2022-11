Qatar, organizador actual de la Copa Mundial de Futbol, ha estipulado unos lineamientos de vestimenta tanto para turistas como para ciudadanos. Las mujeres son las más condicionadas por estas directrices.



El país sujeta sus leyes formas de vestir obligatorias a su religión islámica, sin embargo, esto no significa que todos los países que practiquen esta creencia tengan costumbres iguales.



En el caso de Qatar, el vestuario impuesto no es tan severo y restrictivo para las mujeres como sí lo es en otros países de la región como Afganistan, obligadas a usar el Burka. Pero tampoco tienen las libertades que tienen en occidente, aquí le contamos.

Así se deben vestir las mujeres que vivan allí

Las mujeres qataríes que vivan en el país, quienes obligatoriamente deben practicar el Islam, están obligadas a cubrir su cabello con una manta negra denominada como abayha.

Mujeres en Qatar. Foto: AFP.

Este país, que no es el más extremo en cuanto a restricciones de vestimenta de los islamistas, las mujeres pueden tener descubierto su rostro siempre y cuando utilicen el abayha, aunque algunas mujeres mayores suelen utilizar el niqab, un velo que cubre todo el rostro, solo dejando al descubierto los ojos.



Las burkas, prendas ‘extremas’ que cubren también absolutamente todo el cuerpo de la mujer, son muy utilizadas en Afganistan, mientras en Qatar es poco común encontrarlas.

Una mujer con burka es vista en un campo de refugiados en Kabul, Afganistán . Foto: EFE

Sin embargo, deben cubrir todo su cuerpo hasta los tobillos con prendas que no sean ajustadas.

Así se deben vestir los hombres qataríes

En cuanto a los hombres, casi todos suelen utilizar una prenda conocida como Kandurah, una extensa túnica de color blanco que baja desde los hombros hasta los tobillos.

Hombres en Qatar. Foto: AFP

Esta prenda es la más común en el todo el golfo pérsico, pues la costumbre de utilizar el Kandurah está presente también en Arabia Saudita, y los Emiratos Árabes Unidos.



En la cabeza utilizan un pañuelo largo de algodón que baja desde la cabeza hasta los hombros llamado ghutra o kufiya, el cual es sostenido en la parte superior con un elemento de color oscuro conocido como agal.

La vestimenta masculina de Qatar ha destacado en este mundial debido a que la 'mascota' del mundial en esta ocasión no es un animal, sino una representación simbólica de esta vestimenta. La'eeb, como se llama la figura, fue representado como el clásico turbante árabe y fue expuesto al público primera vez en abril.

Así se deben vestir los turistas

Qatar no obliga a sus turistas a utilizar sus prendas representativas. Sin embargo, desde hace años ha desarrollado una serie de recomendaciones para visitar su país sin “faltarle al respeto” a su cultura y sus creencias.

HINCHAS DE CHICAGO EN EL MUNDIAL DE QATAR!

VAMOS CHICAGO!

VAMOS ARGENTINA! pic.twitter.com/ryhzXNmMea — SOLO CHICAGO 24Hs. (@solochicago) November 22, 2022

La solicitud en general es evitar la ropa que sea muy reveladora, cubriendo hombros y rodillas.



En cuanto a las mujeres advierten no usar escotes, no mostrar los hombros ni las rodillas (se pueden utilizar vestidos o shorts, pero por debajo de la rodilla), no utilizar prendas rotas o rasgadas que dejen la piel expuesta, y utilizar el velo que cubre la cabeza si se visita una mezquita o edificio que lo requiera.



Explican también que en las playas está permitido usar trajes de baños tipo bikini.

Qatar Foto: EFE

En cuanto a los hombres, las restricciones son similares, tapar hombros y rodillas con sus prendas de vestir, se pueden usar shorts, pero por encima de la rodilla.



Y finalmente, la recomendación general es no utiliza prendas con mensajes que los qataríes consideren ofensivos, entre ellos cualquier simbología a la comunidad LGBTI+.

El país, no solo ha tomado medidas restrictivas con la vestimenta, también, limitó la venta de alcohol y prohibió el apoyo a la comunidad LGBTI+ en cualquier forma de manifestación o simbología que lo represente. Debido a ello la selección alemana en su primer partido protestó en contra de la ‘censura’, pues se les impidió utilizar su banda de apoyo a la comunidad.



SANTIAGO PINZÓN GIRALDO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

