Cómo las redes impulsan propagación de 'fake news' y mueven campañas

Aunque la noticias falsas no son un fenómeno nuevo dentro de las sociedades, la forma en que se están divulgando hoy en día y la cantidad de gente a la que le están llegando sí ha marcado una diferencia y a su vez unos resultados en hechos tan importantes como las elecciones presidenciales de un país.



Los ejemplos más claros de la región son el del candidato de ultraderecha de Brasil, Jair Bolsonaro, recientemente electo a la presidencia del país más grande de América del Sur, y el de Donald Trump a la cabeza de Estados Unidos.



Para Máximo Quitral Rojas, historiador y politólogo de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile "las nuevas plataformas permiten a la gente transformarse en periodistas y producir noticias sin tener la formación ni la preparación para ello".

En el caso de Trump, por ejemplo, muchos de los mensajes xenófobos, racistas y machistas que le llegaban a las personas, estaban camuflados dentro de supuestos hechos que en realidad no tenían mucho peso dentro de la legislación estadounidense.



Varios temas giraron en torno a una posible invasión de los migrantes a Estados Unidos y de cómo esto era negativo para la región. Otros se movieron en torno al ya conocido discurso de 'Make America Great Again' que hace interponer la sensación a los estadounidenses de que su país ha estado por un largo tiempo acogiendo personas de otras nacionalidades y poniendo en segundo lugar las necesidades de sus habitantes.



De igual forma sucedió en Brasil, donde el discurso de Bolsonaro, que no difería mucho al utilizado por Trump en EE. UU., se convirtió en una forma de atemorizar a la gente respecto a temas sin sentido como lo es que su opositor, Fernando Haddad, estaba en contra de los valores de religiones como el catolicismo por apoyar a la comunidad LGTB u otros incongruentes temas.

¿Cómo influyeron las fake news en el ascenso de personajes como Donald Trump y Jair Bolsonaro?

El tratamiento de las noticias falsas fue clave en el crecimiento político de Trump y de Bolsonaro, pues en la actual sociedad, el uso de las redes sociales ha tenido un crecimiento explosivo y se convirtió en el principal medio de acceso a la información. Las plataformas digitales ayudaron a masificar un mensaje distorsionado, que muchas veces se asumió como verídico.

¿Por qué la gente tiende a creer todo lo que les llega por redes sociales?

Hoy los individuos consumen poco los medios tradicionales y hoy el acceso a un tipo de información se hace desde los dispositivos móviles. La sociedad cuestiona poco, cuenta con poco tiempo para informarse y si hay alguna noticia que logra la atención social, se asume como real, dando poco margen al cuestionamiento.

Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil de ultraderecha. Foto: Joedson Alves / EFE

¿Whatsapp, Twitter y Facebook se han convertido en una nueva herramienta de campaña?

Claramente las nuevas redes sociales son el canal de información de las personas. Además, esas plataformas te permiten transformarte en periodista y producir noticias sin tener la formación ni la preparación para ello. Todos tiene acceso a esa red desde algún dispostivo y hoy concentran la atención de las personas por sobre los medios tradicionales.

¿Cómo se puede contrarrestar este tipo de noticias por medio de las redes sociales?

En la medida que aparecen nuevos canales de información, estos deben conseguir credibilidad y legitimidad. En la medida que alcancen esos parámetros, mayor es la opción de contrarrestar la llegada de noticias falsas que tergiversan la realidad política y social.

¿Quién regula este tipo de dinámicas?¿el Estado? ¿Qué leyes protegen a los candidatos ya la población de las fake news?

Hasta ahora hay algunas iniciativas muy limitadas de restringir y sancionar este tipo de acciones. Pero como es un fenómeno nuevo, la legislación vigente está más bien atrasada en la materia. Hay algunos proyectos en Chile y en Alemania que busca sancionar estos actos, pero es algo reciente que se debe discutir.



Recién se le está tomando el peso a la divulgación de noticias falsas, pues están apareciendo estudios en la materia. Y el Estado debe tomar medidas en esta dirección, para evitar que las noticias falsas produzcan un temor social que difícil de controlar.



María del Mar Quintana Cataño

ELTIEMPO.COM - APP

@Miradelmar