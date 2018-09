¿Cómo funciona la Corte Penal Internacional?

Esta semana, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó haber recibido una petición hecha por Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro.

El jueves, la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, recordó en un comunicado que la solicitud "no conduce automáticamente a la apertura de una investigación" y que su oficina ya abrió un examen preliminar sobre el país caribeño en febrero de este año.

Pero, ¿qué es la CPI y en qué año se conformó?

La CPI, cuya sede está en La Haya, es la primera corte internacional creada de forma permanente para juzgar crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad cometidos a partir de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma, que es la base del funcionamiento de este tribunal.

¿En qué año entró en vigor?

Aunque se creó en 1998, no pudo entrar en vigor hasta cuatro años más tarde.

Pero, ¿la corte pertenece a algún organismo?

La corte es una organización independiente y no está subordinada a Naciones Unidas. Aun así, mantiene una relación estrecha con la ONU que inclusive se encuentra regulada en su Estatuto.

¿Se diferencia de otros tribunales de justicia?

La CPI es comúnmente confundida con la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sin embargo, esta última solo se ocupa de casos que se presentan entre Estados y no enjuicia a individuos.



Además, la gran diferencia con otro tribunales es que las víctimas o denunciantes pueden dirigir sus denuncias de forma directa al fiscal y dar testimonio frente al tribunal. La CPI es el único tribunal de carácter universal y permanente.

¿Cuántos países están adscritos a la CPI?

Los Estados Parte de la CPI son ya 124. Sin embargo, todavía quedan 60 países fuera de su competencia, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China, además de varios países africanos. Muchos argumentan desconfianza en el ente.

Víctimas de crímenes en Venezuela tuvieron la oportunidad de intervenir ante la CPI con su caso para denunciar al Gobierno de Nicolás Maduro. Foto: EFE / Lenin Nolly

¿Cómo está conformada la Corte?

Son cuatro órganos lo que componen la CPI: la Presidencia y las Cámaras; la Oficina del Fiscal (actualmente Fatou Bom Bensouda); la Secretaría y la Corte propiamente dicha, conformada por 18 jueces.



Los magistrados que laboran en ella pertenecen a distintas nacionalidades, todos de diferentes lugares. Es una regla del organismo no elegir a dos magistrados de un solo país.

Y ¿cómo son elegidos los magistrados?

Son elegidos por voto secreto por al menos dos tercios de los Estados Parte para ser renovados cada nueve años.

¿Qué delitos juzga?

La CPI juzga genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos se encuentran el exterminio, la esclavitud, la tortura, la violación, las persecuciones por motivos raciales, étnicos o religiosos, la deportación y también el apartheid.



Según amnistía Internacional, "En cuanto a los crímenes de guerra –actos que violan las leyes o costumbres de la guerra definidas en los Convenios de Ginebra y de La Haya, alcanzan a entrar también los actos cometidos en conflictos armados internos, si bien no se aplica a situaciones de tensiones y disturbios internos como motines, actos aislados de violencia o situaciones parecidas".

¿Qué condenas puede imponer el organismo?

"La CPI no puede dictar condenas de muerte. Sin embargo, sí puede imponer largas penas de cárcel, de hasta 30 años, o incluso cadena perpetua en casos de extrema gravedad y de forma excepcional. También puede imponer multas y decomisos, entre otras medidas", explica Amnistía Internacional.

¿Cómo se presenta una denuncia ante la CPI?

Las competencias de la Corte pueden ser solicitadas por los Estados firmantes el Estatuto de Roma. El fiscal también puede tomar la decisión de empezar a investigar asuntos que considere son competentes a la Corte.



Para los dos casos, la jurisdicción de la Corte sólo puede ejercerse en el territorio de un Estado firmante del Estatuto de Roma. Su jurisdicción se ejerce sea cual sea la nacionalidad del presunto autor de los crímenes.

El ex líder libio Muamar Gadafi. Foto: Reuters

¿El Consejo de Seguridad de la ONU puede recurrir a la CPI?

Sí. Además, la jurisdicción de la Corte puede extenderse a un Estado no firmante del Estatuto de Roma, como fue el caso en la investigación sobre Darfur.



Un Estado que no haya ratificado el Estatuto puede aceptar la jurisdicción de la CPI en un caso en particular. En virtud del principio de complementariedad, la Corte sólo podrá intervenir si la justicia nacional no puede o no quiere tratar de manera adecuada los crímenes que corresponden a la jurisdicción de la CPI.

¿Qué pasa con con crímenes cometidos antes del año 2001?

La jurisdicción de la CPI no es retroactiva, por eso la CPI sólo puede juzgar crímenes perpetrados a partir del 1 de julio de 2002.

¿La CPI ha condenado a altos dirigentes?

Sí. Según un recuento de Amnistía Internacional, "la primera orden de arresto de la CPI contra un presidente en ejercicio se produjo el 4 de marzo de 2009 contra el sudanés Omar al Bashir, por crímenes de guerra y lesa humanidad contra la población civil de la región de Darfur entre 2003 y 2008"



La segunda fue contra el líder libio Muamar al Gadafi, y se archivó tras su muerte durante la revuelta que lo derrocó en 2011.



ELTIEMPO.COM

Con información de Efe y Amnistía Internacional